Россия ночью атаковала Балаклею дронами: повреждены жилые дома

В результате атаки повреждены три жилых дома. По предварительным данным, информации о пострадавших нет.

Россия атаковала Балаклею беспилотниками / Коллаж: Главред, фото: t.me/vkarabanov

Кратко:

Войска РФ атаковали дронами Харьковскую область

Под удар попала Балаклея

ыли зафиксированы несколько попаданий вражеских БПЛА

В ночь на 13 марта российская армия атаковала Балаклею в Харьковской области. Зафиксировано несколько "прилетов" вражеских БПЛА по территории жилой застройки.

Как сообщил глава Балаклейской городской военной администрации, по предварительной информации, в результате вражеской атаки БпЛА зафиксированы частичные повреждения трех жилых домов.

Информация о пострадавших по состоянию на данный момент не поступала.

Соответствующие службы продолжают работать на местах происшествия.

Дроны атаковали Балаклею / Фото: t.me/vkarabanov

Атака на Балаклею / Фото: t.me/vkarabanov

Атака на Балаклею / Фото: t.me/vkarabanov

Воздушные атаки РФ - последние новости

Как писал Главред, утром 11 марта российская оккупационная армия атаковала Харьков. В результате удара по гражданскому предприятию есть жертвы и раненые.

В ночь на 10 марта армия РФ атаковала Харьков дронами. В результате вражеского удара пострадали четыре человека, среди них - 10-летняя девочка.

Вечером 9 марта российские оккупационные войска атаковали Индустриальный район Харькова боевым беспилотником. В результате удара пострадали по меньшей мере шесть человек, среди них — 16-летняя девушка и малолетний ребенок.

В ночь на 7 марта российские войска осуществили масштабную атаку по территории Украины. В Харькове ракета попала в пятиэтажный жилой дом. По словам городского головы Игоря Терехова, в результате атаки погибли по меньшей мере семь человек. Среди погибших есть двое детей.

