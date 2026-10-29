Почему из раковины исходит неприятный запах: как устранить за несколько минут

Почему из кухонной раковины исходит неприятный запах даже после уборки? Как прочистить слив, проверить сифон и предотвратить появление запаха.

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Неприятный запах из слива / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чём вы узнаете:

Почему из кухонной раковины исходит неприятный запах

Как очистить сифон и избавиться от жировых отложений

Что поможет предотвратить повторное появление запаха

Даже на идеально чистой кухне может появиться кислый или затхлый запах, источник которого скрывается возле слива раковины. Обычная мойка посуды и использование моющего средства не всегда помогают, ведь причиной могут быть жировые отложения в трубах, остатки еды или нарушение работы сифона. Главред расскажет подробнее.

Как отмечает Kertvar.hu, во многих случаях от неприятного запаха можно избавиться самостоятельно, если правильно определить его причину. При этом важно понимать, когда достаточно прочистить слив, а когда проблема может быть связана с канализационной системой.

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Почему осенью запах из раковины становится сильнее

Неприятный запах из слива может возникать в любое время года, однако осенью на кухне появляются дополнительные факторы, способствующие накоплению органических остатков и жира.

Консервирование и приготовление варенья

Во время чистки фруктов в слив могут попадать мелкие кусочки кожуры, мякоть и сладкий сок. Органические остатки накапливаются на стенках труб и со временем начинают разлагаться, вызывая неприятный запах.

Больше жирной пищи

В холодное время года чаще готовят запеканки, жареные блюда и наваристые супы. Жир, попадающий в канализацию при мытье посуды, может оседать на стенках труб и задерживать другие загрязнения.

Высыхание сифона

Если раковиной долго не пользовались, вода в гидрозатворе может испариться. В результате канализационные газы получают возможность проникать в помещение. Иногда запах также возникает из-за проблем с вентиляцией канализационной системы.

Фруктовые мушки

Органические остатки и влажные отложения возле слива могут создавать благоприятные условия для появления мелких мушек. Их присутствие часто свидетельствует о том, что слив или участок вокруг него нуждается в тщательной очистке.

Видео о том, почему на кухне воняет из канализации, можно посмотреть здесь:

Что такое сифон и почему он защищает от запахов

Изогнутая труба под раковиной выполняет важную функцию: она удерживает небольшое количество воды, образуя гидрозатвор. Этот водяной барьер препятствует проникновению канализационных газов в помещение, при этом позволяя сточной воде свободно отводиться.

Если раковиной долгое время не пользовались, вода в сифоне может испариться. В таком случае неприятный запах появляется даже при отсутствии значительных загрязнений. Другая возможная причина - нарушение вентиляции канализационной системы или неисправность самого сифона.

Прежде чем использовать средства для очистки труб, откройте кран и пропустите воду через слив в течение минуты. Если запах исчез, вероятно, проблема была связана с недостаточным количеством воды в гидрозатворе. Если же он быстро возвращается, нужно проверить состояние сифона и канализационной системы.

Как очистить слив от жировых отложений

Если вода в сифоне есть, но неприятный запах не исчезает, причиной могут быть остатки пищи, жир и другие загрязнения на внутренних поверхностях слива.

Один из простых способов первичной очистки - промывка слива тёплой водой с небольшим количеством средства для мытья посуды. Это поможет удалить часть свежих жировых загрязнений. Важно не использовать кипяток, если неизвестно, выдержат ли его трубы и уплотнители.

Иногда для очистки используют пищевую соду и уксус. Однако их реакция с образованием пены не гарантирует эффективного растворения плотных жировых отложений и не заменяет механическую очистку.

Если все же использовать этот способ, стоит помнить о нескольких правилах:

Удалите из слива видимые остатки пищи и другие загрязнения. При необходимости воспользуйтесь небольшим количеством пищевой соды. Не смешивайте домашние средства с магазинными средствами для очистки труб. После очистки промойте слив водой в соответствии с рекомендациями производителя средства.

Если перед этим использовалось химическое средство для прочистки труб, не добавляйте в него уксус, соду или другие вещества. Сочетание бытовой химии может вызвать опасную реакцию. Следуйте инструкции на упаковке и не смешивайте разные средства.

Что делать, если запах не исчезает: очистка сифона

Если промывка не помогла, в сифоне могли скопиться жир, кофейная гуща, остатки пищи и другие загрязнения. В таком случае может потребоваться механическая очистка.

Перед началом работы подставьте под раковину ведро или глубокую емкость, ведь внутри сифона остается вода. Если конструкция предусматривает съемную нижнюю часть, её можно осторожно открутить вручную, предварительно ознакомившись с инструкцией производителя.

После снятия детали удалите скопившуюся грязь, промойте внутренние поверхности и проверьте состояние резиновых уплотнителей. Затем установите сифон на место, убедившись, что все соединения плотно закручены. После сборки включите воду и проверьте, нет ли протечек.

Если сифон сложно разобрать, соединения заржавели или конструкция повреждена, лучше обратиться к сантехнику.

Не стоит забывать и о переливе - отверстии в верхней части раковины, которое помогает предотвратить переполнение чаши водой. Внутри него могут скапливаться скользкий налет, остатки моющих средств и органические загрязнения. Очистить доступную часть можно щеткой и подходящим моющим средством. Для труднодоступных участков лучше использовать специальные приспособления, предназначенные для очистки перелива.

Как предотвратить повторное появление неприятного запаха

Чтобы слив раковины оставался чистым, достаточно регулярно соблюдать несколько простых правил.

Используйте сетчатый фильтр

Он задерживает кусочки пищи, фруктовую кожуру и другие твердые остатки, которые могут скапливаться в трубах.

Не сливайте жир в раковину

Остатки масла и жира после приготовления пищи лучше удалить бумажным полотенцем и выбросить в мусорное ведро.

Промывайте слив после мытья посуды

Теплая вода помогает удалить часть свежих загрязнений, которые ещё не успели прилипнуть к стенкам труб.

Регулярно очищайте сифон и перелив

Периодическая чистка помогает предотвратить накопление органических остатков и появление затхлого запаха.

Проверяйте сливные отверстия, которыми редко пользуются

Если раковина долго не используется, время от времени пропускайте через нее воду, чтобы гидрозатвор не пересыхал.

Не стоит заливать масло в слив для предотвращения испарения воды из сифона. Такой способ не является универсальным решением и может способствовать образованию жировых отложений. Если гидрозатвор регулярно пересыхает, лучше выяснить причину.

Когда нужно вызвать сантехника

Если запах одновременно ощущается возле нескольких сливов в квартире, вода уходит медленно, в трубах слышно бульканье или неприятный запах быстро возвращается после очистки, проблема может быть связана не только с загрязнением сифона.

Причиной иногда становятся засоры глубже в канализационной системе, нарушение вентиляции стояка или негерметичные соединения труб. В таких случаях домашняя очистка может дать лишь временный результат.

Если запах канализации не исчезает, а вода стекает всё медленнее, стоит обратиться к сантехнику для проверки системы и устранения неисправности.

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