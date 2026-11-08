В Сенате сделали важное заявление о возобновлении военной помощи США Украине

Результаты выборов в США помогли вернуть вопросы Украины и ее обороны в центр внимания.

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В США не исключают возобновление военной помощи Украине / Коллаж: Главред, фото: president.gov.ua, US Army

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США могут возобновить военную помощь для Украины

В Конгресс США планируют внести специальный законопроект

По словам американского сенатора-демократа Ричарда Блюменталя, США могут и должны как можно скорее возобновить военную помощь для Украины, а также усилить санкции против России.

Результаты выборов в США помогли вернуть вопросы Украины и ее обороны в центр внимания, написал он в Х.

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По его словам, в Конгресс США планируют внести специальный законопроект. Если его инициатива получит поддержку, Украина снова сможет получать военную помощь от США, которую заблокировал президент Дональд Трамп.

Кроме того, сенатор вместе с другими демократами намерен добиться от главы Белого дома введения "адских санкций" против России, а также восстановления ограничений, действие которых было приостановлено.

"Нужно положить конец отвратительному соглашению Трампа по дизельному топливу, оказать военную помощь (Украине - ред.), в частности в сфере противовоздушной обороны, и принять дополнительные меры, чтобы продемонстрировать необходимую поддержку и заставить Путина сесть за стол переговоров о настоящем мире", - подчеркнул Блюменталь.

Более того, сенатор намерен потребовать от Трампа заменить своих спецпредставителей по вопросам Украины и России.

"Президенту США Дональду Трампу нужны новые переговорщики - не покорные марионетки, которые называют этого жестокого убийцу "гуманистом", - заявил демократ, имея в виду скандальное заявление Стива Уиткоффа.

Также Блюменталь намерен добиваться, чтобы Конгресс установил контроль над использованием Starlink и Starshield в интересах общества, поскольку эти системы играют важнейшую роль как для национальной безопасности США, так и для их союзников, в частности Украины.

/ @SenBlumenthal

Как политические разногласия в США могут отразиться на мирных переговорах

Руководитель Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко в комментарии для издания "Главред" заявил, что после промежуточных выборов внутриполитическая обстановка в Соединенных Штатах может заметно осложниться. По мнению эксперта, усиление противоречий между президентской администрацией и Конгрессом способно негативно сказаться на процессе мирного урегулирования войны в Украине.

Политолог считает, что в оставшуюся часть президентского срока Дональда Трампа американскую политику будет сопровождать серьезная конфронтация между различными центрами власти. В результате президенту и его команде придется уделять больше внимания внутренним разногласиям, что может отодвинуть международную повестку, в том числе переговоры по завершению войны, на второй план.

Вместе с тем Фесенко подчеркнул, что последствия политического кризиса в США для Украины не обязательно будут однозначно негативными или предсказуемыми. Он обратил внимание на непоследовательность и изменчивость решений Трампа, отметив, что обострение противостояния с демократами может повлиять и на его внешнеполитические приоритеты.

В частности, по словам эксперта, конфликт с политическими оппонентами внутри страны в определенных обстоятельствах способен подтолкнуть американского президента к поиску сближения с российским руководством. Поэтому нельзя исключать, что внутриполитическая борьба в Вашингтоне создаст дополнительные сложности не только для переговорного процесса, но и для дальнейших отношений США с Украиной.

Как сообщал Главред, Владимир Зеленский выступил против "большой сделки" Трампа, назвав опасной новую архитектуру безопасности. Президент Украины в своем заявлении упомянул Ялту.

Инициативу Белого дома скептически оценили и американские журналисты. Как пишет CNN, соглашение Трампа по Украине может развязать руки Путину. По мнению журналистов, такая договоренность способна подтолкнуть Кремль к эскалации.

Кремль тем временем не отказывается от своих требований. По данным Financial Times, Путин выдвигает к Украине новые территориальные требования. Речь идет не только о Донбассе.

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О персоне: Владимир Фесенко Фесенко Владимир (8 ноября 1958, Лозовая, Харьковская область) - украинский политолог, председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента". Лауреат премии "Celebrity Awards 2020" в номинации "Политолог года", пишет Википедия.

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