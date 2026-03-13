Стало известно, сколько дорог госзначения в Украине находятся в аварийном состоянии

Главное из новости:
После самой суровой за последние годы зимы состояние украинских дорог снова стало одной из главных тем для водителей. В соцсетях ежедневно появляются десятки фото и видео с ямами, трещинами и проседаниями покрытия как на междугородных трассах, так и в пределах населенных пунктов. Для многих автовладельцев это означает дополнительные расходы на ремонт - на фоне и без того растущих цен на топливо.
Премьер-министр Юлия Свириденко заявила, что правительство дало поручение в течение ближайших двух недель максимально ускорить аварийные работы, чтобы обеспечить безопасный проезд по ключевым маршрутам. По ее словам, приоритет — дороги, имеющие стратегическое и гуманитарное значение.
Главред обратился в Государственное агентство восстановления и развития инфраструктуры Украины с запросом о реальном масштабе проблемы.
Что показал официальный ответ
В ведомстве подтвердили, что нынешняя зима существенно ухудшила состояние дорожного покрытия. Как отметили в ответе:
"Общий объем выявленных деформаций составляет ориентировочно 23,5 млн м² дорожного покрытия, из них примерно 10,9 млн м² требуют первоочередных мер для обеспечения безопасности дорожного движения".
По оценкам служб восстановления, почти 10% отдельных участков дорог государственного значения в настоящее время находятся в неудовлетворительном эксплуатационном состоянии. Резкие перепады температур, длительные морозы и чрезмерная влажность стали ключевыми факторами разрушения покрытия.
В настоящее время дорожные службы работают в усиленном режиме, однако объемы повреждений значительно превышают средние показатели предыдущих лет.
Об источнике: Государственное агентство восстановления и развития инфраструктуры Украины
Государственное агентство восстановления и развития инфраструктуры Украины — это центральный орган исполнительной власти, деятельность которого направляется и координируется Кабинетом Министров через вицепремьер-министра по восстановлению Украины — министра развития общин и территорий. Агентство отвечает за реализацию государственной политики в сфере восстановления и развития инфраструктуры страны.
Агентство было создано в 2023 году на базе Государственного агентства автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") и государственного предприятия "Укринфрапроект" для координации масштабного восстановления инфраструктуры, разрушенной в результате полномасштабной войны.
Среди основных задач учреждения — строительство, реконструкция и ремонт автомобильных дорог государственного значения, восстановление жилой, социальной, транспортной и энергетической инфраструктуры, развитие пунктов пропуска через государственную границу, а также обеспечение безопасности дорожного движения и защиты объектов критической инфраструктуры.
Кроме того, агентство координирует проекты восстановления, финансируемые международными партнерами, привлекает инвестиции, управляет государственными инфраструктурными активами и внедряет современные системы закупок и управления проектами. Его структура включает центральный офис, региональные службы восстановления, централизованную закупочную организацию и группу управления проектами.
