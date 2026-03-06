Синоптики бьют тревогу, реки выходят из берегов: какие области Украины под угрозой

Кратко:
- 5–8 марта ожидается подъем уровня воды на реках Украины
- Объявлен первый уровень опасности
Синоптики предупредили украинцев о риске масштабных подтоплений. Из-за весеннего половодья 5-8 марта на реках Украины ожидается подъем уровней воды.
Как сообщили в Укргидрометцентре, в Винницкой, Черкасской и Одесской областях на Южном Буге и его притоках вода поднимется на 0,1-0,4 метра с возможным выходом на пойму. Объявлен первый уровень опасности, желтый.
На реках Кодыма, Мертвовид, в Николаевской области, на реке Ингул в городе Кропивницкий и на реке Тилигул возле поста Березовка в Одесской области будет содержаться вода на поймах с частичным обтоплением жилых домов отдельных прирусловых улиц. Объявлен первый уровень опасности – желтый.
6-8 марта на Волыни возле села Литовеж ожидается рост уровня Западного Буга на 0,2-0,7 метра. Возможен начальный выход воды на пойму. Здесь также объявлен первый уровень опасности – желтый.
Какой будет погода в Украине 6 марта
Согласно прогнозу Украинского гидрометеорологического центра, в Украине будет распространяться поле высокого давления из Западной Европы, поэтому существенных осадков не ожидается.
Днем на востоке и юго-востоке возможен небольшой мокрый снег с дождем из-за прохождения атмосферного фронта.
Ночью температура будет колебаться от +3 градусов тепла до -2 градусов мороза (в Карпатах до -8 градусов мороза). Днем температура воздуха поднимется до +6 градусов тепла. Теплее всего будет в западных регионах и на юге Одесской области, где столбики термометров поднимутся до +11 градусов выше нуля.
Синоптик Укргидрометцентра Иван Семилит прогнозирует, что 6 марта по территории Украины распространится поле пониженного атмосферного давления.
"Уже в пятницу, 6 марта, поле пониженного атмосферного давления распространится на территорию Украины. Поэтому местами ожидаем небольшой мокрый снег днем с дождем. И только на западе страны будет погода без осадков", — рассказал метеоролог.
Погода в Киеве сегодня
6 марта в столице и области ожидается облачная погода без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с.
Ночью на дорогах местами будет сохраняться гололедица.
Температура по области ночью от +3 градусов тепла до -2 градусов мороза, днем от +1 до +6 градусов тепла.
По данным портала Sinoptik, 6 марта с самого утра до и вечера в Киеве небо будет покрыто облаками. Осадков не предвидится.
Температура воздуха ночью составит от +1 до +2 градусов тепла, днем — от +4 до +5 градусов тепла.
Какой будет погода в Украине в марте 2026
Погода в Украине в марте 2026 будет соответствовать норме. Лишь в нескольких областях будет теплее, чем обычно. Подробный прогноз погоды на месяц озвучил Украинский гидрометцентр.
По данным синоптиков, в первый месяц весны температура воздуха и количество осадков в большинстве областей Украины будут соответствовать норме. Средняя месячная температура ожидается в пределах нормы — 1-7° тепла. Одна на западе, в Житомирской, Винницкой и Одесской областях температура воздуха будет на 1,5-2,5° выше нормы.
Месячное количество осадков ожидается от 30 до 53 мм. В горных районах Львовской, Ивано-Франковской, Закарпатской областей местами 60-98 мм — это также в пределах нормы (80-100%).
Об источнике: Укргидрометцентр
Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.
