Бонни из "Дневников вампира" родила первенца и показала его лицо — детали

Американская актриса Кэт Грэм сообщила поклонникам радостную новость — она впервые стала мамой. Фотографиями с малышом знаменитость поделилась в Instagram.
Звезда "Дневников вампира" не только сообщила о пополнении в семье, но и сразу раскрыла имя малыша.
"Добро пожаловать в этот мир, Просперо "Сперо" Найма Вуд", — написала Грэм.
Бонни из "Дневников вампира" также нарушила традицию звезд скрывать лица своих детей и сразу опубликовала снимки, на которых можно детально рассмотреть ее сына. Спокойный малыш улыбался на руках мамы, которая даже после родов нашла время на макияж и легкую укладку.
Напомним, что о беременности Кэт объявила в декабре 2025 года. В сообщении актриса сразу раскрыла пол ребенка.
"Мы с моим возлюбленным Брайантом рады объявить, что ожидаем мальчика. Это путешествие было наполнено столькой радостью, благодарностью и любовью. Мы чувствуем себя невероятно благословленными и не можем дождаться следующей главы", — заявила тогда Грэм.
Про персону: Кэт Грэм
Кэт Грэм — американская актриса, певица, модель, музыкальная и исполнительная продюсер, танцор и филантропка, сообщает Википедия. Наиболее известна ролью Бонни Беннет из телесериала "Дневники вампира". Ученица известной украинской танцовщицы Елены Грицак. Актриса поддержала Украину после начала полномасштабного вторжения и в 2024 году посетила украинских детей в Будапеште.
