Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Синоптик

Синоптики бьют тревогу, реки выходят из берегов: какие области Украины под угрозой

Анна Ярославская
6 марта 2026, 09:52
В некоторых регионах вода поднимется до 70 см.
Половодье, погода
Синоптики предупредили о подъеме воды в реках / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Кратко:

  • 5–8 марта ожидается подъем уровня воды на реках Украины
  • Объявлен первый уровень опасности

Синоптики предупредили украинцев о риске масштабных подтоплений. Из-за весеннего половодья 5-8 марта на реках Украины ожидается подъем уровней воды.

Как сообщили в Укргидрометцентре, в Винницкой, Черкасской и Одесской областях на Южном Буге и его притоках вода поднимется на 0,1-0,4 метра с возможным выходом на пойму. Объявлен первый уровень опасности, желтый.

видео дня

На реках Кодыма, Мертвовид, в Николаевской области, на реке Ингул в городе Кропивницкий и на реке Тилигул возле поста Березовка в Одесской области будет содержаться вода на поймах с частичным обтоплением жилых домов отдельных прирусловых улиц. Объявлен первый уровень опасности – желтый.

6-8 марта на Волыни возле села Литовеж ожидается рост уровня Западного Буга на 0,2-0,7 метра. Возможен начальный выход воды на пойму. Здесь также объявлен первый уровень опасности – желтый.

В ряде регионов объявлен первый уровень опасности
В ряде регионов объявлен первый уровень опасности / facebook.com/UkrHMC
Синоптики бьют тревогу, реки выходят из берегов: какие области Украины под угрозой
facebook.com/UkrHMC

Какой будет погода в Украине 6 марта

Согласно прогнозу Украинского гидрометеорологического центра, в Украине будет распространяться поле высокого давления из Западной Европы, поэтому существенных осадков не ожидается.

Днем на востоке и юго-востоке возможен небольшой мокрый снег с дождем из-за прохождения атмосферного фронта.

Ночью температура будет колебаться от +3 градусов тепла до -2 градусов мороза (в Карпатах до -8 градусов мороза). Днем температура воздуха поднимется до +6 градусов тепла. Теплее всего будет в западных регионах и на юге Одесской области, где столбики термометров поднимутся до +11 градусов выше нуля.

Погода в Украине 6 марта 2026
Погода в Украине 6 марта 2026 / facebook.com/UkrHMC

Синоптик Укргидрометцентра Иван Семилит прогнозирует, что 6 марта по территории Украины распространится поле пониженного атмосферного давления.

"Уже в пятницу, 6 марта, поле пониженного атмосферного давления распространится на территорию Украины. Поэтому местами ожидаем небольшой мокрый снег днем с дождем. И только на западе страны будет погода без осадков", — рассказал метеоролог.

Погода в Киеве сегодня

6 марта в столице и области ожидается облачная погода без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

Ночью на дорогах местами будет сохраняться гололедица.

Температура по области ночью от +3 градусов тепла до -2 градусов мороза, днем от +1 до +6 градусов тепла.

По данным портала Sinoptik, 6 марта с самого утра до и вечера в Киеве небо будет покрыто облаками. Осадков не предвидится.

Температура воздуха ночью составит от +1 до +2 градусов тепла, днем — от +4 до +5 градусов тепла.

Погода в Киеве на неделю
Погода в Киеве на неделю / Скриншот sinoptik.ua

Какой будет погода в Украине в марте 2026

Погода в Украине в марте 2026 будет соответствовать норме. Лишь в нескольких областях будет теплее, чем обычно. Подробный прогноз погоды на месяц озвучил Украинский гидрометцентр.

По данным синоптиков, в первый месяц весны температура воздуха и количество осадков в большинстве областей Украины будут соответствовать норме. Средняя месячная температура ожидается в пределах нормы — 1-7° тепла. Одна на западе, в Житомирской, Винницкой и Одесской областях температура воздуха будет на 1,5-2,5° выше нормы.

Месячное количество осадков ожидается от 30 до 53 мм. В горных районах Львовской, Ивано-Франковской, Закарпатской областей местами 60-98 мм — это также в пределах нормы (80-100%).

Вам также может быть интересно:

Об источнике: Укргидрометцентр

Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

погода синоптик прогноз погоды Укргидрометцентр новости Украины Погода в Украине погода в Киеве Погода на сегодня
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Страну накрывает мощная магнитная буря: известна дата пика шторма

Страну накрывает мощная магнитная буря: известна дата пика шторма

09:07Синоптик
Будет ли нефть по 150 долларов за баррель: Гончар – о преждевременной радости России

Будет ли нефть по 150 долларов за баррель: Гончар – о преждевременной радости России

09:00Интервью
Почему резко вырос курс доллара в Украине: Новак объяснил причины

Почему резко вырос курс доллара в Украине: Новак объяснил причины

08:50Мнения
Реклама

Популярное

Ещё
Иран атаковал дронами Азербайджан: есть раненые, поврежден аэропорт

Иран атаковал дронами Азербайджан: есть раненые, поврежден аэропорт

"Оставьте себе": Елена Мозговая жестко разнесла Клопотенко

"Оставьте себе": Елена Мозговая жестко разнесла Клопотенко

Состоялся масштабный обмен пленными с Россией - кого вернули домой

Состоялся масштабный обмен пленными с Россией - кого вернули домой

Гороскоп Таро на завтра 6 марта: Тельцам - решение, Львам - создавать

Гороскоп Таро на завтра 6 марта: Тельцам - решение, Львам - создавать

Какая была национальность у "трех богатырей" – историк указал на интересный нюанс

Какая была национальность у "трех богатырей" – историк указал на интересный нюанс

Последние новости

10:43

Китайский гороскоп на завтра 7 марта: Тиграм - конфликты, Собакам - раздражение

10:17

"Тириндіти, фафрати й гойкати": как звучит настоящий колоритный галицкий говор

10:10

"Можем только надеяться": экономист оценил, что будет с курсом валют в Украине

10:05

"Это была моя вина": Алина Гросу прервала молчание о личном

09:57

Россия может выйти из мирных переговоров: в ISW раскрыли хитрую тактику Кремля

Будет ли нефть по 150 долларов за баррель: Гончар – о преждевременной радости РоссииБудет ли нефть по 150 долларов за баррель: Гончар – о преждевременной радости России
09:52

Синоптики бьют тревогу, реки выходят из берегов: какие области Украины под угрозойВидео

09:46

"Начинаются сомнения": Елена Кравец рассказала о болезни

09:35

"Не скрываю этого": дочь Ольги Сумской удивила признанием

09:07

Страну накрывает мощная магнитная буря: известна дата пика шторма

Реклама
08:56

Окна будут сиять до осени: чем их помыть весной, чтобы забыть о налете и разводах

08:52

Красивые поздравления с 8 марта - картинки и короткие пожелания

08:50

Почему резко вырос курс доллара в Украине: Новак объяснил причинымнение

08:22

Трамп сделал громкое заявление о будущем Ирана: что сказал

08:01

Путин подписал указ: в ISW предупредили о новых целях увеличения армии РФ

07:36

"Гостерроризм и рэкет": в Будапеште взяли в заложники сотрудников банка с миллионами

06:52

РФ атаковала дронами Кривой Рог: загорелась высотка и предприятиеВидео

05:33

Циклон возвращает снег на Полтавщину: синоптики предупредили об изменении погоды

05:00

Привлекут деньги и удачу: каких знаков зодиака закрутит финансовый вихрь

04:41

Вызывают смех и одновременно легкий ужас: какие странные прически были модными в СССР

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке девочки с котом за 33 секунды

Реклама
03:31

У почвы тоже есть срок годности: как понять, что грунт для цветов испортился

03:09

Почему кошки "сходят с ума" от кошачьей мяты: ветеринар объяснила, как она работаетВидео

02:05

США рядом с РФ и Китаем: что скрывает неожиданная позиция в МАГАТЭ, детали

02:00

"Где все эти люди": Славу Каминскую бросили близкие

01:58

Элтон Джон перестал скрывать сыновей-подростков: как выглядят наследники звездыВидео

01:30

Главный секрет жизни: каждый человек скрывает тайны, которые ошеломляют

01:13

Новая любовь Гермионы: Эмму Уотсон подловили во время поцелуя с миллиардером

00:48

Автоматические штрафы за отсутствие электронной страховки: в МВД сделали заявление

05 марта, четверг
23:56

"Лучшее, что может сделать": Кацурина похвасталась подарком от загадочного мужчины

23:50

Лает как собака и охотится на гадюк: почему эта кошка поражает даже ученыхВидео

23:45

В Киеве и области 6 марта отключат свет: что нужно знать о новых графиках

23:41

4-летний сын Виктора Павлика оказался в больнице: "Такое осложнение имеем"

23:04

Семена перца "проснутся" мгновенно: простой метод, который дает дружные всходыВидео

23:01

Небольшой сад, а эффект огромный: магнолии, которые стоит посадить уже сейчас

22:56

Фагот и Ольга Навроцкая расстались после 16 лет отношений - первые детали

22:35

"Изменился он": Кравец рассказала правду о муже на фоне слухов о разводе

22:19

В США заявили о проблеме из-за помощи Украине: в ОП ответили

21:57

Один неожиданный предмет сохранит мусорное ведро чистым и сухим надолгоВидео

21:55

Отключать будут, но не для всех очередей: графики для Днепра и области на 6 декабряФото

21:30

Зачем опрыскивать душ уксусом и как правильно это делать - лайфхак

Реклама
21:30

Пятница без света: когда не будет света в Запорожской области 6 марта, новые графики

21:13

Рекордный трансфер игрока Динамо на паузе: инсайдер раскрыл причину

20:58

Одна ошибка при посадке — и куст сгниёт: главный секрет выращивания клубникиВидео

20:39

Роман начался на кладбище: известная певица рассказала о любовном приключении

20:21

"Я всегда свободен": Харчишин после разрыва с Соколовой раскрыл данное ей обещание

20:03

США просят у Украины защиту от "Шахедов": Зеленский дал поручение

19:49

Копы задержали пьяную Бритни Спирс на автотрассе - что известно

19:45

Россияне в западне: появились детали уничтожения Ка-27 РФ в Черном мореВидео

19:33

Не Путин: Трамп назвал главное препятствие для мира в Украине

19:30

Весеннее потепление уже близко: что погода приготовила для Днепра на выходные

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Отключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Регионы
Новости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости Днепра
Новости шоу бизнеса
Ольга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихЕлена ЗеленскаяВиталий КозловскийПотапСофия Ротару
Лайфхаки и хитрости
Комнатные растенияВсе о салеУборкаАвтоСтирка
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения, кумС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять