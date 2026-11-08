РФ выбрала тактику давления на Украину зимой: Буданов раскрыл замысел Москвы

По оценке главы Офиса президента, Москва делает ставку не на фронт, а на расшатывание общества изнутри.

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Буданов рассказал, на что Россия сделает ставку в войне / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео t.me/news_kremlin, ua.depositphotos.com

Главное из заявления Буданова:

Украина переживет эту зиму

Россия будет наносить удары по критически важной инфраструктуре страны

Цель Кремля - протесты и уступки со стороны Киева

Украина переживет зиму, даже несмотря на угрозу массированных российских атак на критическую инфраструктуру. Москва рассчитывает спровоцировать в стране общественное недовольство и заставить украинцев пойти на уступки. Об этом заявил глава Офиса президента Кирилл Буданов в интервью CBS News.

Глава ОП не скрывает, что отопительный сезон обойдется стране дорогой ценой. В то же время сомнений относительно результата у него нет.

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"Украина точно переживет эту зиму. Тяжело, но пройдет", - подчеркнул Буданов.

Отдельно он охарактеризовал, как, по его мнению, будет действовать Москва в холодный период.

По его оценке, расчет Кремля на этот раз скорее психологический, чем военный: удары по энергосистеме должны стать рычагом давления на украинское общество и власть.

"Нанести максимальный ущерб нашей критической инфраструктуре, чем они надеются создать почву для социального недовольства, уличных протестов и подталкивания к, по сути, сдаче национальных интересов. Но этого не будет", - подчеркнул Буданов.

Кирилл Буданов / Инфографика: Главред

Почему Москва не прекратит удары по инфраструктуре

Директор аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев заявил, что Россия не откажется от войны против Украины и после промежуточных выборов в США.

По его словам, не добившись желаемого за столом переговоров, Москва переносит весь акцент на фронт и давление на украинский тыл.

"Прежде всего, продолжатся удары по инфраструктуре Украины. Кремль будет ужесточать условия и выдвигать новые требования", - предупреждает он.

Удары РФ по Украине - последние новости

Как сообщал Главред, 8 ноября российская оккупационная армия нанесла удар беспилотником по частному сектору в пригороде Днепра. В результате атаки погиб один человек, а число пострадавших возросло до трёх.

7 ноября Россия атаковала Украину 36 ракетами, летящими к цели по баллистической траектории. Удалось обезвредить лишь четыре из них. По одному из ключевых энергообъектов, который получил повреждения, оккупанты нанесли удар ракетами KN-23.

Также известно, что 7 ноября все ракеты были направлены на Киев и область, а главной целью вновь стала энергетика. Из-за атаки в столице возникли проблемы с поставками электроэнергии, воды и тепла. Повреждены жилые дома и Северный мост, частично разрушен детский сад.

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О персоне: Кирилл Буданов Кирилл Буданов (род. 4 января 1986 г., г. Киев) - украинский военачальник, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины (с 5 августа 2020 г. по 2 января 2026 г.), генерал-лейтенант. С 2014 года участвовал в российско-украинской войне, получил несколько ранений. В 2018–2020 годах выполнял специальные задания, информация о которых засекречена. В середине 2020 года стал заместителем директора департамента Службы внешней разведки Украины, а вскоре возглавил Главное управление разведки Министерства обороны Украины, пишет Википедия. 2 января 2025 года принял предложение президента Украины Владимира Зеленского возглавить Офис президента Украины.

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