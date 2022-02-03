Больным от одного до пяти лет: Омикрон стал "злее" к украинским детям

Омикроном все чаще болеют дети / УНИАН

Новый штамм коронавируса Омикрон больше затрагивает детское население. Основная причина – отсутствие у них вакцины.

Об этом сообщил директор Харьковского областного Департамента охраны здоровья Максим Хаустов, пишет "ТСН".

Областная детская инфекционная больница сейчас загружена примерно на 60%, сообщил Хаустов, добавив, что среди пациентов нет вакцинированных.

Большей половины из них от одного до пяти лет.

Читайте такжеБольницы не справляются: при каких симптомах коронавируса нужно звонить в скорую"Сейчас в детской инфекционной больнице находятся около 170 больных. Всего там 290 мест. Мы видим, что Омикрон больше затрагивает детское население, потому что дети невакцинированы. В больнице среди заболевших ни одного вакцинированного пациента", — отметил Хаустов.

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Стоит отметить, что 3 февраля был установлен абсолютный антирекорд COVID-19 за все время пандемии. По состоянию на утро четверга коронавирус в Украине за сутки выявили у 39 тысяч и 620 жителей страны - это абсолютный антирекорд за все время пандемии. В том числе заболели 4446 детей и 1035 медработников.

За минувшие 24 часа были госпитализированы 4 136 человек; летальных случаев - 210; выздоровели 9 380 человек.