Как сказать 'комок в горле' на украинском языке - правильный вариант знают не все

Выражение "комок в горле" - это типичный пример языковой кальки.

Вы узнаете:

Почему выражение "ком в горле" является некорректным в украинском языке

Как правильно описать это ощущение на украинском языке

Каких ошибок следует избегать

Многие люди испытывают неприятное, душевное или физическое сжатие в горле, когда хотят выразить эмоции или переживают сильные чувства. Часто в разговорной речи это называют "комок в горле", однако это некорректный вариант. О том, как правильно описать это чувство на украинском языке, рассказала актриса дубляжа и тренер по устной речи Виктория Хмельницкая в видео в TikTok.

Многие, пытаясь перевести русское выражение "ком в горле", ошибочно употребляют слова "комок", "кусок" или "шматок". Однако, как отмечает Виктория Хмельницкая, эти слова в контексте ощущения в горле являются стилистически неправильными и неестественными для украинского языка.

"Не говорите "комок", "кусок" или "шматок". Правильно - "у меня клубок в горле", - отметила Хмельницкая.

О персоне: Виктория Хмельницкая Виктория Хмельницкая — украинская актриса дубляжа и кино, радио- и телеведущая, тренер по устной речи, дикции и публичным выступлениям. Имеет многолетний опыт работы в сфере озвучивания — ее голос звучит в многочисленных художественных фильмах и анимационных лентах. Как тренер по устной речи, Виктория Хмельницкая проводит индивидуальные и групповые занятия по технике речи, сценической дикции, управлению голосом и коммуникации.

