Война вступила в новую фазу: Сырский раскрыл дедлайн и планы врага на апрель

Российские войска наращивают подразделения БПЛА, но украинские силы удерживают контроль над фронтом.

Российские войска наращивают количество БПЛА / Коллаж: Главред, фото: ОМБР им. князя Владимира Мономаха, facebook/CinCAFofUkraine

Кратко:

Украинские FPV-дроны в феврале уничтожили более 105 тыс. целей врага

РФ планирует нарастить подразделения БПЛА до 101 тыс. военнослужащих до 1 апреля

Наземные роботизированные комплексы ВСУ выполнили более 2,3 тыс. логистических и боевых задач

Война в Украине переходит в новую технологическую фазу, где решающую роль играет скорость производства и применения беспилотных систем.

"Война вступила в фазу, где увеличение протяженности "килл-зон" является прямым следствием роста возможностей ударных БПЛА. Россия теряет инициативу, особенно на южных направлениях", — заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в Telegram. видео дня

По данным разведки, к 1 апреля РФ планирует нарастить численность подразделений беспилотных систем до 101 тысячи военнослужащих, сейчас оккупанты способны производить более 19 тысяч FPV-дронов в сутки.

Несмотря на это, украинские силы обороны сохраняют преимущество в применении FPV-дронов мультироторного типа. Только в феврале украинские беспилотники поразили более 105,2 тысячи целей противника, уничтожив около 4,2 тысячи позиций российских пилотов БПЛА.

Активно развиваются дроны на оптоволоконном управлении, а наземные роботизированные комплексы выполнили более 2,3 тысячи логистических и боевых задач.

Александр Сырский / Главред - инфографика

Для противодействия российским атакам в подразделениях ВСУ создаются специальные взводы перехватчиков БПЛА, которые уничтожают вражеские квадрокоптеры и ударные дроны с помощью антидроновых ружей, средств РЭБ и сеткометов.

"Развитие беспилотных систем является задачей номер один, поскольку это непосредственно облегчает работу пехоты на поле боя", — подчеркнул Сырский.

Ситуация на фронте — последние новости

Как писал Главред, аналитики проекта DeepState обновили карту боевых действий, зафиксировав новые изменения на линии фронта. Армия страны-агрессора РФ продвинулась в Донецкой области.

Также российские оккупанты активизировались на юге Украины, что может быть частью более широкого оперативного замысла, считает военный обозреватель Денис Попович. По его словам, существуют риски для Гуляйполя Запорожской области.

Кроме того, Силы обороны Украины продвинулись на 10–12 километров вглубь российских позиций по нескольким направлениям и освободили сотни квадратных километров территории. Аналитики Института изучения войны считают, что эти действия сорвали часть планов Кремля по весеннему наступлению.

О персоне: Александр Сырский Сырский Александр - главнокомандующий Вооруженными Силами Украины с 8 февраля 2024 года, командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины (2019-2024), командующий Объединенным оперативным штабом ВСУ (2019), генерал-полковник. Герой Украины (2022), пишет Википедия.

