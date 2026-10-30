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РФ атаковала критическую инфраструктуру Киева: есть перебои со светом и водой

Мария Николишин
30 октября 2026, 22:58
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Графики отключений в районах, оставшихся без электричества, в настоящее время не действуют, энергетики уже работают на местах повреждений.
РФ атаковала критическую инфраструктуру Киева: есть перебои со светом и водой
Последствия удара РФ по Киеву / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Кратко:

  • Россия нанесла удар по критической инфраструктуре Киева
  • Часть четырех районов столицы осталась без света
  • Графики отключений там пока не действуют

Вечером в пятницу, 30 октября, страна-агрессор Россия нанесла удар по критической инфраструктуре Киева. В столице начались проблемы с электричеством. Об этом сообщил мэр Виталий Кличко в Telegram.

По его словам, произошло попадание в объект критически важной инфраструктуры Киева.

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"Экстренные службы направляются на место", - написал он.

Мэр добавил, что в Шевченковском районе повреждено остекление в 14-этажном жилом доме на уровне 6-7 этажей. Пожара нет.

Какие районы столицы остались без света

В то же время в ДТЭК подтвердили, что враг атаковал объект энергетики.

"Часть Оболонского, Дарницкого, Деснянского и Подольского районов осталась без света", - говорится в сообщении.

Энергетики уточнили, что графики отключений в этих районах пока не действуют.

Кроме того, в ДТЭК добавили, что уже работают на местах повреждений, чтобы восстановить свет киевлянам.

РФ атаковала критическую инфраструктуру Киева: есть перебои со светом и водой
Генерация электроэнергии в Украине / Инфографика: Главред

Виталий Кличко также сообщил, что из-за отключения электроэнергии на нескольких объектах критической инфраструктуры в столице упало давление в системе водоснабжения.

"Сейчас наблюдаются перебои в работе системы. Энергетики работают над восстановлением", - подчеркнул он.

Как РФ обходит украинскую ПВО

Начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил Юрий Игнат заявил, что Россия использует ударные беспилотники в качестве ретрансляторов, чтобы обходить украинскую ПВО.

По его словам, беспилотники в группе способны создавать собственную сеть связи, через которую ими управляют с территории РФ.

"Дроны могут передавать сигналы друг другу, даже если просто летят один за другим. Так они создают общую сеть связи, через которую российский оператор, находящийся, например, в Брянской области или Орле, может управлять дроном, летящим впереди, и использовать его даже для атак на воздушные цели", - подчеркнул он.

Реактивный
Реактивный "Шахед" / Инфографика: Главред

Удары РФ по Украине - последние новости

Как сообщал Главред, 30 октября российские войска нанесли несколько новых ударов по железнодорожному вокзалу Днепра. На объекте возник пожар, одна женщина получила ранение. Пассажиров и сотрудников железной дороги своевременно эвакуировали.

Американская разведка предупредила Украину о вероятном массированном ракетном ударе России в течение ближайших 48 часов. Противник доставляет ракеты к позициям пусковых установок, а стратегические бомбардировщики готовы к вылету.

Издание The Telegraph писало, что Россия на 58% увеличила количество воздушных ударов по Украине, воспользовавшись временными ограничениями в работе спутниковых систем Starlink и Starshield, а также перебоями в обмене разведданными с США. С 12 по 24 октября оккупанты нанесли около 4003 ударов, тогда как за предыдущие 12 дней - 2527.

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О персоне: Виталий Кличко

Виталий Кличко - украинский государственный деятель, политик. Мэр Киева с 5 июня 2014 года. Председатель Киевской городской государственной администрации с 25 июня 2014 года. Профессиональный боксер, выступавший в тяжелой весовой категории, кикбоксер. Обладатель званий "Почетный" и "Вечный" чемпион мира по боксу по версии WBC, сообщает Википедия.

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