Скрытые сигналы деменции: что многие принимают за обычную болезнь

Одним из возможных первых сигналов специалисты называют устойчивое снижение настроения.

Деменция — это совокупность симптомов, возникающих из-за ухудшения работы мозга

Первые тревожные признаки человек может заметить сам

Деменция — это не отдельное заболевание, а совокупность симптомов, возникающих из-за постепенного ухудшения работы мозга.

Она может проявляться проблемами с памятью, изменениями характера, снижением концентрации и даже нарушением координации, пишет Express. На раннем этапе эти признаки нередко путают с сезонными недомоганиями или обычной зимней хандрой.

Одним из возможных первых сигналов специалисты называют устойчивое снижение настроения, повышенную тревожность или признаки депрессивного состояния, которые начинают мешать повседневной жизни. Однако похожие проявления характерны и для сезонного аффективного расстройства — состояния, связанного с нехваткой света в холодное время года.

К таким симптомам могут относиться апатия, потеря интереса к привычным занятиям, раздражительность, сложности с концентрацией, повышенная усталость, изменения аппетита и режима сна. При деменции к этому нередко добавляются проблемы с памятью, речью, планированием, ориентацией в знакомых местах, а также заметные перемены в поведении и личности.

Первые тревожные признаки человек может заметить сам, но чаще на них обращают внимание близкие или коллеги. При этом на начальной стадии определить причину бывает сложно: похожие симптомы могут возникать из-за гормональных нарушений, дефицита витаминов, стресса, депрессии или других состояний.

Важно помнить, что наличие таких проявлений не означает автоматического диагноза деменции. Тем не менее при их появлении стоит обратиться к врачу, чтобы выяснить причину и при необходимости начать лечение как можно раньше.

Диагностика деменции: новое слово ученых

Учёные из Университетского колледжа Лондона при поддержке Общества Альцгеймера представили многообещающие данные, касающиеся раннего выявления деменции. Исследование показало, что время проведения МРТ можно уменьшить почти втрое, при этом точность диагностики сохраняется, что значительно упрощает и ускоряет обследование пациентов

Ранее сообщалось о том, как снизить риск развития деменции. Учёные из Швеции обнаружили возможную связь между регулярным употреблением жирных сортов сыра и сниженной вероятностью развития деменции в пожилом возрасте.

Напомним, Главред ранее писал о том, что был найден сенсационный способ выявления деменции. Опасность в будущем повышают не само наличие депрессивного состояния, а определённые его признаки.

