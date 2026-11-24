Водителям рассказали, как обычная заварка и пакетики с силикагелем помогают сохранить прозрачность стекол.

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Зачем класть чайные пакетики у лобового стекла / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, pixabay

Вы узнаете:

Почему чайные пакетики стоит положить на приборную панель

Как силикагель из подарков поможет против запотевания

Зимой водители каждое утро сначала очищают автомобиль от льда, а затем борются с запотевшими стеклами до поездки, во время нее и даже после. Однако решить проблему может один обычный продукт из кухни.

Главред решил разобраться, что положить в машину, чтобы избавиться от конденсата на стеклах.

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Что может устранить конденсат

Водителям советуют положить на приборную панель автомобиля обычные чайные пакетики, чтобы уменьшить конденсат на лобовом стекле. Все потому, что чай из пакетиков впитывает лишнюю влагу в салоне, пишет Express.

"Чайные пакетики - особенно с черным или зеленым чаем - являются естественными поглотителями влаги. Если положить их в автомобиль, это поможет уменьшить образование конденсата, особенно в холодное время года. Хотя они не так эффективны, как профессиональные осушители воздуха, это дешевый и экологичный способ борьбы с незначительной влажностью", - говорят эксперты.

Лучше всего разложить несколько пакетиков поближе к стеклу, например на приборной панели. Так они успеют собрать влагу из воздуха в салоне, прежде чем она осядет на окнах и ухудшит обзор. К тому же чай устраняет неприятные запахи в машине и оставляет легкий свежий аромат.

Что сделать, чтобы стекла не запотевали / Инфографика: Главред

Что можно использовать вместо чайных пакетиков

Пакеты с силикагелем, которые часто встречаются в упаковках товаров, прекрасно впитывают влагу. Если собрать несколько таких пакетиков и разместить их в салоне автомобиля, это поможет контролировать уровень конденсата.

"Конечно, они не устранят запотевание мгновенно, но помогут снизить влажность и дольше сохранить лобовое стекло прозрачным", - добавляют специалисты.

Как улучшить обзор в автомобиле зимой – видео:

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