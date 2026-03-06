Укр
Окна будут сиять до осени: чем их помыть весной, чтобы забыть о налете и разводах

Дарья Пшеничник
6 марта 2026, 08:56обновлено 6 марта, 11:03
Эта смесь очищает даже застарелые следы и одновременно предотвращает их повторное появление.
Мойка окон
Чем мыть окна весной / Коллаж: Главред, фото: freepik

Главное из новости:

  • Спирт и глицерин придают длительный блеск окнам
  • Защитный слой отталкивает пыль и воду
  • Окна остаются чистыми до осени

видео дня

Весенний сезон уборки в этом году приносит неожиданный тренд: украинцы постепенно отказываются от традиционных средств для мытья окон в пользу смеси, которая обеспечивает эффект "чистых стекол до осени".

Специалисты по бытовой химии подтверждают, что сочетание спирта и глицерина работает значительно лучше, чем уксус или крахмал, которые могут оставлять тонкую пленку и притягивать пыль, пишет ТСН.

Почему смесь спирта и глицерина работает лучше

По словам экспертов, спирт эффективно растворяет весеннюю пыльцу, следы дождя и налет после зимы. Глицерин же создает невидимый защитный слой, который отталкивает пыль и предотвращает появление разводов. Благодаря этому окна остаются чистыми значительно дольше - даже после нескольких дождливых недель.

Когда раствор наносится на стекло, он одновременно очищает застарелые загрязнения и формирует барьер, препятствующий их повторному появлению. В результате поверхность становится гладкой, блестящей и менее восприимчивой к пыли.

Как правильно мыть окна, чтобы эффект длился месяцами

Специалисты советуют придерживаться простого алгоритма:

  • Первый этап - смыть основную грязь теплой водой с небольшим количеством мягкого моющего средства.
  • Второй этап - нанести смесь спирта и глицерина тонким слоем.
  • Финальный шаг - тщательно отполировать стекло микрофиброй, пока оно не станет идеально гладким.

Благодаря защитному покрытию дождевая вода не оставляет грязных полос, а пыль легко сдувается ветром. Это позволяет мыть окна значительно реже и сохранять в доме больше света.

Эффект, который заметен даже летом

В жаркие месяцы, когда пыль становится особенно назойливой, обработанное глицерином стекло дольше остается прозрачным. Те, кто уже попробовал новый способ, говорят, что возвращаться к уксусу или крахмалу больше не хочется - разница в результате слишком ощутима.

Как избавиться от конденсата на окнах инфографика
Почему на окнах образуется конденсат / Инфографика: Главред

Вас может заинтересовать:

Об источнике: ТСН

ТСН (Телевизионная Служба Новостей) — ежедневная информационная телепрограмма новостей канала "1+1" производства "1+1 Media". ТСН является одной из самых популярных программ новостей в Украине. В декабре 2012 года программа установила абсолютный рекорд, получив долю аудитории 31,5 %. Это означает, что почти треть зрителей в Украине смотрела выпуски ТСН, пишет Википедия.

