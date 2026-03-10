Укр
Читать на украинском
Зеленский прокомментировал разговор Трампа с Путиным и объяснил, что с мирными переговорами

Дарья Пшеничник
10 марта 2026, 19:06
Президент отметил, что украинская сторона получает лишь ограниченную информацию.
Что происходит с мирными переговорами / Коллаж: Главред, фото: t.me/V_Zelenskiy_official, скриншот из видео

Главное из новости:

  • США попросили перенести переговоры в Турции
  • Киев ждет подробностей контактов между США и РФ
  • Украина продолжает поддерживать идею прекращения огня

видео дня

Мирные переговоры по завершению войны, которые должны были состояться в Турции на этой неделе, перенесли по просьбе Соединенных Штатов. Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил во время общения с представителями украинских СМИ. Он также прокомментировал телефонный разговор президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным, пишет ТСН.

Что известно о разговоре Трампа и Путина

Зеленский подчеркнул, что Киев пока не владеет деталями контактов между Вашингтоном и Москвой.

"О разговоре Дональда Трампа и Путина - мне почти ничего не известно", - отметил Зеленский.

По его словам, украинская сторона получает лишь частичную информацию, но остается в постоянном диалоге с американскими партнерами.

Почему переговоры в Турции перенесли

Президент рассказал, что переговоры о прекращении войны планировали провести во вторник или среду. Этот вопрос он недавно обсуждал с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Однако именно США инициировали перенос.

"Мы были готовы ехать в Турцию, но именно американская сторона перенесла эту встречу и предложила провести ее на следующей неделе", - пояснил президент.

Зеленский добавил, что украинские представители ежедневно контактируют с США, поэтому новую дату могут согласовать в ближайшее время.

Украина поддерживает прекращение огня

Глава государства подчеркнул, что Киев с самого начала выступает за прекращение огня как первый шаг к завершению войны. Он воздержался от каких-либо оценок или объяснений относительно содержания переговоров между США и Россией.

Зеленский отметил, что Украина пока ожидает дополнительной информации от американской стороны об их контактах с представителями РФ.

Мирный план США из 20 пунктов
Мирный план США из 20 пунктов / Инфографика: Главред

Какие сроки по завершению войны поставил Трамп - мнение эксперта

Как писал Главред, эксперт по международной безопасности Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива Тарас Жовтенко отметил, что тема возможного завершения войны в Украине может использоваться как один из аргументов во внутриполитической борьбе в США.

Он также напомнил, что Дональд Трамп неоднократно заявлял об отсутствии конкретных дедлайнов по завершению войны, хотя ранее в публичном пространстве появлялись различные символические даты, когда это могло бы произойти, в том числе и Рождество прошлого года.

"Вероятно, текущие разговоры стоит рассматривать как пожелания со стороны США, чтобы ключевые договоренности между Украиной и Россией – при посредничестве Вашингтона – могли быть достигнуты в конце весны или в начале лета. В таком случае Республиканская партия и команда Трампа смогли бы летом строить свою предвыборную кампанию, опираясь на этот результат как на внешнеполитический успех", – отмечает он.

Мирные переговоры – последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, украинские СМИ со ссылкой на источники указывали на то, что делегации Украины, США и России предварительно договорились провести следующий раунд трехсторонних мирных переговоров в среду, 11 марта. Впрочем, позже в Офисе президента эту информацию опровергли.

По словам президента Украины, новый этап переговоров может состояться уже на следующей неделе, и в них обязательно должны участвовать Соединенные Штаты. Об этом он рассказал в интервью The New York Times.

Между тем президент США Дональд Трамп заявил, что Украина и Россия уже не раз приближались к заключению мирного соглашения, однако каждый раз одна из сторон отступала от договоренностей.

Об источнике: ТСН

ТСН (Телевизионная Служба Новостей) — ежедневная информационная телепрограмма новостей канала "1+1" производства "1+1 Media". ТСН является одной из самых популярных программ новостей в Украине. В декабре 2012 года программа установила абсолютный рекорд, получив долю аудитории 31,5 %. Это означает, что почти треть зрителей в Украине смотрела выпуски ТСН, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Владимир Зеленский Дональд Трамп война России и Украины мирные переговоры
