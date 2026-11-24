Главное:
- У границы сосредоточено 33 баллистические и 7 крылатых ракет
- Больше всего баллистических ракет - 20 - в Брянской области
- Среди вероятных целей - Киев, Харьков, Днепр и Полтава
Российская оккупационная армия завершает подготовку к новому массированному ракетному удару и может нанести его в ближайшие дни. Для атаки враг подвёз к приграничным областям РФ 33 баллистические и 7 крылатых ракет. Об этом сообщил мониторинговый канал "Стратегическая авиация".
По данным канала, ракеты распределены следующим образом:
- Брянская область - 20 баллистических ракет;
- Курская область - 8 баллистических или гиперзвуковых ракет и 7 крылатых ракет "Искандер-К";
- Ростовская и Воронежская области - 5 баллистических ракет.
Среди вероятных целей мониторы называют Киев и Киевскую область, Белую Церковь, Полтаву, Черкассы, Харьков и Днепр.
Какие мосты Киева могут оказаться под ударом
Другой мониторинговый канал "Реальная война" утверждает, что в Курской области, помимо ракет "Искандер-К", есть также ракеты "Искандер-М", "Циркон" и "Оникс-М", а в Брянской области - "Искандер-М" и ракеты комплекса "С-400".
Наибольшая опасность, по оценке канала, угрожает Южному, Северному, Дарницкому и Подольско-Воскресенскому мостам Киева, а также энергетическим объектам.
Сколько баллистических ракет может производить Россия
Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в интервью Главреду обратил внимание, что самое сложное для украинской ПВО - именно баллистика.
"С перехватом российской баллистики действительно серьезная проблема", - подчеркнул эксперт.
Говоря о темпах производства, Коваленко пояснил, что страна-агрессор способна регулярно пополнять запасы таких ракет.
"Сейчас РФ стабильно производит три баллистические ракеты в сутки, то есть за месяц она способна произвести 90 таких ракет", - пояснил Коваленко.
В то же время, по словам аналитика, помимо поражения инфраструктуры, Россия "ставит перед собой и другую задачу - террор в отношении гражданского населения".
Ракетные удары - новости по теме
Как сообщал Главред, в конце октября Россия также перебрасывала стратегическую авиацию. В частности, четвертый Ту-160 перебросили с аэродрома "Украинка" на "Энгельс-2". Эти перемещения фиксировали мониторинговые каналы.
Президент Владимир Зеленский заявил, что украинская разведка располагает информацией о подготовке России к новым атакам. В своем обращении он призвал реагировать на сигналы воздушной тревоги и заботиться о безопасности.
Авиационный эксперт Константин Криволап назвал вероятные цели обстрелов и предположил, что удары сосредоточатся на энергетическом секторе. По его оценке, вокруг Украины может находиться 40–50 комплексов ОТРК "Искандер".
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