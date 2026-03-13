Бонни из "Дневников вампира" родила первенца и показала его лицо — детали

Кэт Грэм раскрыла имя своего малыша.

Кэт Грэм родила сына / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Кэт Грэм, imdb.com

Кэт Грэм родила сына

Как актриса назвала первенца

Американская актриса Кэт Грэм сообщила поклонникам радостную новость — она впервые стала мамой. Фотографиями с малышом знаменитость поделилась в Instagram.

Звезда "Дневников вампира" не только сообщила о пополнении в семье, но и сразу раскрыла имя малыша.

"Добро пожаловать в этот мир, Просперо "Сперо" Найма Вуд", — написала Грэм.

Кэт Грэм сейчас / фото: instagram.com, Кэт Грэм

Бонни из "Дневников вампира" также нарушила традицию звезд скрывать лица своих детей и сразу опубликовала снимки, на которых можно детально рассмотреть ее сына. Спокойный малыш улыбался на руках мамы, которая даже после родов нашла время на макияж и легкую укладку.

Напомним, что о беременности Кэт объявила в декабре 2025 года. В сообщении актриса сразу раскрыла пол ребенка.

Сын Кэт Грэм / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Кэт Грэм

"Мы с моим возлюбленным Брайантом рады объявить, что ожидаем мальчика. Это путешествие было наполнено столькой радостью, благодарностью и любовью. Мы чувствуем себя невероятно благословленными и не можем дождаться следующей главы", — заявила тогда Грэм.

Про персону: Кэт Грэм Кэт Грэм — американская актриса, певица, модель, музыкальная и исполнительная продюсер, танцор и филантропка, сообщает Википедия. Наиболее известна ролью Бонни Беннет из телесериала "Дневники вампира". Ученица известной украинской танцовщицы Елены Грицак. Актриса поддержала Украину после начала полномасштабного вторжения и в 2024 году посетила украинских детей в Будапеште.

