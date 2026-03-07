Волна тепла до +16 врывается на Львовщину: какой будет погода 8 марта

Поле повышенного давления принесет на Львовщину солнце и весеннее тепло.

Прогноз погоды на Львовщине на 8 марта / Фото: pixabay.com

В воскресенье, 8 марта, погоду на Львовщине будет определять область повышенного атмосферного давления. День обещает быть солнечным и по-настоящему теплым. Об этом сообщил Львовский региональный центр по гидрометеорологии.

В последний день недели на Львовщине ожидается малооблачная погода без осадков. Синоптики прогнозируют спокойный юго-восточный ветер со скоростью 3-8 м/с.

Температура в области ночью будет колебаться от 4° мороза до 1° тепла. Однако уже днем солнце прогреет воздух до комфортных 11-16° тепла. Водителей и пешеходов предупреждают о слабом тумане, который возможен в ночные и утренние часы.

Погода во Львове 8 марта

Во Львове воскресенье пройдет под чистым небом. Ночная температура воздуха составит 1-3° мороза, поэтому на дорогах местами может быть скользко. Днем город наполнится весенним теплом - столбики термометров поднимутся до 13-15° тепла.

Погода в Украине 8 марта / Фото: скриншот meteoprog.com

Какая будет погода в Украине 8 марта - прогноз

В воскресенье, 8 марта, в Украине ожидается погода без осадков и с прояснениями, сообщила начальник отдела взаимодействия со СМИ Укргидрометцентра Наталья Птуха. По ее словам, с 7 марта область повышенного давления усилит свое влияние, что обеспечит стабильную и солнечную погоду и 8 марта.

Температура ночью будет колебаться от -1 до -6°С, днем в большинстве регионов воздух прогреется до +5...+11°С, на западе до +15°С. Следующая неделя обещает быть комфортной и солнечной, без резких колебаний температуры.

Погода в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, 7-8 марта в Украине ожидается сухая и малооблачная весенняя погода. Днем температура поднимется до +5...+10°, на западе до +11...+13°, что на 2-5° выше нормы.

Также 7 марта в Тернопольской области прогнозируют ясную погоду, однако ночью и утром на дорогах возможны гололед и скользкие участки. Температура ночью составит -3...+2°, а днем +8...+13°.

Синоптики также предупреждают о риске подтоплений в Украине 5-8 марта из-за весеннего половодья. На реках в Винницкой, Черкасской, Одесской, Николаевской и Волынской областях ожидается подъем воды с возможным выходом на пойму и частичным обтоплением отдельных улиц.

Об источнике: Львовский региональный центр по гидрометеорологии Львовский региональный центр по гидрометеорологии - государственное учреждение, которое осуществляет наблюдение, прогнозирование и анализ метеорологических, гидрологических и климатических явлений на территории Львовской области. Центр готовит прогнозы погоды, предупреждения об опасных метеорологических явлениях, контролирует состояние рек и водохранилищ, а также предоставляет информационную поддержку органам власти, коммунальным службам и населению.

