Тля боится этого запаха: поможет кожура мандарина

Марина Иваненко
12 марта 2026, 14:07
Кожура мандаринов может стать натуральным инсектицидом. Как приготовить масляный концентрат, сделать эмульсию и защитить растения от клеща и тли.
Что делать с кожурой мандарина?
Что делать с кожурой мандарина? / Коллаж: Главред, скриншоты

О чем вы узнаете:

  • Что можно сделать из кожуры мандарина
  • Как приготовить раствор из кожуры мандарина

Вместо того чтобы выбрасывать кожуры от мандаринов, апельсинов или лимонов после праздников, их можно превратить в эффективное защитное средство для растений. В кожурах цитрусовых накапливается наибольшее количество эфирных масел, фитонцидов и флавоноидов. Главным действующим веществом здесь является лимонен. Для человека это источник приятного аромата, но для многих насекомых-вредителей он работает как нейротоксин. Лимонен может разрушать наружные оболочки насекомых и отпугивать их своим резким запахом. Использование такого самодельного средства позволяет сэкономить на покупке магазинных инсектицидов и при этом получить экологически чистый урожай без остатков ядохимикатов. Главред расскажет, как приготовить раствор из кожуры мандарина.

Как приготовить масляный концентрат

Как рассказывают на канале "Секреты урожая", основой метода является масляная экстракция — процесс, во время которого растительное масло извлекает эфирные соединения из цедры. Для приготовления концентрата можно использовать кожуру любых цитрусовых. Неважно, свежие они или подсушенные, хотя свежее сырье отдает полезные вещества быстрее.

Для того чтобы приготовить концентрат, нужно взять измельченную цедру и плотно уложить в стеклянную банку. Затем полностью залить любым растительным маслом. Чтобы предотвратить плесень и ускорить выход эфирных масел, смесь нужно прогреть: довести ее до кипения в микроволновке или выдержать 20–30 минут на водяной бане. После полного остывания средство можно хранить вместе с кожурами в темном прохладном месте в течение нескольких месяцев.

Как работает концентрат

Масляно-цитрусовый настой работает по контактному принципу. Когда готовый раствор попадает на тело вредителя, масло образует тонкую непроницаемую пленку. Эта пленка забивает дыхательные отверстия на теле насекомого, из-за чего вредитель погибает от недостатка воздуха. Более того, лимонен в составе масла разъедает восковой защитный слой насекомых.

Этот метод особенно эффективен против мелких сосущих насекомых: Паутинный клещ — средство уничтожает не только взрослых клещей, но и их яйца, что помогает полностью остановить размножение вредителя на комнатных цветах или рассаде.Тля — масляный раствор быстро очищает молодые побеги роз, овощей или плодовых деревьев. Белокрылка — масло склеивает крылья взрослым особям и надежно фиксирует личинок на листьях, не давая им развиваться.

Большим преимуществом является то, что вредители не могут адаптироваться к действию масла, в отличие от химических ядов, к которым они быстро привыкают.

Видео о том, как можно использовать шкурки от мандарина, можно посмотреть здесь:

Как применять раствор

Поскольку масло не растворяется в воде, для опрыскивания нужно сделать эмульсию. Роль соединительного элемента (эмульгатора) выполняет обычное мыло — жидкое хозяйственное, зеленое калийное или даже средство для мытья посуды.

Подготовка раствора:

  • Возьмите 2–3 столовые ложки масляного концентрата.
  • Добавьте столько же жидкого мыла и тщательно перемешайте, пока смесь не станет похожей на густое белое молоко.
  • Постепенно влейте 1 литр теплой воды, постоянно помешивая раствор.
  • Перелейте смесь в опрыскиватель.

Растения нужно обрабатывать очень тщательно, уделяя особое внимание нижней части листьев, потому что именно там обычно прячутся клещи и личинки. Обработку следует проводить вечером или в пасмурную погоду. Это важно, потому что капли масла на солнце могут работать как маленькие линзы и вызвать ожоги на листьях.

Где еще можно применить средство

Кроме опрыскивания, это средство можно использовать для профилактики болезней почвы, добавляя небольшое количество настоя в воду для полива. Эфирные масла обладают антисептическими свойствами и подавляют развитие вредных грибков. Также масляный концентрат можно добавлять к другим препаратам в качестве прилипателя — это поможет полезным веществам дольше держаться на поверхности растения и не смываться дождем. Остатки кожуры после использования масла не стоит выбрасывать — их можно разложить на грядках для отпугивания слизней и муравьев.

Об источнике: YouTube-канал "Секреты урожая"

YouTube-канал "Секреты урожая" — это популярный украинский ресурс, посвященный практическому садоводству и огородничеству. Автор канала делится собственным опытом выращивания овощей, фруктов и цветов, делая акцент на доступных методах подкормки и защиты растений. Зрители ценят контент за подробное объяснение сложных биологических процессов, таких как использование триходермы или азотфиксирующих бактерий в домашних условиях. Особое внимание уделяется органическому земледелию и способам повышения урожайности без использования агрессивной химии. Кроме практических советов, на канале можно найти результаты реальных экспериментов, помогающих огородникам избегать типичных ошибок. Благодаря искренней подаче и актуальным советам канал стал надежным помощником как для начинающих, так и для опытных хозяев.

