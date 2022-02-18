"Невидимый" вирус: в Минздраве рассказали об обнаруженных в Украине новых подвидах Омикрона

В Украине зафиксировали два новых подвида Омикрона/ УНИАН

В Украине были зафиксированы новые подвиды штамма коронавируса Омикрон. Пока что они были обнаружены в основном у людей, возвращавшихся из-за границы, и такие случаи сейчас единичны.

Один из зафиксированных подвидов вируса вызывает беспокойство, ведь он еще быстрее передается и приводит к более тяжелому течению болезни у человека, который им заразился. Об этом рассказал заместитель министра здравоохранения – главный государственный санитарный врач Игорь Кузин, пишет УНИАН.

"Относительно вариантов BA.1, BA.2 – да, они зарегистрированы на территории Украины. Пока это единичные случаи. И на самом деле, когда мы посмотрим на вот эти подвиды, подтипы штамма Омикрон, то этот второй вариант вызывает беспокойство, учитывая еще большую скорость передачи и немного тяжелее течение", – рассказал главный государственный санврач.

Вариант Омикрона, который называется BA.2, трудно отличить от Дельты, ведь он в отличие от подвида BA.1 не имеет специального маркера. Поэтому этот подвид вируса еще называют "невидимым".

Как показали исследования ученых из Дании, BA.2 более заразен, чем подвид Омикрона BA.1. Однако имеющиеся вакцины защищают от него.

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Заболеваемость коронавирусом в Украине

Ранее в Минздраве рассказали, что в Украине каждый пятый инфицированный коронавирусом – с Омикроном, другие болеют Дельтой. Игорь Кузин рассказал, что сейчас в государстве фиксируется смешанный сценарий: еще с прошлого года частично остался штамм Дельта, однако заражений Омикроном становится всё больше.

Также сообщалось, что Омикрон стал "злее" к украинским детям. Медики отмечают, что основная причина – отсутствие у них вакцины.

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