Свет будут отключать по всей Украине: как будут действовать графики 13 марта

Ситуация в энергосистеме может меняться, а время и объем применения отключений по конкретному адресу следует уточнять.

Главное:

В результате атак РФ в энергосистеме значительный дефицит

Укрэнерго вводит графики отключения света на 13 марта

Ограничения будут применяться во всех регионах

В пятницу, 13 марта, в Украине вводят графики почасовых отключений и графики ограничений мощности для промышленных и бытовых потребителей.

Свет будут отключать во всех регионах. Об этом сообщили в НЭК Укрэнерго.

"Завтра, 13 марта, во всех регионах Украины с 17:00 до 22:00 будут применяться графики почасовых отключений, а с 17:00 до 23:00 - графики ограничения мощности (для промышленных потребителей)", - говорится в сообщении.

По данным компании, причиной введения ограничений являются последствия массированных российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты Украины.

В компании предупреждают, что время и объем применения ограничений могут меняться, поэтому украинцам рекомендуют следить за обновлениями на официальных страницах своих облэнерго.

Когда электроэнергия появляется по графику, ее также просят использовать экономно.

Напомним, как ранее сообщал Главред, графики отключений электроэнергии в Украине, вероятно, будут действовать еще как минимум месяц. Об этом заявил заместитель председателя парламентского комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Жупанин.

По словам директора Центра исследований энергетики Александра Харченко, почасовые ограничения могут исчезнуть уже в апреле или мае. В то же время в зимний и летний периоды графики отключений могут применяться еще как минимум в течение трех лет.

Напомним, эксперты советуют домохозяйствам отказаться от распространенной привычки при использовании электрочайника, поскольку она может существенно увеличить годовые расходы на электроэнергию.

