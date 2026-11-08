Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютМамочкамЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Как хранить яблоки зимой, чтобы они не гнили и оставались хрустящими

Марина Иваненко
8 ноября 2026, 18:44
google news Подпишитесь
на нас в Google
Яблоки могут оставаться свежими несколько месяцев, если их правильно хранить. Какую температуру поддерживать, какие сорта выбирать и как предотвратить гниение?
Как сохранить яблоки свежими
Как сохранить яблоки свежими / Коллаж: Главред, скриншоты

О чём вы узнаете:

  • Где лучше всего хранить яблоки зимой
  • Какие сорта дольше остаются свежими
  • Как защитить яблоки от гниения

Когда яблоки дорожают, особенно важно правильно их хранить. При соответствующих условиях фрукты дольше остаются хрустящими, сочными и вкусными, а количество испорченных плодов значительно уменьшается. Важно не только найти прохладное место, но и правильно подготовить яблоки, рассортировать их и регулярно проверять.Главред расскажет подробнее.

По информации Kertvar.hu, правильное хранение помогает дольше сохранить свежесть и хрусткость яблок, а также избежать лишних затрат из-за порчи фруктов. Для этого важно контролировать температуру и влажность, правильно раскладывать плоды и регулярно проверять запасы.

видео дня

Температура и влажность имеют значение

Лучше всего яблоки хранятся в прохладном помещении с высокой влажностью. Оптимальная температура составляет от 0 до 4 °C, а относительная влажность воздуха - примерно 85–90 %. Такие условия замедляют созревание плодов и помогают предотвратить их пересыхание.

Для хранения подойдут подвалы или специальные камеры, в которых можно контролировать температуру и влажность. Если подходящего помещения нет, яблоки можно положить в холодильник. При этом важно не допускать чрезмерного высыхания плодов.

Также желательно выбирать темное место, ведь длительное воздействие света может ускорять созревание.

Какие сорта яблок лучше всего подходят для хранения

Не все яблоки одинаково хорошо выдерживают длительное хранение. Более твёрдые и плотные сорта обычно дольше сохраняют свежесть и хрусткость. Среди них - Джонатан, Айдаред, Гренни Смит и Голден Делишес.

Если планируется оставить фрукты на несколько недель или даже месяцев, стоит отдавать предпочтение именно таким сортам. При этом важно отбирать неповрежденные плоды без признаков гнили и механических повреждений.

Видео о том, как правильно хранить яблоки зимой, можно посмотреть здесь:

Как правильно разложить яблоки

При хранении важно уменьшить контакт между плодами. Если яблоки плотно прижаты друг к другу, повреждение кожицы и распространение гнили могут привести к быстрой порче соседних фруктов.

Для лучшего сохранения свежести можно воспользоваться несколькими простыми способами:

  • Индивидуальная упаковка. Каждое яблоко можно завернуть отдельно в бумагу. Это поможет избежать непосредственного контакта между плодами.
  • Правильное расположение. Раскладывайте яблоки в ящики или на полки так, чтобы они не прижимались друг к другу слишком плотно.
  • Перфорированные пакеты. Упаковка с небольшими отверстиями помогает поддерживать влажность и одновременно обеспечивает циркуляцию воздуха.

Почему спелые и поврежденные яблоки нужно отделять

Во время созревания яблоки выделяют этилен - природный растительный газ, который ускоряет созревание других плодов. Поэтому спелые яблоки лучше хранить отдельно от тех, которые еще остаются твердыми.

Особое внимание нужно уделять фруктам с поврежденной кожицей, вмятинами или признаками гниения. Их следует сразу отделять от здоровых плодов, чтобы снизить риск распространения порчи.

Регулярно проверяйте запасы

Даже при правильной температуре и влажности яблоки нужно время от времени осматривать. Если на одном из плодов появились пятна гнили, он размяк или заметно повредился, его следует немедленно убрать.

Один испорченный плод может стать причиной порчи соседних яблок, особенно если они хранятся в тесном ящике. Регулярная сортировка поможет вовремя выявить проблемы и сохранить остальную часть урожая.

Правильно подобранное место, подходящий сорт и периодическая проверка запасов помогут дольше сохранить яблоки свежими. При благоприятных условиях некоторые сорта могут оставаться пригодными к употреблению в течение нескольких месяцев.

Читайте также:

Об источнике: Kertvár.hu

Kertvár.hu - венгерский онлайн-ресурс, специализирующийся на региональных новостях, полезных советах для дома и сада, кулинарии и бытовых лайфхаках. Материалы сайта ориентированы на широкую аудиторию и регулярно используются международными СМИ в качестве источника для практических и бытовых рубрик.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
интересные новости сад жизнь
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Перехват "Орешника" в космосе: Украина разрабатывает новую защиту от ракет

Перехват "Орешника" в космосе: Украина разрабатывает новую защиту от ракет

19:29Война
Бесплатный проезд и резерв автобусов: Зеленский анонсировал изменения для Киева

Бесплатный проезд и резерв автобусов: Зеленский анонсировал изменения для Киева

17:52Украина
Европа присоединится к переговорам по Украине в Абу-Даби — что известно

Европа присоединится к переговорам по Украине в Абу-Даби — что известно

17:09Политика
Реклама

Популярное

Ещё
Картофель не прорастет до весны: немецкий метод хранения урожая

Картофель не прорастет до весны: немецкий метод хранения урожая

Пора разорвать невидимые путы: кому звезды готовят уникальный шанс

Пора разорвать невидимые путы: кому звезды готовят уникальный шанс

Георгины пышно зацветут весной: как правильно выкопать и сохранить клубни

Георгины пышно зацветут весной: как правильно выкопать и сохранить клубни

Эрдоган дал Трампу обещание по войне в Украине перед переговорами в Абу-Даби

Эрдоган дал Трампу обещание по войне в Украине перед переговорами в Абу-Даби

Путин отправляет на переговоры с Украиной делегацию высшего уровня – Bloomberg

Путин отправляет на переговоры с Украиной делегацию высшего уровня – Bloomberg

Последние новости

20:27

В Киеве вводят новые схемы транспортного сообщения: как добраться между берегами

20:06

Удача выберет троих счастливчиков: кому откроются двери в новую жизнь

19:40

"Решится ли Москва на этот раз": Невзлин - о "дружбе" РФ и Иранамнение

19:29

Перехват "Орешника" в космосе: Украина разрабатывает новую защиту от ракет

19:26

Белье высохнет даже без отопления: одна хитрость работает безотказноВидео

Провал Трампа на выборах: Золотарев – о последствиях для Украины и ядерном ударе по ИрануПровал Трампа на выборах: Золотарев – о последствиях для Украины и ядерном ударе по Ирану
18:44

Как хранить яблоки зимой, чтобы они не гнили и оставались хрустящими

18:39

Какие вещи не стоит стирать в горячей воде: они быстро потеряют цвет и формуВидео

18:27

Автомобильный аккумулятор зимой: как обнаружить разряд до появления проблем с запуском

18:25

В Сенате сделали важное заявление о возобновлении военной помощи США Украине

Реклама
17:52

Бесплатный проезд и резерв автобусов: Зеленский анонсировал изменения для Киева

17:29

Бюджетный ремонт за копейки: как радикально преобразить старую кухонную плитку

17:09

Европа присоединится к переговорам по Украине в Абу-Даби — что известно

17:08

Почему в Нидерландах не вешают шторы: причина кроется в давней традиции

16:48

Где поставить герань на зиму: садоводы назвали лучшее место

16:27

У Трампа выдвинули новую идею насчет "большой сделки" с РФ: в WP узнали детали

16:20

Увидят ли украинцы доллар по 50 гривен: назван курс до конца 2026 года

16:19

Зачем бросать лимонную кожуру в мусорное ведро: простой бытовой секрет

15:58

Картофель не прорастет до весны: немецкий метод хранения урожая

15:41

Жирные пятна исчезнут еще до стирки: необычный способ спасти любимую одеждуВидео

15:14

ВСУ нанесли удар по дроновому центру "Рубикон" и еще трем целям РФ - Генштаб

Реклама
15:13

РФ выбрала тактику давления на Украину зимой: Буданов раскрыл замысел Москвы

14:48

Старая губка для посуды ещё пригодится — семь интересных способов использования

14:20

После 9 ноября у 4 знаков китайского зодиака наконец-то всё наладится

14:00

Селин Дион устроила рок-н-ролльное шоу на концерте Metallica

13:56

Россия ударила по домам и предприятию в Днепре – есть жертва, город без светаФото

13:36

Трамп может усилить давление на Украину: The Guardian предупредила об опасном сценарии

13:27

Китайский гороскоп на завтра, 9 ноября: Тиграм - зов сердца, Петухам - прогресс

13:14

Гороскоп Таро на завтра 9 ноября: Овнам - начать заново, Львам - слушать интуицию

13:04

Тест на IQ: нужно найти три звезды среди снежинок за 40 секунд

12:32

Звезда сериала "Во все тяжкие" покончил с собой: что он сделал

11:52

Свет выключают без очередей: в части Украины ввели аварийные отключения

11:44

Почему японцы не сливают воду из ванны сразу: объяснение необычной традиции

11:41

Как почистить москитную сетку, не снимая ее с окна: даже выходить не нужноВидео

11:34

Украину накроют дожди, мокрый снег и заморозки: когда погода резко изменится

11:24

Как запечь картофель с хрустящей корочкой: секреты шеф-поваров

11:11

Путин отправляет на переговоры с Украиной делегацию высшего уровня – Bloomberg

11:08

Вселенная будет благосклонна к четырём знакам зодиака — ноябрь принесёт возможности

10:54

Плесень появляется из-за влажности: какое растение стоит поставить в ванной

10:50

Ванная будет пахнуть как дорогой спа-салон: как сделать дешевый ароматизатор

10:47

"Больше не смогу иметь детей": Федишин рассказала о своей трагедии

Реклама
10:15

Украина могла бы изменить ход войны благодаря оружию, которое есть у Запада - ISW

10:07

Путин изменил стратегию войны: CNN раскрыло новую цель массированных ударов РФ

09:27

Георгины пышно зацветут весной: как правильно выкопать и сохранить клубни

08:54

Все изменится после 8 ноября: четыре знака китайского зодиака начнут новую жизнь

08:38

"Верните мои деньги!": банкоматы ПриватБанка начали "чудить" во время отключений

08:19

В Украине произошел масштабный блэкаут: без света - более 600 тысяч потребителей

08:10

Онлайн-выборов не будет: Денисенко объяснил, зачем Зеленский о них заговорилмнение

07:56

Гороскоп на завтра, 9 ноября: Близнецам — успех, Водолеям — обида

07:29

Эрдоган дал Трампу обещание по войне в Украине перед переговорами в Абу-Даби

05:30

Пора разорвать невидимые путы: кому звезды готовят уникальный шанс

Новости Украины
МобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп Таро
Регионы
Новости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости ЛьвоваНовости РовноНовости ДнепраНовости ЗапорожьяНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости Одессы
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Новости шоу бизнеса
Ольга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия Ротару
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять