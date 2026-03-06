Синоптики бьют тревогу, реки выходят из берегов: какие области Украины под угрозой

В некоторых регионах вода поднимется до 70 см.

Синоптики предупредили о подъеме воды в реках / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Кратко:

5–8 марта ожидается подъем уровня воды на реках Украины

Объявлен первый уровень опасности

Синоптики предупредили украинцев о риске масштабных подтоплений. Из-за весеннего половодья 5-8 марта на реках Украины ожидается подъем уровней воды.

Как сообщили в Укргидрометцентре, в Винницкой, Черкасской и Одесской областях на Южном Буге и его притоках вода поднимется на 0,1-0,4 метра с возможным выходом на пойму. Объявлен первый уровень опасности, желтый.

На реках Кодыма, Мертвовид, в Николаевской области, на реке Ингул в городе Кропивницкий и на реке Тилигул возле поста Березовка в Одесской области будет содержаться вода на поймах с частичным обтоплением жилых домов отдельных прирусловых улиц. Объявлен первый уровень опасности – желтый.

6-8 марта на Волыни возле села Литовеж ожидается рост уровня Западного Буга на 0,2-0,7 метра. Возможен начальный выход воды на пойму. Здесь также объявлен первый уровень опасности – желтый.

В ряде регионов объявлен первый уровень опасности / facebook.com/UkrHMC

Какой будет погода в Украине 6 марта

Согласно прогнозу Украинского гидрометеорологического центра, в Украине будет распространяться поле высокого давления из Западной Европы, поэтому существенных осадков не ожидается.

Днем на востоке и юго-востоке возможен небольшой мокрый снег с дождем из-за прохождения атмосферного фронта.

Ночью температура будет колебаться от +3 градусов тепла до -2 градусов мороза (в Карпатах до -8 градусов мороза). Днем температура воздуха поднимется до +6 градусов тепла. Теплее всего будет в западных регионах и на юге Одесской области, где столбики термометров поднимутся до +11 градусов выше нуля.

Погода в Украине 6 марта 2026 / facebook.com/UkrHMC

Синоптик Укргидрометцентра Иван Семилит прогнозирует, что 6 марта по территории Украины распространится поле пониженного атмосферного давления.

"Уже в пятницу, 6 марта, поле пониженного атмосферного давления распространится на территорию Украины. Поэтому местами ожидаем небольшой мокрый снег днем с дождем. И только на западе страны будет погода без осадков", — рассказал метеоролог.

Погода в Киеве сегодня

6 марта в столице и области ожидается облачная погода без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

Ночью на дорогах местами будет сохраняться гололедица.

Температура по области ночью от +3 градусов тепла до -2 градусов мороза, днем от +1 до +6 градусов тепла.

По данным портала Sinoptik, 6 марта с самого утра до и вечера в Киеве небо будет покрыто облаками. Осадков не предвидится.

Температура воздуха ночью составит от +1 до +2 градусов тепла, днем — от +4 до +5 градусов тепла.

Погода в Киеве на неделю / Скриншот sinoptik.ua

Какой будет погода в Украине в марте 2026

Погода в Украине в марте 2026 будет соответствовать норме. Лишь в нескольких областях будет теплее, чем обычно. Подробный прогноз погоды на месяц озвучил Украинский гидрометцентр.

По данным синоптиков, в первый месяц весны температура воздуха и количество осадков в большинстве областей Украины будут соответствовать норме. Средняя месячная температура ожидается в пределах нормы — 1-7° тепла. Одна на западе, в Житомирской, Винницкой и Одесской областях температура воздуха будет на 1,5-2,5° выше нормы.

Месячное количество осадков ожидается от 30 до 53 мм. В горных районах Львовской, Ивано-Франковской, Закарпатской областей местами 60-98 мм — это также в пределах нормы (80-100%).

