Кратко:
- Что произошло с имуществом артиста
- Где в этом время находилась семья
На территории роскошного поместья голливудского актера Уилла Смита и его супруги Джады Пинкетт-Смит в Калифорнии произошел серьезный пожар. Возгорание случилось около полуночи 23 ноября в городе Калабасас.
На место оперативно прибыли экстренные службы, которым удалось справиться с огнем менее чем за час.
Как сообщает Page Six, пожар начался в хозяйственной постройке на территории владения площадью около 150 акров. По информации представителей правоохранительных органов, первоначально о происшествии сообщили сотрудники охраны поместья. Прибывшие полицейские обнаружили, что небольшое отдельно стоящее здание уже охвачено пламенем.
К тушению подключились сотрудники пожарного департамента округа Лос-Анджелес. Представитель ведомства уточнил, что горевшая постройка представляла собой строение размером примерно 6 на 12 метров.
К счастью, огонь не перекинулся на другие здания. Никто не пострадал, медицинская помощь никому не потребовалась. В полиции также сообщили, что причиной возгорания стал несчастный случай.
Несмотря на внушительные масштабы пожара, основной жилой дом семьи остался невредимым. В распоряжении издания оказалась запись переговоров экстренных служб, на которой пожарный сообщает, что пламя не распространилось на окружающую растительность.
Особняк Смита и Пинкетт-Смит находится в живописном районе Калабасас. Супруги приобрели землю в 2003 году, а строительство основного дома завершили в 2010-м. Резиденция включает шесть спален и 13 ванных комнат. Общая площадь владения составляет около 150 акров.
В 2011 году звездная пара выставляла недвижимость на продажу за 42 миллиона долларов, однако впоследствии решила сохранить ее.
Это не первый пожар, с которым столкнулось семейство. В 2021 году в доме уже происходило возгорание в подвальном помещении. Тогда семье также удалось избежать серьезных последствий, однако зданию потребовался ремонт.
Кроме того, в 2018 году актер рассказывал о тревоге из-за масштабных лесных пожаров в Южной Калифорнии, которые угрожали домам знаменитостей. В январе 2025 года семья, по сообщениям СМИ, также была вынуждена эвакуироваться из-за разрушительного пожара в районе Палисейдс.
Сам Уилл Смит и его супруга пока публично не комментировали последнее происшествие.
Примечательно, что всего за несколько дней до пожара супруги вместе с детьми и матерями появились на семейной прогулке в Малибу. Это стало редким совместным выходом пары, отношения которой в последние годы неоднократно обсуждались в прессе.
Напомним, в 2023 году Джады Пинкетт-Смит рассказала, что они с Уиллом фактически живут раздельно с 2016 года. Однако летом 2026-го источники People сообщили, что супруги вновь стали жить под одной крышей и продолжают поддерживать друг друга.
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О персоне: Уилл Смит
Уилл Смит - американский актер, режиссер и музыкант. Лауреат премий "Оскар", BAFTA, Гильдии киноактеров США, "Золотой глобус" и двух "Грэмми". Один из самых высокооплачеваемых актеров Голливуда.
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