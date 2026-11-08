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Белье высохнет даже без отопления: одна хитрость работает безотказно

Алексей Тесля
8 ноября 2026, 19:26
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Специалисты по домашнему хозяйству советуют не ограничиваться стандартной программой стирки.
Сушилка для одежди, брюки
Раскрыт важный секрет сушки / Коллаж: Главред, фото: pixabay, скриншот из видео

Вы узнаете:

  • Чем эффективнее работает отжим, тем меньше воды остается в материале
  • В какой комнате лучше разместить сушилку для белья
  • Почему дополнительный отжим помогает экономить электричество

С наступлением холодов высушить постиранные вещи становится значительно сложнее. На улице уже не всегда можно развесить белье, а в помещении оно порой остается влажным на протяжении нескольких дней.

Покупка сушильной машины решает эту проблему, однако такая техника требует дополнительных расходов на приобретение и электроэнергию, к тому же занимает немало места. Но существует более доступный способ ускорить процесс сушки, пишет Express.

видео дня

Специалисты по домашнему хозяйству советуют не ограничиваться стандартной программой стирки, а после ее завершения запускать дополнительный интенсивный отжим. Именно этот этап помогает избавиться от значительной части воды, оставшейся в волокнах ткани, благодаря чему одежда быстрее высыхает даже в холодном помещении.

Для этого достаточно добавить к привычной стирке еще один цикл отжима продолжительностью около 10–15 минут. Во время работы барабан вращается с высокой скоростью, создавая центробежную силу, которая способствует удалению влаги из вещей.

Чем эффективнее работает отжим, тем меньше воды остается в материале. В результате после извлечения из машинки одежда оказывается заметно суше, а значит, ей потребуется гораздо меньше времени, чтобы полностью высохнуть на обычной напольной сушилке.

Особенно актуален этот прием в зимний период. Из-за низких температур, повышенной влажности воздуха и недостатка солнечного света естественное высыхание белья существенно замедляется. Предварительное удаление лишней воды позволяет сократить ожидание на несколько часов, а в некоторых случаях - даже на целые сутки.

Почему дополнительный отжим помогает экономить электричество

У этого способа есть еще одно преимущество - он позволяет сократить расходы на электроэнергию. В отличие от сушильной машины, которой для работы требуется нагрев воздуха, стиральная машина удаляет влагу преимущественно за счет механического вращения барабана.

Таким образом, дополнительный отжим обычно обходится значительно дешевле, чем полноценная сушка с использованием нагревательных элементов. В зависимости от модели техники и продолжительности работы на один цикл может приходиться около 0,1 кВт·ч электроэнергии. Для сравнения, сушильная машина с подогревом способна расходовать примерно 0,3–0,5 кВт·ч за час работы.

Фактическое потребление зависит от характеристик конкретных приборов, однако дополнительный отжим остается одним из наиболее экономичных способов подготовить белье к естественной сушке.

В какой комнате лучше разместить сушилку для белья

После завершения отжима важно правильно выбрать место для развешивания одежды. От этого также зависит, насколько быстро вещи избавятся от оставшейся влаги.

Не стоит устанавливать сушилку в плохо проветриваемых и сырых помещениях. Мокрое белье постепенно испаряет воду, повышая влажность воздуха в комнате. Если циркуляция воздуха недостаточная, это может привести к появлению конденсата и созданию благоприятных условий для развития плесени.

Лучше всего подойдет помещение с относительно сухим воздухом и хорошей вентиляцией. При выборе места необходимо учитывать и свободное пространство: одежда не должна висеть слишком плотно, поскольку между вещами должен свободно проходить воздух.

Чем больше расстояние между развешанными предметами гардероба, тем эффективнее будет происходить испарение влаги. Поэтому не стоит перегружать сушилку большим количеством вещей одновременно.

Соблюдение этих несложных рекомендаций поможет организовать сушку белья в домашних условиях, избежать избыточной сырости и сократить время ожидания даже в холодное время года.

Смотрите видео - как сушить одежду:

В ролике собраны как традиционные методы борьбы с повышенной влажностью, так и необычные бытовые хитрости. Все советы основаны на реальном опыте читателей и помогут уменьшить сырость в квартире, улучшить микроклимат и создать более комфортные условия для проживания.

Ранее сообщалось о том, что делать, если стиральная машина не отжимает. Не все понимают, почему машина не набирает обороты во время отжима, хотя допускают самую элементарную ошибку во время стирки.

Напомним, ранее Главред писал о том, в какой отсек стиральной машины заливать порошок. Одна женщина рассказала, как правильно пользоваться стиральной машиной.

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Об источнике: Express.co.uk

Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

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