США готовят ослабление санкций против РФ - Бессент

США могут отменить санкции для увеличения российской нефти на рынке из-за конфликта с Ираном.

США могут отменить санкции против РФ

Что известно:

США могут отменить санкции против РФ

США хотят разрешить России увеличить объемы продажи нефти

США могут отменить санкции в отношении увеличения российской нефти. Такую возможность рассматривают на фоне роста мировых цен на нефть. Об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент, сообщает Fox Business.

Цена на сырую нефть в пятницу, 6 марта, взлетела на 8,5%, а за неделю выросла почти на 30%. Сейчас из-за обострения войны с Ираном практически остановлена деятельность в Ормузском проливе.

"Мы можем снять санкции с другой российской нефти. В море сейчас находятся сотни миллионов баррелей нефти, на которую наложены санкции. И, по сути, сняв санкции, Министерство финансов может создать запасы", – сказал Бессент.

При этом он утверждает, что эти меры не будут направлены на ослабление ограничений, которые были введены из-за войны против Украины.

"Мы будем продолжать объявлять меры, направленные на облегчение ситуации на рынке во время этого конфликта", – добавил Бессент.

Как цены на нефть повлияют на экономику РФ

Президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ", эксперт по международным энергетическим отношениям и безопасности Михаил Гончар заявлял, что если цены на нефть на уровне 80-85 долларов за баррель будут держаться весь второй квартал, то это улучшит состояние экономики РФ, но проблемы не устранит.

"Если после нынешнего кризиса цены вернутся к прежнему уровню, то передышка будет для России просто "инъекцией допинга", а дальше все вернется на круги своя. Поэтому обвал российской экономики просто отодвинется примерно на конец года или чуть позже", – добавил он.

Теневой флот России / Инфографика: Главред

Подорожание нефти - как это повлияет на РФ

Как сообщал Главред, руководитель Центра исследований России, дипломат, экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко заявлял, что если в отношении портов в Балтике будет применяться та же практика, что и сейчас, когда "теневой флот" будут арестовывать и конфисковывать, цена на нефть не будет иметь значения для России, потому что она просто не сможет ее продавать. Следовательно, получить от этого дополнительную прибыль ей будет трудно.

Эксперт по международным энергетическим отношениям и безопасности Михаил Гончар также говорил, что конфликт на Ближнем Востоке является ситуацией, о которой Россия мечтала на протяжении многих лет. Заработают ли на этом россияне много – это зависит от того, сколько это продлится.

6 марта стало известно, что Министерство финансов США выдало временное 30-дневное разрешение, которое позволит индийским нефтеперерабатывающим заводам покупать российскую нефть, несмотря на договоренности между странами. Он пояснил, что Вашингтон идет на такой шаг, "чтобы обеспечить продолжение поступления нефти на мировой рынок" на фоне энергетической ситуации, вызванной эскалацией на Ближнем Востоке.

