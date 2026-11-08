Перехват 'Орешника' в космосе: Украина разрабатывает новую защиту от ракет

Часть новых средств можно запускать с высотных самолетов, но для массового производства требуются средства.

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Украина приближается к созданию оружия против "Орешника" / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, ua.depositphotos.com

Ключевые тезисы:

Украина трижды тестировала внеатмосферные перехватчики

Часть систем могут запускать с высотных самолетов

Киев хочет наладить серийное производство

Украина разрабатывает и испытывает системы перехвата ракет, способные противостоять российскому гиперзвуковому комплексу "Орешник", который представляет новую угрозу для украинской территории. Об этом говорится в материале The Guardian.

По словам председателя подкомитета Верховной Рады по вопросам государственной безопасности Федора Вениславского, Украина уже провела как минимум три испытания внеатмосферных систем поражения, предназначенных для перехвата объектов в околокосмическом пространстве. Среди перспективных решений - системы, которые могут запускаться с высотных самолетов.

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Издание отмечает, что украинская сторона рассматривает это направление как один из приоритетов оборонных разработок, поскольку Россия все активнее использует космическое пространство для обеспечения своих военных операций и нанесения ракетных ударов.

Особое внимание украинские разработчики уделяют противодействию баллистическим ракетам "Орешник". Эта российская система запускается в околокосмическое пространство, после чего разделяется на несколько боевых блоков, способных поражать отдельные цели.

В The Guardian подчеркивают, что её перехват представляет собой сложную задачу из-за высокой скорости полёта и особенностей траектории. Кроме того, российские пусковые площадки находятся вне зоны досягаемости украинских дальнобойных средств поражения.

Именно поэтому Киев ищет возможности уничтожать ракеты непосредственно во время их полета, в частности с помощью специализированных систем, способных действовать за пределами атмосферы.

"Это приоритет. Мы уже продемонстрировали запуски внеатмосферных систем и работаем над тем, чтобы запустить их в серийное производство", - заявил Вениславский.

В то же время он признал, что реализация таких планов потребует значительного финансирования, ведь украинский оборонный бюджет должен удовлетворять огромное количество насущных потребностей фронта.

"Орешник" / Инфографика: Главред

Какую цель преследует РФ, нанося удары "Орешником"

Военный аналитик Денис Попович отмечал, что ракетная система "Орешник" используется Москвой в первую очередь не как реальное средство поражения, а как инструмент психологического воздействия и давления.

По его словам, ключевая задача подобных заявлений и демонстраций со стороны российского руководства заключается в создании атмосферы страха и попытках повлиять как на украинское общество, так и на западных партнеров, усиливая ощущение угрозы эскалации вплоть до ядерного сценария.

"Без ядерной боевой части эта ракета не имеет серьезного военного эффекта, но Кремль использует её преимущественно для запугивания. Также противник может испытывать "Орешник", чтобы проверить работу системы", - подчеркнул он.

Ракетный комплекс "Орешник" - последние новости

Как сообщал Главред, начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Олег Иващенко говорил, что на территории Беларуси размещены подразделения 101-й ракетной бригады Вооруженных сил РФ, на вооружении которой находится ракетный комплекс средней дальности "Орешник".

Начальник Генерального штаба ВСУ Андрей Гнатов считает, что использование Россией ракет "Циркон" и "Орешник" связано не только с военными задачами. Ими враг пытается усилить давление на украинское общество.

Во время массированного удара по Украине в ночь на 24 мая страна-агрессор Россия выпустила по Украине сразу две баллистические ракеты средней дальности "Орешник". Одна попала в Киевскую область, а другая упала на временно оккупированной территории в Донецкой области.

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Об источнике: The Guardian "Гардиан" - ежедневная леволиберальная газета в Великобритании, основанная в Манчестере в 1821 году под названием The Manchester Guardian. В 1959 году она сменила название на нынешнее, а в 1964 году редакция переехала в Лондон. Воскресный выпуск оформлен в виде газеты The Observer.

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