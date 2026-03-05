Хитрость садовников: что посадить рядом с помидорами для идеального вкуса

Некоторые растения помогают сократить количество вредителей и создают более благоприятные условия для роста томатов.

Названо условие выращивания помидоров / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Агрономы советуют высаживать рядом с томатами ароматные травы и цветы

Томаты не рекомендуют размещать рядом с картофелем — у них общие болезни

Чтобы получить богатый урожай томатов, важно продумать не только уход, но и "соседство" на грядке.

Агрономы советуют высаживать рядом с ними ароматные травы и цветы — например, базилик, настурцию или бархатцы, пишет Express.

Эти растения помогают сократить количество вредителей и создают более благоприятные условия для роста, а некоторые огородники отмечают даже более насыщенный вкус плодов.

Настурция способна отвлекать на себя тлю и белокрылку, которые часто атакуют посадки летом. Хорошими спутниками для томатов также считаются перец, шпинат, салат и морковь — они не конкурируют за ресурсы и поддерживают здоровый микроклимат в грядке.

Метод совместных посадок основан на принципе взаимной пользы: одни культуры отпугивают насекомых, другие привлекают их естественных врагов, третьи улучшают состояние почвы. Благодаря такому сочетанию растения развиваются активнее и реже болеют.

При этом есть и нежелательные соседи. Томаты не рекомендуют размещать рядом с картофелем — у них общие болезни. Фенхель тоже лучше держать подальше, поскольку он может угнетать рост других культур.

Кроме правильного подбора соседей, в течение сезона важно удалять боковые побеги у томатов — это помогает направить силы растения на формирование плодов и повышает урожайность.

Эксперты назвали, что не стоит сажать на болотистом участке

Опытные садоводы отмечают: если после дождей земля долго остаётся мокрой, к выбору почвопокровных растений нужно подходить особенно внимательно. Избыточная влага может привести к загниванию корней, развитию грибковых инфекций и даже гибели растений.

Хотя многие такие культуры считаются выносливыми и способны расти в сложных условиях — например, на солнце и в сухой почве — постоянная сырость и застой воды для некоторых из них оказываются губительными.

Семена томатов сначала выращивают на рассаде, обеспечивая им достаточную влагу и питание. Когда ростки окрепнут, их высаживают в открытый грунт и проводят первую подкормку и защиту от болезней.

В процессе роста растения подвязывают, удаляют лишние побеги и подкармливают удобрениями, включая внекорневые, чтобы поддерживать здоровье и развитие. Периодически проводят профилактические обработки от болезней и восполняют дефицит элементов, таких как магний и кальций, особенно перед плодоношением.

В начале августа прищипывают верхушки кустов, направляя силы на созревание плодов. Сезон завершается сбором зрелых, спелых томатов.

