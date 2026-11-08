Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

Перехват "Орешника" в космосе: Украина разрабатывает новую защиту от ракет

Мария Николишин
8 ноября 2026, 19:29
google news Подпишитесь
на нас в Google
Часть новых средств можно запускать с высотных самолетов, но для массового производства требуются средства.
Перехват 'Орешника' в космосе: Украина разрабатывает новую защиту от ракет
Украина приближается к созданию оружия против "Орешника" / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, ua.depositphotos.com

Ключевые тезисы:

  • Украина трижды тестировала внеатмосферные перехватчики
  • Часть систем могут запускать с высотных самолетов
  • Киев хочет наладить серийное производство

Украина разрабатывает и испытывает системы перехвата ракет, способные противостоять российскому гиперзвуковому комплексу "Орешник", который представляет новую угрозу для украинской территории. Об этом говорится в материале The Guardian.

По словам председателя подкомитета Верховной Рады по вопросам государственной безопасности Федора Вениславского, Украина уже провела как минимум три испытания внеатмосферных систем поражения, предназначенных для перехвата объектов в околокосмическом пространстве. Среди перспективных решений - системы, которые могут запускаться с высотных самолетов.

видео дня

Издание отмечает, что украинская сторона рассматривает это направление как один из приоритетов оборонных разработок, поскольку Россия все активнее использует космическое пространство для обеспечения своих военных операций и нанесения ракетных ударов.

Особое внимание украинские разработчики уделяют противодействию баллистическим ракетам "Орешник". Эта российская система запускается в околокосмическое пространство, после чего разделяется на несколько боевых блоков, способных поражать отдельные цели.

В The Guardian подчеркивают, что её перехват представляет собой сложную задачу из-за высокой скорости полёта и особенностей траектории. Кроме того, российские пусковые площадки находятся вне зоны досягаемости украинских дальнобойных средств поражения.

Именно поэтому Киев ищет возможности уничтожать ракеты непосредственно во время их полета, в частности с помощью специализированных систем, способных действовать за пределами атмосферы.

"Это приоритет. Мы уже продемонстрировали запуски внеатмосферных систем и работаем над тем, чтобы запустить их в серийное производство", - заявил Вениславский.

В то же время он признал, что реализация таких планов потребует значительного финансирования, ведь украинский оборонный бюджет должен удовлетворять огромное количество насущных потребностей фронта.

Перехват 'Орешника' в космосе: Украина разрабатывает новую защиту от ракет
"Орешник" / Инфографика: Главред

Какую цель преследует РФ, нанося удары "Орешником"

Военный аналитик Денис Попович отмечал, что ракетная система "Орешник" используется Москвой в первую очередь не как реальное средство поражения, а как инструмент психологического воздействия и давления.

По его словам, ключевая задача подобных заявлений и демонстраций со стороны российского руководства заключается в создании атмосферы страха и попытках повлиять как на украинское общество, так и на западных партнеров, усиливая ощущение угрозы эскалации вплоть до ядерного сценария.

"Без ядерной боевой части эта ракета не имеет серьезного военного эффекта, но Кремль использует её преимущественно для запугивания. Также противник может испытывать "Орешник", чтобы проверить работу системы", - подчеркнул он.

Ракетный комплекс "Орешник" - последние новости

Как сообщал Главред, начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Олег Иващенко говорил, что на территории Беларуси размещены подразделения 101-й ракетной бригады Вооруженных сил РФ, на вооружении которой находится ракетный комплекс средней дальности "Орешник".

Начальник Генерального штаба ВСУ Андрей Гнатов считает, что использование Россией ракет "Циркон" и "Орешник" связано не только с военными задачами. Ими враг пытается усилить давление на украинское общество.

Во время массированного удара по Украине в ночь на 24 мая страна-агрессор Россия выпустила по Украине сразу две баллистические ракеты средней дальности "Орешник". Одна попала в Киевскую область, а другая упала на временно оккупированной территории в Донецкой области.

Читайте также:

Об источнике: The Guardian

"Гардиан" - ежедневная леволиберальная газета в Великобритании, основанная в Манчестере в 1821 году под названием The Manchester Guardian. В 1959 году она сменила название на нынешнее, а в 1964 году редакция переехала в Лондон. Воскресный выпуск оформлен в виде газеты The Observer.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
война в Украине The Guardian война России и Украины Ракета Орешник
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Перехват "Орешника" в космосе: Украина разрабатывает новую защиту от ракет

Перехват "Орешника" в космосе: Украина разрабатывает новую защиту от ракет

19:29Война
Бесплатный проезд и резерв автобусов: Зеленский анонсировал изменения для Киева

Бесплатный проезд и резерв автобусов: Зеленский анонсировал изменения для Киева

17:52Украина
Европа присоединится к переговорам по Украине в Абу-Даби — что известно

Европа присоединится к переговорам по Украине в Абу-Даби — что известно

17:09Политика
Реклама

Популярное

Ещё
Картофель не прорастет до весны: немецкий метод хранения урожая

Картофель не прорастет до весны: немецкий метод хранения урожая

Пора разорвать невидимые путы: кому звезды готовят уникальный шанс

Пора разорвать невидимые путы: кому звезды готовят уникальный шанс

Георгины пышно зацветут весной: как правильно выкопать и сохранить клубни

Георгины пышно зацветут весной: как правильно выкопать и сохранить клубни

Эрдоган дал Трампу обещание по войне в Украине перед переговорами в Абу-Даби

Эрдоган дал Трампу обещание по войне в Украине перед переговорами в Абу-Даби

Путин отправляет на переговоры с Украиной делегацию высшего уровня – Bloomberg

Путин отправляет на переговоры с Украиной делегацию высшего уровня – Bloomberg

Последние новости

20:27

В Киеве вводят новые схемы транспортного сообщения: как добраться между берегами

20:06

Удача выберет троих счастливчиков: кому откроются двери в новую жизнь

19:40

"Решится ли Москва на этот раз": Невзлин - о "дружбе" РФ и Иранамнение

19:29

Перехват "Орешника" в космосе: Украина разрабатывает новую защиту от ракет

19:26

Белье высохнет даже без отопления: одна хитрость работает безотказноВидео

Провал Трампа на выборах: Золотарев – о последствиях для Украины и ядерном ударе по ИрануПровал Трампа на выборах: Золотарев – о последствиях для Украины и ядерном ударе по Ирану
18:44

Как хранить яблоки зимой, чтобы они не гнили и оставались хрустящими

18:39

Какие вещи не стоит стирать в горячей воде: они быстро потеряют цвет и формуВидео

18:27

Автомобильный аккумулятор зимой: как обнаружить разряд до появления проблем с запуском

18:25

В Сенате сделали важное заявление о возобновлении военной помощи США Украине

Реклама
17:52

Бесплатный проезд и резерв автобусов: Зеленский анонсировал изменения для Киева

17:29

Бюджетный ремонт за копейки: как радикально преобразить старую кухонную плитку

17:09

Европа присоединится к переговорам по Украине в Абу-Даби — что известно

17:08

Почему в Нидерландах не вешают шторы: причина кроется в давней традиции

16:48

Где поставить герань на зиму: садоводы назвали лучшее место

16:27

У Трампа выдвинули новую идею насчет "большой сделки" с РФ: в WP узнали детали

16:20

Увидят ли украинцы доллар по 50 гривен: назван курс до конца 2026 года

16:19

Зачем бросать лимонную кожуру в мусорное ведро: простой бытовой секрет

15:58

Картофель не прорастет до весны: немецкий метод хранения урожая

15:41

Жирные пятна исчезнут еще до стирки: необычный способ спасти любимую одеждуВидео

15:14

ВСУ нанесли удар по дроновому центру "Рубикон" и еще трем целям РФ - Генштаб

Реклама
15:13

РФ выбрала тактику давления на Украину зимой: Буданов раскрыл замысел Москвы

14:48

Старая губка для посуды ещё пригодится — семь интересных способов использования

14:20

После 9 ноября у 4 знаков китайского зодиака наконец-то всё наладится

14:00

Селин Дион устроила рок-н-ролльное шоу на концерте Metallica

13:56

Россия ударила по домам и предприятию в Днепре – есть жертва, город без светаФото

13:36

Трамп может усилить давление на Украину: The Guardian предупредила об опасном сценарии

13:27

Китайский гороскоп на завтра, 9 ноября: Тиграм - зов сердца, Петухам - прогресс

13:14

Гороскоп Таро на завтра 9 ноября: Овнам - начать заново, Львам - слушать интуицию

13:04

Тест на IQ: нужно найти три звезды среди снежинок за 40 секунд

12:32

Звезда сериала "Во все тяжкие" покончил с собой: что он сделал

11:52

Свет выключают без очередей: в части Украины ввели аварийные отключения

11:44

Почему японцы не сливают воду из ванны сразу: объяснение необычной традиции

11:41

Как почистить москитную сетку, не снимая ее с окна: даже выходить не нужноВидео

11:34

Украину накроют дожди, мокрый снег и заморозки: когда погода резко изменится

11:24

Как запечь картофель с хрустящей корочкой: секреты шеф-поваров

11:11

Путин отправляет на переговоры с Украиной делегацию высшего уровня – Bloomberg

11:08

Вселенная будет благосклонна к четырём знакам зодиака — ноябрь принесёт возможности

10:54

Плесень появляется из-за влажности: какое растение стоит поставить в ванной

10:50

Ванная будет пахнуть как дорогой спа-салон: как сделать дешевый ароматизатор

10:47

"Больше не смогу иметь детей": Федишин рассказала о своей трагедии

Реклама
10:15

Украина могла бы изменить ход войны благодаря оружию, которое есть у Запада - ISW

10:07

Путин изменил стратегию войны: CNN раскрыло новую цель массированных ударов РФ

09:27

Георгины пышно зацветут весной: как правильно выкопать и сохранить клубни

08:54

Все изменится после 8 ноября: четыре знака китайского зодиака начнут новую жизнь

08:38

"Верните мои деньги!": банкоматы ПриватБанка начали "чудить" во время отключений

08:19

В Украине произошел масштабный блэкаут: без света - более 600 тысяч потребителей

08:10

Онлайн-выборов не будет: Денисенко объяснил, зачем Зеленский о них заговорилмнение

07:56

Гороскоп на завтра, 9 ноября: Близнецам — успех, Водолеям — обида

07:29

Эрдоган дал Трампу обещание по войне в Украине перед переговорами в Абу-Даби

05:30

Пора разорвать невидимые путы: кому звезды готовят уникальный шанс

Новости Украины
МобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп Таро
Регионы
Новости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости ЛьвоваНовости РовноНовости ДнепраНовости ЗапорожьяНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости Одессы
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Новости шоу бизнеса
Ольга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия Ротару
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять