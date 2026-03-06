Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке девочки с котом за 33 секунды

Виталий Кирсанов
6 марта 2026, 04:00
Головоломки помогают развивать внимание и память, а также служат отличной тренировкой для мозга.
головоломка
Разгадать головоломку непросто / Фото: Jagranjosh

Особой популярностью среди любителей интеллектуальных заданий пользуются игры формата "Найдите отличия". В таких головоломках нужно внимательно рассмотреть две почти одинаковые картинки и обнаружить между ними едва заметные различия. Как отмечает Jagranjosh, подобные задания отлично тренируют наблюдательность.

Готовы проверить свою внимательность? Посмотрите на два изображения девочки с котом. На первый взгляд они выглядят совершенно одинаковыми, однако на картинках спрятаны три небольших отличия.

Сможете ли вы обнаружить их всего за 33 секунды? Попробуйте справиться с заданием и проверьте, насколько острое у вас зрение.

видео дня

Ваша задача - найти все три отличия до того, как истечёт время.

головоломка
Внимательно посмотрите на изображение / Фото: Jagranjosh

Различия могут скрываться где угодно: в оттенках цветов, форме предметов или даже в расположении самых мелких деталей. Будьте максимально внимательны и сосредоточены, чтобы ничего не упустить.

Дополнительный интерес таким головоломкам придаёт ограничение по времени. Оно делает задачу более сложной и одновременно проверяет терпение, внимательность и способность быстро замечать детали.

Удалось ли вам найти все три отличия?

Если да - поздравляем! У вас отличная наблюдательность и хорошая концентрация внимания. Те, кто не смог найти их, могут проверить решение ниже.

головоломка
Верный ответ / Фото: Jagranjosh

Вы можете поразгадывать и другие головоломки. Например, ребус для тех, у кого великолепное зрение, где нужно найти число 101. Разгадка оптической иллюзии не составит особого труда.

Также у нас есть ребус, в котором надо за 7 секунд найти судью. На первый взгляд, все судью на картинке – одинаковые. Но нужно отыскать судью, который отличается от всех.

А еще у нас есть ребус для тех, у кого отличное зрение. Нужно найти двух девушек. Фишка в том, что на картинке есть еще и третья девушка, которая изображена справа.

Другие ребусы:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

оптическая иллюзия головоломки задача на логику
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
США рядом с РФ и Китаем: что скрывает неожиданная позиция в МАГАТЭ, детали

США рядом с РФ и Китаем: что скрывает неожиданная позиция в МАГАТЭ, детали

02:05Мир
В США заявили о проблеме из-за помощи Украине: в ОП ответили

В США заявили о проблеме из-за помощи Украине: в ОП ответили

22:19Война
США просят у Украины защиту от "Шахедов": Зеленский дал поручение

США просят у Украины защиту от "Шахедов": Зеленский дал поручение

20:03Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Иран атаковал дронами Азербайджан: есть раненые, поврежден аэропорт

Иран атаковал дронами Азербайджан: есть раненые, поврежден аэропорт

Китайский гороскоп на завтра 6 марта: Змеям - ссоры, Петухам - негатив

Китайский гороскоп на завтра 6 марта: Змеям - ссоры, Петухам - негатив

Гороскоп Таро на завтра 6 марта: Тельцам - решение, Львам - создавать

Гороскоп Таро на завтра 6 марта: Тельцам - решение, Львам - создавать

Состоялся масштабный обмен пленными с Россией - кого вернули домой

Состоялся масштабный обмен пленными с Россией - кого вернули домой

"Оставьте себе": Елена Мозговая жестко разнесла Клопотенко

"Оставьте себе": Елена Мозговая жестко разнесла Клопотенко

Последние новости

05:33

Циклон возвращает снег на Полтавщину: синоптики предупредили об изменении погоды

05:00

Привлекут деньги и удачу: каких знаков зодиака закрутит финансовый вихрь

04:41

Вызывают смех и одновременно легкий ужас: какие странные прически были модными в СССР

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке девочки с котом за 33 секунды

03:31

У почвы тоже есть срок годности: как понять, что грунт для цветов испортился

В Украину идет настоящая весенняя погода: синоптик рассказала о потеплении и назвала датыВ Украину идет настоящая весенняя погода: синоптик рассказала о потеплении и назвала даты
03:09

Почему кошки "сходят с ума" от кошачьей мяты: ветеринар объяснила, как она работаетВидео

02:05

США рядом с РФ и Китаем: что скрывает неожиданная позиция в МАГАТЭ, детали

02:00

"Где все эти люди": Славу Каминскую бросили близкие

01:58

Элтон Джон перестал скрывать сыновей-подростков: как выглядят наследники звездыВидео

Реклама
01:30

Главный секрет жизни: каждый человек скрывает тайны, которые ошеломляют

01:13

Новая любовь Гермионы: Эмму Уотсон подловили во время поцелуя с миллиардером

00:48

Автоматические штрафы за отсутствие электронной страховки: в МВД сделали заявление

05 марта, четверг
23:56

"Лучшее, что может сделать": Кацурина похвасталась подарком от загадочного мужчины

23:50

Лает как собака и охотится на гадюк: почему эта кошка поражает даже ученыхВидео

23:45

В Киеве и области 6 марта отключат свет: что нужно знать о новых графиках

23:41

4-летний сын Виктора Павлика оказался в больнице: "Такое осложнение имеем"

23:04

Семена перца "проснутся" мгновенно: простой метод, который дает дружные всходыВидео

23:01

Небольшой сад, а эффект огромный: магнолии, которые стоит посадить уже сейчас

22:56

Фагот и Ольга Навроцкая расстались после 16 лет отношений - первые детали

22:35

"Изменился он": Кравец рассказала правду о муже на фоне слухов о разводе

Реклама
22:19

В США заявили о проблеме из-за помощи Украине: в ОП ответили

21:57

Один неожиданный предмет сохранит мусорное ведро чистым и сухим надолгоВидео

21:55

Отключать будут, но не для всех очередей: графики для Днепра и области на 6 декабряФото

21:30

Зачем опрыскивать душ уксусом и как правильно это делать - лайфхак

21:30

Пятница без света: когда не будет света в Запорожской области 6 марта, новые графики

21:13

Рекордный трансфер игрока Динамо на паузе: инсайдер раскрыл причину

20:58

Одна ошибка при посадке — и куст сгниёт: главный секрет выращивания клубникиВидео

20:39

Роман начался на кладбище: известная певица рассказала о любовном приключении

20:21

"Я всегда свободен": Харчишин после разрыва с Соколовой раскрыл данное ей обещание

20:03

США просят у Украины защиту от "Шахедов": Зеленский дал поручение

19:49

Копы задержали пьяную Бритни Спирс на автотрассе - что известно

19:45

Россияне в западне: появились детали уничтожения Ка-27 РФ в Черном мореВидео

19:33

Не Путин: Трамп назвал главное препятствие для мира в Украине

19:30

Весеннее потепление уже близко: что погода приготовила для Днепра на выходные

19:24

Готовят распад России: экс-глава МИД раскрыл неочевидные планы стран ЗападаВидео

19:19

"Как клоун": путинистка Собчак жестко опозорилась в Париже

19:10

Зачем Иран атаковал Азербайджан дронами: Невзлин назвал причинумнение

18:52

Хитрость садовников: что посадить рядом с помидорами для идеального вкусаВидео

18:40

Какая была национальность у "трех богатырей" – историк указал на интересный нюансВидео

18:39

Враг готовит прорыв на ключевом направлении: в ВСУ рассказали о замысле россиян

Реклама
18:14

Секретные уголки планеты: 5 мест, куда людям строго запрещен вход

18:13

Беременную Белень срочно госпитализировали в больницу

18:06

В центре Украины мог появиться город Эксампей: какому облцентру предлагали это название

17:54

Происходит зачистка территорий: в DeepState раскрыли масштабы продвижения ВСУ

17:52

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке мальчика с собакой за 31 с

17:34

РФ может резко изменить баланс сил на фронте: раскрыт тревожный сценарий

17:19

"Тарелки летают": Потап заговорил о разводе с Настей Каменских

17:09

Орбан пригрозил Украине силовым сценарием и выдвинул условия - что известно

17:06

Нашел "эликсир молодости": люди спорят о настоящем возрасте дедушкиВидео

17:04

В 44 года: умерла жена солиста российской группы "Отпетые мошенники"

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
ПолитикаОтключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизация
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Мода и красота
Новости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибки
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Регионы
Новости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости Одессы
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракКейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения, кумС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять