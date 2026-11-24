Многие владельцы смартфонов даже не подозревают, что одна активная функция может незаметно разряжать аккумулятор.

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Почти каждый смартфон имеет настройки, незаметно разряжающие батарею / Коллаж: Главред, фото: magnific.com

Вы узнаете:

Почему GPS может быстро разряжать аккумулятор смартфона

Как проверить, какие приложения отслеживают ваше местоположение

Как настроить геолокацию на Android и iPhone, чтобы сэкономить заряд

Быстрая разрядка смартфона не всегда связана со старой батареей или чрезмерным использованием устройства. Одной из причин может быть постоянно активная геолокация.

Некоторые приложения получают доступ к местоположению даже тогда, когда ими не пользуются, из-за чего аккумулятор тратит больше энергии. В то же время службы определения местоположения нужны для навигации, прогноза погоды и поиска ближайших заведений.

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Главред выяснил, как проверить настройки GPS и сократить расход заряда аккумулятора.

Как быстро отключить GPS на смартфоне

Самый простой способ управлять геолокацией - воспользоваться панелью быстрых настроек, пишет Giga. Для этого на Android нужно провести пальцем вниз от верхнего края экрана. На некоторых моделях придется сделать это дважды.

После этого найдите значок с отметкой местоположения и нажмите на него. Так можно быстро включить или выключить доступ к геолокации.

Если удерживать этот значок, откроются более подробные настройки. Там можно проверить, какие приложения недавно использовали данные о вашем местоположении.

На iPhone управлять этой функцией можно через настройки конфиденциальности. Для этого нужно открыть раздел "Конфиденциальность и безопасность", а затем перейти в "Службы определения местоположения".

Как настроить геолокацию, чтобы телефон дольше держал заряд

Смартфоны определяют местоположение не только с помощью GPS. Для этого также могут использоваться сети Wi-Fi и мобильная связь.

На Android можно изменить параметры точности геолокации. Для этого откройте "Настройки", перейдите в раздел "Местоположение", а затем найдите пункт "Службы определения местоположения" или "Точность определения местоположения Google". Названия пунктов могут отличаться в зависимости от модели устройства.

Если включить улучшение точности определения местоположения, смартфон будет использовать дополнительные источники сигнала. Это поможет быстрее и точнее определять координаты, но может несколько увеличить расход заряда.

Если отключить эту опцию, устройство будет в большей степени полагаться на GPS. Это может сэкономить заряд батареи, однако в помещениях определение местоположения иногда станет менее точным.

Каким приложениям стоит запретить доступ к геолокации

Еще один способ сократить расход заряда - проверить разрешения установленных приложений. Некоторые приложения могут получать данные о местоположении даже тогда, когда не используются.

На Android нужно открыть "Настройки", перейти в "Местоположение" и выбрать "Разрешения приложений на доступ к местоположению". На iPhone соответствующий список можно найти в разделе "Конфиденциальность и безопасность" - "Службы определения местоположения".

Для каждого приложения можно выбрать один из вариантов доступа:

Всегда разрешать. Приложение будет иметь доступ к геолокации даже в фоновом режиме. Такое разрешение стоит оставлять только тем приложениям, которым оно действительно необходимо.

Приложение будет иметь доступ к геолокации даже в фоновом режиме. Такое разрешение стоит оставлять только тем приложениям, которым оно действительно необходимо. Разрешать только во время использования. Приложение будет получать данные о местоположении только тогда, когда вы им пользуетесь. Это оптимальный вариант для большинства приложений.

Приложение будет получать данные о местоположении только тогда, когда вы им пользуетесь. Это оптимальный вариант для большинства приложений. Запрашивать каждый раз. Смартфон будет запрашивать подтверждение перед предоставлением доступа к геолокации.

Смартфон будет запрашивать подтверждение перед предоставлением доступа к геолокации. Запретить. Приложение не сможет получать информацию о вашем местоположении.

Для большинства приложений достаточно разрешения на использование геолокации только во время работы. Это поможет ограничить фоновое отслеживание и сократить ненужный расход заряда.

Что делать, если GPS на телефоне работает некорректно

Иногда смартфон неправильно определяет местоположение или долго ищет сигнал. В таком случае можно попробовать несколько простых способов:

Выйти на открытое место. В помещениях, особенно за толстыми стенами, GPS-сигнал может быть слабее. Перезагрузите смартфон. Это поможет устранить некоторые временные программные сбои. Включить и выключить режим полета. Оставьте его включенным примерно на 30 секунд, а затем вернитесь к обычному режиму работы сети. Снять чехол. Некоторые толстые или металлические аксессуары могут ухудшать прием сигнала.

Как откалибровать компас в Google Maps

Если Google Maps неправильно показывает направление движения, проблема может быть не в GPS, а во встроенном компасе смартфона. В таком случае поможет его калибровка.

Для этого откройте Google Maps и нажмите на синюю точку, обозначающую ваше местоположение. В меню найдите опцию "Калибровка" и следуйте инструкциям на экране.

Обычно нужно несколько раз переместить смартфон в воздухе, описывая им восьмерку. Продолжайте движения, пока точность компаса не улучшится.

Стоит учитывать, что калибровка компаса не усиливает сам GPS-сигнал, но помогает смартфону точнее определять направление на карте.

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