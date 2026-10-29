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Плесень исчезнет моментально: простой способ отчистить ванную комнату

Алексей Тесля
29 октября 2026, 13:51
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Одна из основных причин появления плесени - постоянная влажность.
Как убрать плесень со стен в ванной в домашних условиях
Как убрать плесень в ванной в домашних условиях / Коллаж: Главред, Фото: скриншот YouTube

Вы узнаете:

  • Важно регулярно ухаживать за поверхностями в ванной
  • Нельзя допускать длительного скопления влаги

В ванной комнате из-за постоянной влажности часто появляются тёмные пятна, мыльный налёт и плесень. Тёплый воздух и недостаточная вентиляция создают благоприятные условия для развития грибка.

Чтобы сохранить чистоту, важно регулярно ухаживать за поверхностями и не допускать длительного скопления влаги, пишет Express.

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Удаляйте остатки воды после каждого душа

Одна из основных причин появления плесени - постоянная влажность. Капли воды и остатки мыла скапливаются на плитке, в углах душевой кабины и на силиконовых швах, способствуя развитию грибка.

После душа рекомендуется ополаскивать плитку, удалять загрязнения резиновым скребком и протирать поверхности салфеткой из микрофибры. Особое внимание следует уделять стыкам, углам и участкам возле ванны, где вода задерживается дольше всего.

Следите за сухостью плитки и швов

Плесень часто возникает в межплиточных швах, вокруг смесителей и на силиконовом герметике. В этих местах скапливаются влага и загрязнения, которые сложно заметить сразу.

После принятия ванны или душа желательно вытирать насухо плитку, стеклянные перегородки и другие влажные поверхности. При этом важно помнить, что удаление видимых пятен не решает проблему полностью, если в помещении сохраняются сырость и плохая вентиляция.

Не забывайте о вентиляции

Даже регулярная уборка не поможет надолго, если влажный воздух застаивается в ванной. Пар оседает на стенах и потолке, из-за чего поверхности медленно высыхают и становятся более уязвимыми для плесени.

Включайте вытяжной вентилятор во время душа и оставляйте его работающим некоторое время после водных процедур. Если есть возможность, проветривайте помещение и оставляйте дверь открытой для циркуляции воздуха. При постоянном появлении конденсата стоит проверить исправность вентиляционной системы.

Используйте уксус для очистки поверхностей

Белый уксус иногда применяют для удаления отдельных загрязнений и ухода за поверхностями, на которых появились небольшие следы плесени. Однако перед обработкой необходимо убедиться, что материал устойчив к воздействию кислоты.

Уксус нельзя использовать на натуральном мраморе, известняке и других чувствительных к кислотам покрытиях. Кроме того, он не всегда способен справиться с глубоко проникшим грибком. Не смешивайте уксус с хлорсодержащими чистящими средствами: это может привести к выделению опасного газа.

Применяйте специальные гели против плесени

Если бытовые способы не дают результата, можно воспользоваться специальным гелем для удаления плесени. Благодаря густой консистенции он хорошо удерживается на вертикальных поверхностях и подходит для обработки межплиточных швов и силиконовых соединений, если это допускает инструкция.

Нанесите средство на поражённый участок и оставьте на время, указанное производителем. Затем удалите остатки состава, соблюдая меры предосторожности и обеспечивая хорошее проветривание помещения.

Как избавиться от плесени на стенах
/ Главред

Когда необходимо менять силиконовый герметик

Если тёмные пятна глубоко проникли в силикон и не исчезают после обработки, герметик может потребоваться заменить. Для ванной комнаты рекомендуется выбирать материал, предназначенный для влажных помещений и обладающий защитой от плесени.

Перед нанесением нового слоя необходимо удалить старый герметик, очистить поверхность и полностью её высушить. Если грибок быстро появляется снова или распространяется на большие участки, следует проверить помещение на наличие протечек и скрытых источников сырости.

Простые привычки для профилактики плесени

Чтобы уменьшить вероятность появления грибка, достаточно соблюдать несколько простых правил:

  • Удалять воду с плитки и стеклянных поверхностей после душа.
  • Регулярно очищать швы и силиконовый герметик от загрязнений.
  • Включать вытяжку во время водных процедур и после них.
  • Проветривать ванную комнату и не допускать застоя влажного воздуха.
  • Проверять углы, стыки и герметик на наличие тёмных пятен.
  • Своевременно устранять протечки и другие причины сырости.

Регулярный уход помогает поддерживать чистоту и предотвращать повторное появление плесени. Однако для устойчивого результата важно не только удалять грибок, но и устранять условия, способствующие его развитию, прежде всего избыточную влажность и недостаточную вентиляцию.

Смотрите видео - как избавиться от плесени:

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Об источнике: Express.co.uk

Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

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