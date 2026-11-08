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Трамп может усилить давление на Украину: The Guardian предупредила об опасном сценарии

Сергей Кущ
8 ноября 2026, 13:36
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Результаты выборов в США разрушили представление о политической непобедимости Трампа
Зеленский, Путин, Трамп
Зеленский, Путин, Трамп / колаж: Главред, фото: t.me/news_kremlin, t.me/V_Zelenskiy_official, whitehouse.gov

Кратко:

  • Успех демократов на выборах ослабил позиции Трампа
  • Обозреватель The Guardian предупредил о новых рисках для Украины
  • Трамп может усилить давление на Киев ради сделки с Россией

Успех Демократической партии на промежуточных выборах в Конгресс США ослабил политические позиции президента Дональда Трампа как внутри страны, так и на международной арене. Однако вместо более осторожной политики американский лидер может начать действовать жестче, в частности усилить давление на Украину ради заключения соглашения с Россией.

Об этом пишет обозреватель британского издания The Guardian Саймон Тисдалл, анализируя возможные последствия промежуточных выборов для внешней политики Вашингтона.

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По мнению журналиста, результаты голосования разрушили представление о политической непобедимости Трампа, сформировавшееся после его возвращения в Белый дом в 2024 году. Однако ослабление президента не обязательно означает снижение международной напряженности.

Поражение республиканцев изменило позиции Трампа

Тисдалл отмечает, что успех демократов вызвал оптимизм среди многих иностранных партнеров США. В Европе надеются на более предсказуемую американскую политику, в Украине - на усиление контроля Конгресса над решениями Белого дома, а в Иране - на возможное изменение курса Вашингтона в отношении Тегерана.

По оценке обозревателя, результаты выборов стали серьезным личным политическим поражением Трампа, несмотря на его попытки объяснить неудачу другими обстоятельствами.

Журналист считает, что американский президент утратил значительную часть политического влияния, которое ранее позволяло ему действовать с позиции силы как в отношениях с оппонентами внутри США, так и на международной арене.

Однако Тисдалл предупреждает, что потеря политических позиций может сделать дальнейшие действия Трампа менее предсказуемыми. По его мнению, президент способен болезненно реагировать на ослабление своего влияния, а стремление продемонстрировать решительность может привести к новым международным кризисам.

Трамп может усилить давление на Киев

Особое внимание обозреватель уделяет возможным последствиям выборов для Украины.

По мнению Тисдалла, Трамп рассматривает войну России против Украины прежде всего как препятствие для нормализации отношений между Вашингтоном и Москвой.

Журналист предполагает, что американский президент заинтересован в возобновлении энергетического, инвестиционного и торгового сотрудничества с Россией. Кроме того, Тисдалл связывает стремление Трампа улучшить отношения с Кремлем с попыткой изменить стратегический баланс в отношениях с Китаем.

На этом фоне, считает обозреватель, Белый дом может попытаться ускорить заключение соглашения о прекращении огня, даже если предложенные условия окажутся невыгодными для Украины.

По версии Тисдалла, российский диктатор Владимир Путин также может быть заинтересован в достижении договоренностей, пока Трамп остается президентом США. Причиной журналист называет проблемы российской экономики и отсутствие желаемых результатов на фронте.

При этом потенциальное ускорение переговоров не обязательно будет означать справедливое и устойчивое завершение войны.

США могут ограничить оружие и разведданные для Украины

Тисдалл предупреждает, что ради достижения договоренностей с Москвой администрация Трампа может усилить требования к украинскому руководству относительно территориальных и других уступок.

По мнению журналиста, представители Белого дома способны увеличить давление на Киев, не уделяя достаточного внимания вопросам украинского суверенитета и безопасности европейских государств.

Одним из возможных инструментов такого давления он называет ограничение военной и разведывательной поддержки Украины.

Обозреватель допускает, что Трамп может продолжить сокращение поставок вооружений, ограничить передачу разведывательной информации и отказаться от предоставления надежных гарантий безопасности.

Однако это именно прогноз Тисдалла, а не подтвержденное решение администрации США. В предоставленном материале не говорится о принятии Белым домом новых официальных мер по прекращению поддержки Украины после выборов.

По оценке журналиста, главная опасность заключается в том, что стремление Трампа добиться быстрого дипломатического результата может привести к усилению давления именно на украинскую сторону.

Демократы смогут усилить контроль над Белым домом

Несмотря на возможное ослабление политических позиций, президент США сохраняет значительные полномочия в вопросах обороны и внешней политики.

Поэтому даже при усилении позиций демократов в Конгрессе Трамп сможет самостоятельно принимать многие решения, касающиеся международных отношений и национальной безопасности.

В то же время, как отмечает Тисдалл, после начала работы нового состава Конгресса в январе администрация президента может столкнуться с более жестким парламентским контролем.

В частности, демократы смогут инициировать проверки решений исполнительной власти, расходов федерального бюджета и возможных злоупотреблений полномочиями.

Журналист также допускает усиление политического давления на отдельных представителей администрации, включая министра обороны Пита Гегсета.

Кроме того, часть демократов может вновь поднять вопрос об импичменте Трампа. Однако сама постановка такого вопроса не означает, что процедура обязательно завершится отстранением президента от должности.

Что результаты выборов означают для Украины

По мнению Тисдалла, промежуточные выборы создали для Трампа новую политическую реальность. С одной стороны, усиление демократов способно ограничить свободу действий администрации и увеличить контроль над ее решениями. С другой - президент может попытаться компенсировать внутренние неудачи более активной внешней политикой.

Для Украины подобная ситуация несет как потенциальные возможности, так и риски.

Чего ждать Украине после выборов в США

Поражение республиканцев на промежуточных выборах в Конгресс США может заставить Дональда Трампа изменить политику в отношении Украины. Киев может оказаться частью политического компромисса между президентом США и демократами. Об этом рассказал политтехнолог Ярослав Макитра в эфире телеканала FREEДOM.

По словам эксперта, главными причинами провала республиканцев стали экономические проблемы и поведение самого Трампа. Украинский вопрос также повлиял на результаты, но не был определяющим.

Выборы в США 2026, выборы в Конгресс США
Выборы в США 2026, выборы в Конгресс США / Инфографика: Главред

"Это свидетельствует о том, что падение поддержки Трампа и протест американских избирателей против него фактически происходят в режиме реального времени. То есть падение происходит очень стремительно. И после такого результата по инерции будет еще хуже, поэтому, конечно же, политика Белого дома будет меняться", - пояснил Макитра.

Первый сценарий предполагает, что американский президент попытается переложить ответственность за поражение на Киев. Однако политтехнолог считает такое развитие событий маловероятным из-за масштаба неудачи республиканцев.

"Скорее всего, он всё-таки не будет обвинять Украину. Хотя такой сценарий тоже мог бы быть, и как следствие - обострение отношений с Украиной. Скорее всего, этот сценарий отходит на второй план, потому что поражение слишком сокрушительное и нужно кардинально менять многие подходы", - отметил эксперт.

Второй, позитивный сценарий связан с политическими договоренностями между Трампом и демократами. Президенту понадобятся голоса оппозиции для принятия законов, тогда как демократам потребуется его поддержка собственных инициатив.

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Об источнике: The Guardian

"Гардиан" - ежедневная леволиберальная газета в Великобритании, основана в Манчестере в 1821 году под названием The Manchester Guardian. В 1959 году сменила название на нынешнее, а в 1964 году редакция переехала в Лондон. Воскресный выпуск оформлен в виде газеты The Observer.

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