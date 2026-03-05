Грудь продолжает расти: врачи годами не понимали, что происходит с девушкой

Жительница Шотландии страдает редким заболеванием, из-за которого грудь продолжает расти. Она годами терпела насмешки, прежде чем изменить свою жизнь.

https://glavred.info/life/vneshnost-devushki-10746248.html Ссылка скопирована

Девушке приходится носить бюстгальтер размера 30R / Коллаж Главред, фото: Summer Robert

Вы узнаете:

Почему редкое заболевание долго оставалось незамеченным

С какими трудностями женщина живет каждый день

Как девушка смогла начать новую жизнь

28-летняя Саммер Роберт из Шотландии живет с редким заболеванием - макромастией, при которой грудь продолжает увеличиваться без остановки. При росте около 150 сантиметров ей приходится носить бюстгальтер размера 30R. В системе маркировки это означает очень узкую грудную клетку, но крайне большой объем груди, намного превышающий привычные размеры вроде D или F.

За последний год размер девушки увеличился сразу на 11 позиций. Диагноз ей официально поставили лишь 3 года назад, хотя к врачам она обращалась еще подростком. Об этом пишет People.

видео дня

"Я ходила к врачам с 13-14 лет, но никто не говорил, что у меня есть какое-то заболевание. Все просто считали, что это половое созревание или что мне нужно похудеть", - вспомнила Роберт.

По ее словам, когда диагноз наконец подтвердили, информации о макромастии оказалось настолько мало, что врач выдал ей лишь краткое описание состояния.

Болезнь, которая влияет на всю жизнь

Первые серьезные изменения начались еще в детстве. Бюстгальтер третьего размера Роберт стала носить уже в восемь лет. С возрастом рост груди происходил скачками, которые часто связаны с гормональными изменениями.

Из-за состояния девушка сталкивается с постоянной болью в спине, трудностями с поиском одежды и невозможностью заниматься спортом.

"Найти одежду, которая действительно подходит, почти невозможно", - отметила она.

Саммер Роберт из Шотландии живет с редким заболеванием / Фото: Summer Robert

Врачи обсуждали с ней операцию по уменьшению груди, однако предупредили, что результат может быть временным.

"Мне сказали, что грудь может снова начать расти. Поэтому такую операцию стоит делать только тогда, когда я больше не смогу это терпеть", - объяснила Роберт.

Насмешки и давление окружающих

По словам женщины, внешность часто становилась поводом для насмешек и гиперсексуализации. Она вспоминает случай, когда ее попросили покинуть тематический парк из-за жалобы на одежду.

"На мне была обычная кофта с длинными рукавами, но кто-то все равно пожаловался. Мне сказали купить большой свитер и прикрыться", - рассказала шотландка.

Внешность левушки часто становилась поводом для насмешек / Фото: Summer Robert

Особенно тяжелым оказался случай во время работы в ресторане, когда двое посетителей начали открыто обсуждать ее тело. Они просто начали говорить о размере груди девушки прямо рядом с ней.

Неожиданный поворот, изменивший жизнь

После того инцидента женщина расплакалась на кухне ресторана. Коллеги поддержали ее, а шеф-повар предложил неожиданную идею. Он сказал, что нужно попробовать самой взять контроль над тем, как люди воспринимают ее тело.

Сначала Роберт отнеслась к этому скептически, но позже решила попробовать и создала страницу онлайн-модели под названием "Шотландская Долли". Со временем это превратилось в ее основную работу.

"Это действительно освобождает. Самой решать, как люди будут видеть меня. Я всегда думала, что с моим телом что-то не так. А потом вдруг поняла: это не моя вина", - добавила она.

Ранее Главред писал, что мужчина не спал 8 дней и потерял связь с реальностью. Томми Грейвс стал себя плохо чувстовать после длительного недосыпания. Врачи предупреждают, что хроническая бессонница может серьезно ударить по психике.

Также сообщалось о том, что женщина заявила, что "стареет в обратную сторону". Благодаря силовым тренировкам, активному образу жизни и контролю питания Лиза выглядит значительно моложе своих лет.

Вам может быть интересно:

Об издании People People - американский еженедельник про звезд и селебритиз, моду и стиль жизни. Публикуется с 1974, позже появилась веб-версия журнала. Известен своими ежегодными рейтингами - "100 самых красивых людей", "Самый сексуальный мужчина года", "Сама сксуальная женщина года", "Лучший/худший наряд" и пр. Является одним из самых читаемых изданий - по состоянию на 2018 его аудитория исчислялась более чем 35.9 миллионами поклонников.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред