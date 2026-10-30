Колебания достигнут 5-балльного уровня: начинается магнитная буря G1

Исследователи выяснили, когда Землю накроет новая геомагнитная буря и будет ли она затяжной.

https://glavred.info/synoptic/kolebaniya-dostignut-5-ballnogo-urovnya-nachinaetsya-magnitnaya-burya-g1-10808120.html Ссылка скопирована

Прогноз магнитных бурь на 30 октября - 1 ноября / фото: pexels

Вы узнаете:

Какой силы будет магнитная буря в ближайшие дни

Как изменится геомагнитная активность в начале ноября

Сегодня, 30 октября, геомагнитная активность усилится, и уже через сутки на Земле начнётся магнитная буря уровня G1. Как сообщила Британская геологическая служба, она даже может ненадолго повыситься до уровня G2.

Предварительно, геомагнитный шторм будет кратковременным. Уже 1 ноября магнитная буря закончится, хотя геомагнитная активность все еще не стабилизируется.

видео дня

Магнитная буря 30–31 октября / фото: скриншот

Об источнике: Британская геологическая служба Британская геологическая служба - исследовательское учреждение, частично финансируемое государством и ставящее своей целью углубление геонаучных знаний о геологии Соединенного Королевства и его континентального шельфа путем систематических съемок, мониторинга и исследований, пишет Википедия.

Это подтверждают и данные meteoagent. Сейчас К-индекс 2,1, солнечная вспышка В2 и резонанс Шумана, определяющий возмущение фона во время магнитной бури, находятся на зеленом уровне.

31 октября К-индекс повысится до 5, что соответствует магнитной буре красного уровня. 1 ноября показатель, по предварительным данным, снизится до 4,7, то есть до желтого уровня.

Геомагнитная активность 30 октября - 1 ноября / фото: скриншот

Как магнитные бури могут влиять на людей

В период солнечной активности многие люди испытывают ухудшение самочувствия. В частности, у них появляются такие симптомы, как:

головная боль

головокружение

тошнота

боль в области сердца

слабость

сонливость

боль в спине и суставах

повышенное давление

обострение хронических заболеваний

Влияние магнитной бури / Инфографика: Главред

Как облегчить самочувствие во время магнитной бури

Во время повышенной солнечной активности людям, чувствительным к магнитным бурям, необходимо соблюдать несколько правил, чтобы улучшить самочувствие, а именно:

Ограничивать употребление жирной, острой и мучной пищи;

Отдавать предпочтение сезонным фруктам, орехам и рыбе;

Отказаться от кофе, алкоголя и сигарет;

Находиться на свежем воздухе и гулять пешком;

Регулярно проветривать комнаты.

Читайте также:

Что такое магнитная буря? Магнитная буря - это возмущение геомагнитного поля, которое может длиться от нескольких часов до нескольких суток. Они вызываются возмущенными потоками солнечного ветра, которые поступают в магнитосферу Земли и взаимодействуют с ней. Эти геомагнитные бури могут влиять на технику и даже на человеческий организм. Они могут вызвать сбои или поломки в оборудовании космических аппаратов, вывести из строя электронную технику на Земле. Что касается влияния магнитных бурь на человеческий организм, то однозначного ответа на этот вопрос нет. Однако многие отмечают, что во время геомагнитной бури у них ухудшается самочувствие. Об этом сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред