Хитрость садовников: что посадить рядом с помидорами для идеального вкуса

Вы узнаете:
- Агрономы советуют высаживать рядом с томатами ароматные травы и цветы
- Томаты не рекомендуют размещать рядом с картофелем — у них общие болезни
Чтобы получить богатый урожай томатов, важно продумать не только уход, но и "соседство" на грядке.
Агрономы советуют высаживать рядом с ними ароматные травы и цветы — например, базилик, настурцию или бархатцы, пишет Express.
Эти растения помогают сократить количество вредителей и создают более благоприятные условия для роста, а некоторые огородники отмечают даже более насыщенный вкус плодов.
Настурция способна отвлекать на себя тлю и белокрылку, которые часто атакуют посадки летом. Хорошими спутниками для томатов также считаются перец, шпинат, салат и морковь — они не конкурируют за ресурсы и поддерживают здоровый микроклимат в грядке.
Метод совместных посадок основан на принципе взаимной пользы: одни культуры отпугивают насекомых, другие привлекают их естественных врагов, третьи улучшают состояние почвы. Благодаря такому сочетанию растения развиваются активнее и реже болеют.
При этом есть и нежелательные соседи. Томаты не рекомендуют размещать рядом с картофелем — у них общие болезни. Фенхель тоже лучше держать подальше, поскольку он может угнетать рост других культур.
Кроме правильного подбора соседей, в течение сезона важно удалять боковые побеги у томатов — это помогает направить силы растения на формирование плодов и повышает урожайность.
Эксперты назвали, что не стоит сажать на болотистом участке
Опытные садоводы отмечают: если после дождей земля долго остаётся мокрой, к выбору почвопокровных растений нужно подходить особенно внимательно. Избыточная влага может привести к загниванию корней, развитию грибковых инфекций и даже гибели растений.
Хотя многие такие культуры считаются выносливыми и способны расти в сложных условиях — например, на солнце и в сухой почве — постоянная сырость и застой воды для некоторых из них оказываются губительными.
Смотрите видео - как выращивать томаты:
Семена томатов сначала выращивают на рассаде, обеспечивая им достаточную влагу и питание. Когда ростки окрепнут, их высаживают в открытый грунт и проводят первую подкормку и защиту от болезней.
В процессе роста растения подвязывают, удаляют лишние побеги и подкармливают удобрениями, включая внекорневые, чтобы поддерживать здоровье и развитие. Периодически проводят профилактические обработки от болезней и восполняют дефицит элементов, таких как магний и кальций, особенно перед плодоношением.
В начале августа прищипывают верхушки кустов, направляя силы на созревание плодов. Сезон завершается сбором зрелых, спелых томатов.
Ранее садовник дал действенный совет. Один предмет очень легко использовать, а эффект от него будет заметен мгновенно.
Напомним, ранее Главред писал о том, что делать с опавшей листвой. Есть несколько замечательных вариантов, как переработать опавшие листья, чтобы они принесли пользу садовому участку и домашним растениям.
Вам может быть интересно:
- Лук вырастет в разы быстрее: эксперты призвали добавить в лунку секретный продукт
- Что делать с клубникой весной: топ-3 самых важных секретов богатого урожая
- Урожай будет уже в первую неделю июля: как вырастить здоровую рассаду арбузов
Об источнике: Express.co.uk
Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред