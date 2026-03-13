Укр
Стало известно, сколько дорог госзначения в Украине находятся в аварийном состоянии

Дарья Пшеничник
13 марта 2026, 13:11
Дорожные службы работают в усиленном режиме, однако объемы повреждений значительно превышают средние показатели предыдущих лет.
Ямы на дороге
Ямы на дороге / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Главное из новости:

  • Морозная зима разрушила украинские дороги
  • Почти 10% государственных трасс в критическом состоянии
  • Правительство ускоряет аварийные дорожные работы

видео дня

После самой суровой за последние годы зимы состояние украинских дорог снова стало одной из главных тем для водителей. В соцсетях ежедневно появляются десятки фото и видео с ямами, трещинами и проседаниями покрытия как на междугородных трассах, так и в пределах населенных пунктов. Для многих автовладельцев это означает дополнительные расходы на ремонт - на фоне и без того растущих цен на топливо.

Премьер-министр Юлия Свириденко заявила, что правительство дало поручение в течение ближайших двух недель максимально ускорить аварийные работы, чтобы обеспечить безопасный проезд по ключевым маршрутам. По ее словам, приоритет — дороги, имеющие стратегическое и гуманитарное значение.

Главред обратился в Государственное агентство восстановления и развития инфраструктуры Украины с запросом о реальном масштабе проблемы.

Что показал официальный ответ

В ведомстве подтвердили, что нынешняя зима существенно ухудшила состояние дорожного покрытия. Как отметили в ответе:

"Общий объем выявленных деформаций составляет ориентировочно 23,5 млн м² дорожного покрытия, из них примерно 10,9 млн м² требуют первоочередных мер для обеспечения безопасности дорожного движения".

По оценкам служб восстановления, почти 10% отдельных участков дорог государственного значения в настоящее время находятся в неудовлетворительном эксплуатационном состоянии. Резкие перепады температур, длительные морозы и чрезмерная влажность стали ключевыми факторами разрушения покрытия.

В настоящее время дорожные службы работают в усиленном режиме, однако объемы повреждений значительно превышают средние показатели предыдущих лет.

Дороги в Украине - новости по теме

Ранее Главред писал, что на главных автомагистралях страны — Киев–Одесса и Киев–Чоп — появились масштабные выбоины, которые затрудняют движение и создают риски для водителей. Однако, как отметил глава Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины Сергей Сухомлин, латать их начнут только тогда, когда позволит погода и появятся средства.

Напомним, в Украине рассматривают возможность открытия первой платной дороги. Первый платный автобан хотят открыть от Ковеля до пункта пропуска "Ягодин-Дорогуск" на границе с Польшей. Рассматриваются именно дороги, ведущие к пунктам пропуска.

Главред также писал, что вопрос возобновления технического осмотра для частных автомобилей периодически появляется в публичном пространстве, однако реальных решений до сих пор нет.

Адвокат Вадим Володарский в комментарии подчеркнул, что в нынешних условиях государство вряд ли будет заниматься этим вопросом, ведь он может лишь усилить напряжение в обществе без ощутимого положительного эффекта для безопасности дорожного движения.

Об источнике: Государственное агентство восстановления и развития инфраструктуры Украины

Государственное агентство восстановления и развития инфраструктуры Украины — это центральный орган исполнительной власти, деятельность которого направляется и координируется Кабинетом Министров через вицепремьер-министра по восстановлению Украины — министра развития общин и территорий. Агентство отвечает за реализацию государственной политики в сфере восстановления и развития инфраструктуры страны.

Агентство было создано в 2023 году на базе Государственного агентства автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") и государственного предприятия "Укринфрапроект" для координации масштабного восстановления инфраструктуры, разрушенной в результате полномасштабной войны.

Среди основных задач учреждения — строительство, реконструкция и ремонт автомобильных дорог государственного значения, восстановление жилой, социальной, транспортной и энергетической инфраструктуры, развитие пунктов пропуска через государственную границу, а также обеспечение безопасности дорожного движения и защиты объектов критической инфраструктуры.

Кроме того, агентство координирует проекты восстановления, финансируемые международными партнерами, привлекает инвестиции, управляет государственными инфраструктурными активами и внедряет современные системы закупок и управления проектами. Его структура включает центральный офис, региональные службы восстановления, централизованную закупочную организацию и группу управления проектами.

21:40

Графики переписали: как будут отключать свет в Днепре и области 13 мартаФото

