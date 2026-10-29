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Племянница Трампа заявила о странной близости президента с дочерью Иванкой

Алена Кюпели
29 октября 2026, 20:54
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Она обратила внимание на очень странную деталь в отношениях отца и дочери.
Иванка Трамп с семьей
Иванка Трамп с семьей / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Иванка Трамп

Кратко:

  • На какое поведение Трампа обратила внимание племянница
  • Каким отцом она считает американского президента

Мэри Трамп, племянница президента США Дональда Трампа, рассказала о семейных отношениях и поделилась воспоминаниями о том, как ее дядя вел себя со старшей дочерью Иванкой. По словам женщины, поведение политика казалось ей необычным и вызывало дискомфорт.

Об этом Мэри рассказала в британском подкасте The Rest Is Politics. Позже она опубликовала отредактированную стенограмму беседы на своей странице в Substack. Об этом сообщает RadarOnline.

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Мэри Трамп - клинический психолог, дочь покойного старшего брата президента Фреда Трампа-младшего. Она призналась, что в детстве нечасто общалась с двоюродными братьями и сестрами. Семьи обычно встречались на крупных праздниках, например на Рождество и День благодарения.

Иванка Трамп с матерью Иванной
Иванка Трамп с матерью Иванной / Фото Instagram/ivankatrump

По воспоминаниям Мэри, Дональд Трамп не проявлял особой эмоциональной вовлеченности в воспитание детей. Она охарактеризовала его как отца, который держался в стороне от жизни семьи и, по ее впечатлению, не проявлял большого интереса к собственным детям.

При этом женщина уточнила, что не всех родственников знала достаточно хорошо, чтобы судить об их отношениях с президентом. Например, она почти не общалась с Тиффани Трамп и никогда не встречала младшего сына политика Бэррона.

"Она постоянно сидела у него на коленях"

Отдельно Мэри остановилась на отношениях Дональда Трампа с Иванкой. По ее словам, по мере взросления дочери поведение президента в общении с ней стало казаться ей особенно необычным.

Мэри заявила, что заметила между ними особую близость, которую ей было сложно воспринимать как исключительно отцовскую. В качестве примера она вспомнила, что Иванка, по ее наблюдениям, часто сидела на коленях у отца.

Племянница президента призналась, что не могла точно объяснить, почему эти эпизоды вызывали у нее неприятные ощущения, однако считала подобное поведение странным.

Иванка Трамп
Иванка Трамп - дочь президента США / Фото Instagram/alwaysivanka

При этом Мэри не выдвигала конкретных обвинений в сексуальных проступках и не описывала никаких определенных противоправных действий. Ее рассказ касается личных впечатлений от семейных встреч.

Вспомнили и прежние высказывания Трампа об Иванке

Новые заявления Мэри прозвучали на фоне давней дискуссии о публичных комментариях президента в адрес дочери.

В 2006 году Дональд Трамп появился в программе The View. Во время разговора ведущие затронули гипотетическую возможность того, что Иванка могла бы позировать для журнала Playboy. Трамп высказался о внешности дочери и добавил, что, если бы она не была его ребенком, возможно, он стал бы с ней встречаться.

После резонанса представитель Трампа заявил Associated Press, что политик шутил и иронизировал над собственной репутацией человека, который встречается с более молодыми женщинами.

Эта реплика неоднократно становилась предметом обсуждения в СМИ. Теперь к ней вновь привлекли внимание воспоминания Мэри Трамп о семейной динамике.

Оценки основаны на личных наблюдениях и интерпретации Мэри. По данным RadarOnline, Дональд Трамп и Иванка публично не комментировали ее последние заявления.

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О персоне: Иванка Трамп

Ивана Мари "Иванка" Трамп - американская предпринимательница, фотомодель, писательница. Дочь 45-го президента США Дональда Трампа (от первой жены политика - чешской модели Иваны Трамп). Советник президента США с 29 марта 2017 по 20 января 2021 года, сообщает Википедия.

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