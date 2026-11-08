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Автомобильный аккумулятор зимой: как обнаружить разряд до появления проблем с запуском

Марина Иваненко
8 ноября 2026, 18:27
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Аккумулятор зимой работает в более тяжелых условиях. Как проверить его с помощью мультиметра, оценить напряжение и избежать проблем с запуском двигателя?
Как проверить аккумулятор перед зимой
Как проверить аккумулятор перед зимой / Коллаж: Главред, скриншоты

О чём вы узнаете:

  • Как проверить аккумулятор перед зимой
  • Какие показатели напряжения свидетельствуют о разряде аккумулятора
  • Как избежать проблем с запуском двигателя в мороз

В холодное время года автомобильный аккумулятор испытывает значительно большую нагрузку, чем летом. Мороз затрудняет запуск двигателя, а короткие поездки не всегда дают генератору возможность восстановить потраченную энергию. Поэтому перед наступлением зимы стоит проверить состояние аккумулятора, чтобы избежать неприятного сюрприза морозным утром. Главред расскажет подробнее.

По информации Kertvar.hu, низкая температура снижает эффективность аккумулятора, а загустевшее моторное масло затрудняет запуск двигателя. Ситуацию усугубляют короткие поездки и использование энергоемких систем - обогрева стекол и сидений, вентилятора и освещения. Из-за этого генератор не всегда успевает восстановить заряд аккумулятора, израсходованный во время запуска.

видео дня

Аккумулятор - самая распространённая причина поломок

Проблемы с аккумулятором зимой возникают довольно часто. Немецкий автомобильный клуб ADAC в 2025 году оказал помощь водителям почти в 3,7 миллиона случаев. Самой распространенной причиной неисправностей стал именно стартерный аккумулятор - на него пришлось 45,4 % всех случаев.

Поэтому проверить аккумулятор перед наступлением холодов стоит даже тогда, когда автомобиль пока заводится без проблем.

Как проверить аккумулятор без специальных приборов

Один из самых простых способов - оценить яркость фар. Для этого нужно поставить автомобиль перед стеной, выключить двигатель и включить ближний свет. Если освещение заметно тускнеет, это может свидетельствовать о недостаточном заряде аккумулятора.

Однако такой способ не даёт надёжного результата. В современных автомобилях со светодиодными фарами изменение яркости может быть незаметным даже при слабом заряде аккумулятора. Поэтому лучше воспользоваться мультиметром.

Видео о том, действительно ли короткие поездки разряжают аккумуляторы, можно посмотреть здесь:

Более точная проверка с помощью мультиметра

Чтобы получить более точные показатели, измерения нужно проводить не менее чем через два часа после поездки, когда двигатель выключен. Мультиметр следует настроить на измерение постоянного напряжения. Обычно для этого выбирают диапазон 20 В постоянного тока.

Красный щуп нужно приложить к положительной клемме аккумулятора, а черный - к отрицательной. Перед измерением стоит также осмотреть контакты. Окисленные или недостаточно затянутые клеммы могут препятствовать нормальному прохождению электрического тока.

Показатели напряжения помогут оценить уровень заряда аккумулятора:

  • 12,6–12,8 В - нормальное напряжение полностью заряженного свинцово-кислотного аккумулятора;
  • менее 12,4 В - аккумулятор, вероятно, заряжен не полностью;
  • менее 12 В - аккумулятор значительно разряжен.

Низкое напряжение ещё не означает, что аккумулятор нужно немедленно заменять. Сначала его стоит зарядить, а затем повторно проверить показатели. Если напряжение не держится или автомобиль по-прежнему с трудом запускается, понадобится дополнительная диагностика.

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На что обратить внимание при запуске двигателя

Оценить состояние аккумулятора можно также по показателям напряжения во время запуска. Если оно падает значительно ниже 10 В, а стартер вращается медленно или с трудом, это может свидетельствовать о проблемах с аккумулятором. В таком случае стоит провести дополнительное тестирование.

После запуска двигателя можно проверить и работу генератора. В традиционных системах зарядки напряжение обычно составляет около 13,8–14,4 В. Однако в современных автомобилях с управляемыми системами зарядки показатели могут меняться в зависимости от режима работы.

Важно учитывать, что одного измерения напряжения недостаточно для полной оценки состояния аккумулятора. Если результаты вызывают сомнения, лучше обратиться в автосервис и попросить проверить пусковой ток аккумулятора.

Как сохранить аккумулятор зимой

Чтобы уменьшить нагрузку на аккумулятор в холодное время года, стоит соблюдать несколько простых рекомендаций.

Прежде всего, желательно избегать частых коротких поездок. Во время более длительной поездки у генератора есть больше времени, чтобы восполнить заряд, потраченный на запуск двигателя.

Перед запуском автомобиля следует отключить обогрев стекол, подогрев сидений, вентилятор и другие энергоемкие устройства. После запуска двигателя их можно включать по мере необходимости.

Также важно следить за чистотой и надежным креплением клемм. Если автомобиль долгое время стоит без движения, полезно будет использовать специальное зарядное устройство с функцией поддержания заряда.

Особое внимание следует уделить возрасту аккумулятора. Если аккумулятору уже пять-шесть лет, перед зимой желательно проверить его в сервисе. Даже если он пока работает нормально, изношенный аккумулятор может не выдержать сильных морозов.

Правильная подготовка автомобиля к холодам помогает снизить риск внезапного отказа аккумулятора. Проверка напряжения, состояния клемм и работы генератора позволит вовремя выявить проблемы и избежать ситуации, когда двигатель не удается запустить морозным утром.

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Об источнике: Kertvár.hu

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