Вы узнаете:
- Почему GPS может быстро разряжать аккумулятор смартфона
- Как проверить, какие приложения отслеживают ваше местоположение
- Как настроить геолокацию на Android и iPhone, чтобы сэкономить заряд
Быстрая разрядка смартфона не всегда связана со старой батареей или чрезмерным использованием устройства. Одной из причин может быть постоянно активная геолокация.
Некоторые приложения получают доступ к местоположению даже тогда, когда ими не пользуются, из-за чего аккумулятор тратит больше энергии. В то же время службы определения местоположения нужны для навигации, прогноза погоды и поиска ближайших заведений.
Главред выяснил, как проверить настройки GPS и сократить расход заряда аккумулятора.
Как быстро отключить GPS на смартфоне
Самый простой способ управлять геолокацией - воспользоваться панелью быстрых настроек, пишет Giga. Для этого на Android нужно провести пальцем вниз от верхнего края экрана. На некоторых моделях придется сделать это дважды.
После этого найдите значок с отметкой местоположения и нажмите на него. Так можно быстро включить или выключить доступ к геолокации.
Если удерживать этот значок, откроются более подробные настройки. Там можно проверить, какие приложения недавно использовали данные о вашем местоположении.
На iPhone управлять этой функцией можно через настройки конфиденциальности. Для этого нужно открыть раздел "Конфиденциальность и безопасность", а затем перейти в "Службы определения местоположения".
Как настроить геолокацию, чтобы телефон дольше держал заряд
Смартфоны определяют местоположение не только с помощью GPS. Для этого также могут использоваться сети Wi-Fi и мобильная связь.
На Android можно изменить параметры точности геолокации. Для этого откройте "Настройки", перейдите в раздел "Местоположение", а затем найдите пункт "Службы определения местоположения" или "Точность определения местоположения Google". Названия пунктов могут отличаться в зависимости от модели устройства.
Если включить улучшение точности определения местоположения, смартфон будет использовать дополнительные источники сигнала. Это поможет быстрее и точнее определять координаты, но может несколько увеличить расход заряда.
Если отключить эту опцию, устройство будет в большей степени полагаться на GPS. Это может сэкономить заряд батареи, однако в помещениях определение местоположения иногда станет менее точным.
Каким приложениям стоит запретить доступ к геолокации
Еще один способ сократить расход заряда - проверить разрешения установленных приложений. Некоторые приложения могут получать данные о местоположении даже тогда, когда не используются.
На Android нужно открыть "Настройки", перейти в "Местоположение" и выбрать "Разрешения приложений на доступ к местоположению". На iPhone соответствующий список можно найти в разделе "Конфиденциальность и безопасность" - "Службы определения местоположения".
Для каждого приложения можно выбрать один из вариантов доступа:
- Всегда разрешать. Приложение будет иметь доступ к геолокации даже в фоновом режиме. Такое разрешение стоит оставлять только тем приложениям, которым оно действительно необходимо.
- Разрешать только во время использования. Приложение будет получать данные о местоположении только тогда, когда вы им пользуетесь. Это оптимальный вариант для большинства приложений.
- Запрашивать каждый раз. Смартфон будет запрашивать подтверждение перед предоставлением доступа к геолокации.
- Запретить. Приложение не сможет получать информацию о вашем местоположении.
Для большинства приложений достаточно разрешения на использование геолокации только во время работы. Это поможет ограничить фоновое отслеживание и сократить ненужный расход заряда.
Что делать, если GPS на телефоне работает некорректно
Иногда смартфон неправильно определяет местоположение или долго ищет сигнал. В таком случае можно попробовать несколько простых способов:
- Выйти на открытое место. В помещениях, особенно за толстыми стенами, GPS-сигнал может быть слабее.
- Перезагрузите смартфон. Это поможет устранить некоторые временные программные сбои.
- Включить и выключить режим полета. Оставьте его включенным примерно на 30 секунд, а затем вернитесь к обычному режиму работы сети.
- Снять чехол. Некоторые толстые или металлические аксессуары могут ухудшать прием сигнала.
Как откалибровать компас в Google Maps
Если Google Maps неправильно показывает направление движения, проблема может быть не в GPS, а во встроенном компасе смартфона. В таком случае поможет его калибровка.
Для этого откройте Google Maps и нажмите на синюю точку, обозначающую ваше местоположение. В меню найдите опцию "Калибровка" и следуйте инструкциям на экране.
Обычно нужно несколько раз переместить смартфон в воздухе, описывая им восьмерку. Продолжайте движения, пока точность компаса не улучшится.
Стоит учитывать, что калибровка компаса не усиливает сам GPS-сигнал, но помогает смартфону точнее определять направление на карте.
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