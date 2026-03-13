Россия ночью атаковала Балаклею дронами: повреждены жилые дома

Кратко:
- Войска РФ атаковали дронами Харьковскую область
- Под удар попала Балаклея
- ыли зафиксированы несколько попаданий вражеских БПЛА
В ночь на 13 марта российская армия атаковала Балаклею в Харьковской области. Зафиксировано несколько "прилетов" вражеских БПЛА по территории жилой застройки.
Как сообщил глава Балаклейской городской военной администрации, по предварительной информации, в результате вражеской атаки БпЛА зафиксированы частичные повреждения трех жилых домов.
Информация о пострадавших по состоянию на данный момент не поступала.
Соответствующие службы продолжают работать на местах происшествия.
Воздушные атаки РФ - последние новости
Как писал Главред, утром 11 марта российская оккупационная армия атаковала Харьков. В результате удара по гражданскому предприятию есть жертвы и раненые.
В ночь на 10 марта армия РФ атаковала Харьков дронами. В результате вражеского удара пострадали четыре человека, среди них - 10-летняя девочка.
Вечером 9 марта российские оккупационные войска атаковали Индустриальный район Харькова боевым беспилотником. В результате удара пострадали по меньшей мере шесть человек, среди них — 16-летняя девушка и малолетний ребенок.
В ночь на 7 марта российские войска осуществили масштабную атаку по территории Украины. В Харькове ракета попала в пятиэтажный жилой дом. По словам городского головы Игоря Терехова, в результате атаки погибли по меньшей мере семь человек. Среди погибших есть двое детей.
