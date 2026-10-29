Племянница Трампа заявила о странной близости президента с дочерью Иванкой

Кратко:
- На какое поведение Трампа обратила внимание племянница
- Каким отцом она считает американского президента
Мэри Трамп, племянница президента США Дональда Трампа, рассказала о семейных отношениях и поделилась воспоминаниями о том, как ее дядя вел себя со старшей дочерью Иванкой. По словам женщины, поведение политика казалось ей необычным и вызывало дискомфорт.
Об этом Мэри рассказала в британском подкасте The Rest Is Politics. Позже она опубликовала отредактированную стенограмму беседы на своей странице в Substack. Об этом сообщает RadarOnline.
Мэри Трамп - клинический психолог, дочь покойного старшего брата президента Фреда Трампа-младшего. Она призналась, что в детстве нечасто общалась с двоюродными братьями и сестрами. Семьи обычно встречались на крупных праздниках, например на Рождество и День благодарения.
По воспоминаниям Мэри, Дональд Трамп не проявлял особой эмоциональной вовлеченности в воспитание детей. Она охарактеризовала его как отца, который держался в стороне от жизни семьи и, по ее впечатлению, не проявлял большого интереса к собственным детям.
При этом женщина уточнила, что не всех родственников знала достаточно хорошо, чтобы судить об их отношениях с президентом. Например, она почти не общалась с Тиффани Трамп и никогда не встречала младшего сына политика Бэррона.
"Она постоянно сидела у него на коленях"
Отдельно Мэри остановилась на отношениях Дональда Трампа с Иванкой. По ее словам, по мере взросления дочери поведение президента в общении с ней стало казаться ей особенно необычным.
Мэри заявила, что заметила между ними особую близость, которую ей было сложно воспринимать как исключительно отцовскую. В качестве примера она вспомнила, что Иванка, по ее наблюдениям, часто сидела на коленях у отца.
Племянница президента призналась, что не могла точно объяснить, почему эти эпизоды вызывали у нее неприятные ощущения, однако считала подобное поведение странным.
При этом Мэри не выдвигала конкретных обвинений в сексуальных проступках и не описывала никаких определенных противоправных действий. Ее рассказ касается личных впечатлений от семейных встреч.
Вспомнили и прежние высказывания Трампа об Иванке
Новые заявления Мэри прозвучали на фоне давней дискуссии о публичных комментариях президента в адрес дочери.
В 2006 году Дональд Трамп появился в программе The View. Во время разговора ведущие затронули гипотетическую возможность того, что Иванка могла бы позировать для журнала Playboy. Трамп высказался о внешности дочери и добавил, что, если бы она не была его ребенком, возможно, он стал бы с ней встречаться.
После резонанса представитель Трампа заявил Associated Press, что политик шутил и иронизировал над собственной репутацией человека, который встречается с более молодыми женщинами.
Эта реплика неоднократно становилась предметом обсуждения в СМИ. Теперь к ней вновь привлекли внимание воспоминания Мэри Трамп о семейной динамике.
Оценки основаны на личных наблюдениях и интерпретации Мэри. По данным RadarOnline, Дональд Трамп и Иванка публично не комментировали ее последние заявления.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.
Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:
Отметим, как сообщал Главред, украинская телеведущая Екатерина Осадчая рассказала, стоит ли зрителям ждать возвращения программы "Светская жизнь", которая на протяжении многих лет знакомила аудиторию с событиями украинского шоу-бизнеса. Также знаменитость намекнула на новый телевизионный проект, над которым сейчас работает ее команда.
Ранее также французский теннисист Гаэль Монфис рассказал о своем эмоциональном состоянии после расставания с украинской спортсменкой Элиной Свитолиной. По словам теннисиста, разрыв тяжело отразился на его психологическом состоянии, тренировках и аппетите.
Вас также может заинтересовать:
- У Трампа новая фаворитка: сумасшедший подарок президента вызвал скандал
- "Не стоило говорить правду": Трампа высмеяли за слова о деле Майка Тайсона
- В РФ не осталось рычагов влияния на Трампа: на какой шаг может пойти Путин
О персоне: Иванка Трамп
Ивана Мари "Иванка" Трамп - американская предпринимательница, фотомодель, писательница. Дочь 45-го президента США Дональда Трампа (от первой жены политика - чешской модели Иваны Трамп). Советник президента США с 29 марта 2017 по 20 января 2021 года, сообщает Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред