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Сотни ракет Patriot для Украины: в Вашингтоне приняли важное решение

Алексей Тесля
30 октября 2026, 22:57
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Закупка ракет будет полностью финансироваться международными партнерами.
В Украине критическая нехватка ракет для Patriot
Украина может получить ракеты для Patriot / Коллаж: Главред, фото: US Army, ОП

Главное:

  • Одобрена продажа правительству Украины 500 ракет Patriot
  • Закупка будет полностью финансироваться международными партнерами

Государственный департамент США принял решение об одобрении продажи правительству Украины 500 ракет Patriot Advanced Capability-3 (PAC-3) Missile Segment Enhancement (MSE) и сопутствующего оборудования ориентировочной стоимостью $2,1 млрд.

"Правительство Украины обратилось с запросом на приобретение 500 ракет Patriot Advanced Capability-3 (PAC-3) Missile Segment Enhancement (MSE). Также в пакет входят запчасти к ракетам, соответствующее оборудование для логистики и технической поддержки", – сообщило Агентство по вопросам сотрудничества в сфере безопасности (DSCA).

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В документе отмечается, что закупка будет полностью финансироваться международными партнерами без привлечения средств из американского бюджета: средства поступят от Канады, Германии и Норвегии в рамках инициативы JUMPSTART, а также за счет макрофинансовой помощи со стороны Европейского Союза.

"Предлагаемое соглашение улучшит возможности Украины противостоять текущим и будущим угрозам путем укрепления ее интегрированной противовоздушной и противоракетной обороны. Украина беспрепятственно интегрирует вооружение в свои Вооруженные силы", – отметили в ведомстве.

Главным подрядчиком по выполнению контракта выступит корпорация Lockheed Martin (штат Мэриленд). Соглашение не предусматривает направления дополнительных правительственных представителей или подрядчиков США в Украину и не повлияет на уровень боеготовности американской армии.

Инфографика patriot, патриот
/ Главред

Производство ракет для Patriot: важная оценка

После заявления Дональда Трампа о возможном запуске в Украине производства ракет-перехватчиков для американских систем Patriot эксперты оценили, сколько времени может потребоваться для реализации такого проекта.

Быстро создать полноценное производство будет непросто. Украине предстоит получить необходимые технологии, подготовить производственные площадки, установить специализированное оборудование и привлечь специалистов соответствующей квалификации. Кроме того, потребуется наладить стабильные поставки всех компонентов, необходимых для сборки ракет.

По оценкам экспертов, при условии быстрого согласования всех ключевых вопросов и отсутствия существенных задержек первые ракеты украинского производства могут появиться примерно через один-два года.

Актуальность такого проекта возрастает на фоне увеличения Россией производства баллистических ракет, в том числе боеприпасов для оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер-М".

Напомним, Главред сообщал - министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что налаживание производства ракет для систем противовоздушной обороны Patriot в Украине - это длительный процесс, который потребует многих недель подготовки.

Ранее основатель БО "Реактивная почта" и военный эксперт Павел Нарожный считает, что после запуска производства ракет для зенитно-ракетных комплексов Patriot в Украине первые изделия могут появиться не раньше, чем через год-полтора.

Как сообщалось, Владимир Зеленский ранее заявлял, что Украина готова начать производство зенитных ракет для систем Patriot, однако для запуска требуется окончательное согласование со стороны США.

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ЗРК Patriot

Patriot – американская система. Она есть в арсенале США и ряда стран НАТО. Комплекс приняли на вооружение сорок лет назад и с тех пор несколько раз серьезно модернизировали. Он эффективно сбивает крылатые ракеты и беспилотники.

Комплекс Patriot может контролировать до полусотни целей и при этом стрелять одновременно по пяти из них. При этом размер и высота полета ракеты, самолета или дрона, которые надо сбить, особого значения не имеют.

Универсальное средство противовоздушной обороны позиционных районов войск на средних и больших высотах. Обеспечивает противоракетную оборону (ПРО) на уровне армии США.

Стоимость поставки 9 батарей (по 4 ПУ на батарею) систем Patriot может доходить до $9 млрд (включает в себя: 36 ПУ ЗУР PAC-3 (9 батарей по 4 ПУ), 288 ЗУР PAC-3, 216 ЗУР с усовершенствованным наведением GEM-T, 10 комплектов РЛС с фазированной решеткой, 10 контрольных станций захвата цели).

Стоимость пуска одной ракеты составляет около 3 млн долл. США.

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