Свет будут отключать по всей Украине: как будут действовать графики 13 марта

Главное:
- В результате атак РФ в энергосистеме значительный дефицит
- Укрэнерго вводит графики отключения света на 13 марта
- Ограничения будут применяться во всех регионах
В пятницу, 13 марта, в Украине вводят графики почасовых отключений и графики ограничений мощности для промышленных и бытовых потребителей.
Свет будут отключать во всех регионах. Об этом сообщили в НЭК Укрэнерго.
"Завтра, 13 марта, во всех регионах Украины с 17:00 до 22:00 будут применяться графики почасовых отключений, а с 17:00 до 23:00 - графики ограничения мощности (для промышленных потребителей)", - говорится в сообщении.
По данным компании, причиной введения ограничений являются последствия массированных российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты Украины.
В компании предупреждают, что время и объем применения ограничений могут меняться, поэтому украинцам рекомендуют следить за обновлениями на официальных страницах своих облэнерго.
Когда электроэнергия появляется по графику, ее также просят использовать экономно.
Отключение света — последние новости по теме
Напомним, как ранее сообщал Главред, графики отключений электроэнергии в Украине, вероятно, будут действовать еще как минимум месяц. Об этом заявил заместитель председателя парламентского комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Жупанин.
По словам директора Центра исследований энергетики Александра Харченко, почасовые ограничения могут исчезнуть уже в апреле или мае. В то же время в зимний и летний периоды графики отключений могут применяться еще как минимум в течение трех лет.
Напомним, эксперты советуют домохозяйствам отказаться от распространенной привычки при использовании электрочайника, поскольку она может существенно увеличить годовые расходы на электроэнергию.
О компании: "Укрэнерго"
ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" — оператор системы передачи Украины со статусом члена-наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации к распределительным сетям на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.
