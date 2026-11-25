Привычные нейтральные цвета уступают место более выразительным решениям.

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Диван для гостиной 2026 / Коллаж: Главред, фото: Pexels, Kubicek Studio

Вы узнаете:

Какие цвета мебели выбирают для современной гостиной

Как подобрать диван под стиль и цветовую гамму интерьера

На какие характеристики обратить внимание при выборе дивана

Серые и бежевые диваны уступают место цветной мебели. Один из самых заметных вариантов - зеленый диван, который придает гостиной выразительность и хорошо сочетается с различными стилями интерьера.

Главред расскажет, какой диван выбрать вместо привычных бежевых и серых оттенков.

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Какой оттенок зеленого дивана выбрать

У зеленого цвета много оттенков, поэтому важно подобрать тот, который будет гармонировать с оформлением комнаты, пишет Wprost. Насыщенный бутылочно-зеленый придает интерьеру элегантность. Он особенно хорошо смотрится на классических диванах, моделях с каретной обивкой и мебели в стиле честерфилд. Такой цвет сочетается с тёмным деревом, мрамором и латунными деталями.

Шалфейный оттенок выглядит сдержаннее и хорошо вписывается в минималистичные интерьеры, модерн-классику и стиль джапанди. Фисташковый придает комнате свежесть, а оливковый делает оформление теплее.

При этом зеленый диван не обязательно должен быть массивным или необычной формы. Даже простая модель на тонких ножках может стать главным цветовым акцентом гостиной.

С чем сочетать зеленый диван

Зелёный диван хорошо сочетается с натуральными материалами и природными оттенками. Бежевые стены, деревянный пол, льняные шторы и журнальный столик с каменной столешницей помогут создать гармоничный интерьер.

Для более выразительного оформления можно добавить бордовые, терракотовые, коньячные или карамельные оттенки. Золотые и латунные детали подчеркнут элегантность комнаты, а хромированные элементы и стекло будут хорошо смотреться в современном интерьере.

Чтобы диван не выглядел чужеродным элементом, зеленый цвет стоит повторить в других деталях. Например, можно подобрать подушки в тон обивки, добавить подходящие шторы, картины или комнатные растения.

Практичен ли зеленый диван

При выборе дивана важно обращать внимание не только на цвет, но и на материал обивки. Для дома с детьми или домашними животными подойдут меланжевые и текстурированные ткани, на которых мелкие загрязнения менее заметны.

Однако зеленый цвет сам по себе не защищает обивку от пятен. Перед покупкой стоит проверить стойкость ткани к истиранию и рекомендации производителя по уходу.

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