"Мне страшно": Маша Машкова резко высказалась о Трампе

Российская актриса Маша Машкова призналась, что ей страшно жить в США.

Маша Машкова обратилась к поклонникам / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Маша Машкова

Кратко:

Что сказала Машкова

От чего ей страшно

Российская актриса Маша Машкова, которая ранее осудила вторжение РФ в Украину и уехала жить в США, сделала резкое заявление.

Соответствующим видео актриса поделилась на своей странице в Instagram.

Актриса говорит, что решила поговорить со своими фоловерами "не текстом, а лицом". "Потому что за текстом можно спрятаться, а спрятать лицо - сложнее", - говорит Машкова.

Маша Машкова обратилась к поклонникам / Фото Instagram/masha_mashkova_official

По ее словам, начиная с 28 февраля этого года ей очень страшно и очень плохо. "Пожалуй, в таком состоянии я была последний раз, кстати говоря, тоже в феврале 22-го года (когда РФ напала на Украину - ред.). Я ненавижу войны, я ненавижу диктаторов, будь-то Мадуро, Хамени, Путин", - говорит актриса.

Маша Машкова обратилась к коллегам / Скриншот Instagram/masha_mashkova_official

Она также прошлась и по нынешнему президенту Дональду Трампу. "Я не понимаю, что сейчас делает президент той страны, в которой я сейчас живу, Дональд Трамп. Спасает ли он мир от злодеев или сам, будучи злодеем, конкурирует с ними, из-за денег, из-за нефти. Если честно, я вообще больше ничего не понимаю", - добавляет она.

Машкова сейчас находится с европейскими гастролями со спектаклем, в котором играет главную роль. "В 22 году от потери смысла и желания жить, меня спасли мои дочки, мой муж, моя мама, хороший психоаналитик и спектакль, куда стали приходить зрители и выяснилось, что я им очень нужна. А они - нужны мне", - рассказала Машкова.

О персоне: Маша Машкова Маша Машкова — российская актриса театра и кино. Выступила против вторжения России в Украину, о чем заявила в эфире CNN. 22 марта 2022 года телеканал РБК сообщил, что "актриса Мария Машкова, живущая в США, назвала происходящее на Украине немыслимым", а "её отец Владимир Машков, поддерживающий российскую спецоперацию, призвал дочь „быть хорошей россиянкой" и „попросить прощения за предательство"".

