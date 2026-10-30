Налет на серебряной цепочке исчезнет без труда: поможет простой домашний способ

Вы узнаете:
- Почему серебро со временем темнеет
- Как очистить цепочку содой, солью и фольгой
- Каким украшениям этот способ может навредить
Почерневшей серебряной цепочке можно вернуть блеск без полировки. Для этого понадобятся горячая вода, по ложечке соли и пищевой соды и кусок алюминиевой фольги, а сам процесс длится около 15 минут, сообщает Super Express.
Серебро тускнеет из-за окисления, то есть реакции с сероводородом. Это соединение присутствует в воздухе, а также в некоторых косметических средствах, резиновых изделиях и продуктах питания. В результате реакции на поверхности металла образуется слой сульфида серебра, оттенок которого варьируется от желтоватого до черного.
Впрочем, потемнение не означает, что с любимым украшением придется расстаться. Достаточно время от времени чистить его дома, чтобы оно выглядело как из витрины ювелира.
Фольга, сода и соль: пошаговая инструкция
Небольшую мисочку выстилают алюминиевой фольгой блестящей стороной вверх. Затем наливают горячую воду, добавляют по 1 чайной ложке соли и пищевой соды и опускают в раствор потемневшую цепочку.
Украшение оставляют в миске на 15 минут. За это время происходит химическая реакция, в ходе которой сульфид серебра переходит на фольгу. В заключение цепочку промывают под проточной водой и вытирают насухо мягкой салфеткой.
Такие домашние методы, как правило, щадящие и безопасные для большинства серебряных изделий. Исключение составляют украшения с деликатными камнями: жемчугом, опалами, бирюзой или янтарем.
Зубная паста как альтернатива
Еще один способ избавиться от налета на ожерелье или кольце - зубная паста. Однако она может поцарапать металл, поэтому издание советует выбирать мягкую пасту без абразивных частиц.
Пасту наносят на серебряное изделие и оставляют на 20 минут. После этого украшение тщательно чистят мягкой щеточкой и смывают водой.
Смотрите видео о простом способе, который поможет почистить серебро:
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Об источнике: Super Express
Super Express - польское издание, специализирующееся на разнообразной тематике. На сайте можно найти новости об изменениях в Польше, а также советы, лайфхаки и полезную информацию.
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