Невозможно: Осадчая рассказала, будет ли выходить "Светская жизнь"

Ведущая Катерина Осадчая рассказала о своем проекте "Светская жизнь".

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Катя Осадчая - одна из ведущих номер 1 в Украине / коллаж: Главред, фото: instagram.com/kosadcha

Кратко:

Что нового готовит Осадчая

Что теперь будет с проектом "Светская жизнь"

Украинская телеведущая Екатерина Осадчая рассказала, стоит ли зрителям ждать возвращения программы "Светская жизнь", которая на протяжении многих лет знакомила аудиторию с событиями украинского шоу-бизнеса. Также знаменитость намекнула на новый телевизионный проект, над которым сейчас работает ее команда.

После начала полномасштабной войны популярное шоу перестало выходить в эфир. Однако поклонники продолжают интересоваться, появится ли Осадчая снова в привычном амплуа ведущей светских интервью.

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В разговоре с Сашей Гетманом телеведущая объяснила, почему возобновление программы в прежнем виде пока невозможно.

Вернется ли "Светская жизнь" на телеэкраны

По словам Екатерины Осадчей, в нынешних обстоятельствах возвращать "Светскую жизнь" в ее первоначальном формате было бы неуместно. Программа, которая рассказывала о светских мероприятиях, знаменитостях и их жизни, сегодня не может существовать так же, как до войны.

Катя Осадчая готовит новый проект / Фото Instagram/kosadcha

При этом ведущая не стала окончательно исключать возможность появления обновленной версии проекта. По ее мнению, со временем концепция может измениться, однако сейчас говорить о конкретных планах преждевременно.

Таким образом, поклонникам не стоит рассчитывать на скорое возвращение шоу в том виде, к которому они привыкли. Вопрос о возможном перезапуске остается открытым.

Какой проект готовит Екатерина Осадчая

Помимо разговоров о судьбе "Светской жизни", ведущая поделилась новостями о своей дальнейшей работе на телевидении. Оказалось, что ее команда уже занимается подготовкой нового проекта.

Осадчая пока не раскрывает ни концепцию будущей программы, ни подробности ее запуска. Она лишь дала понять, что зрители узнают о новинке в ближайшее время.

Пока остается неизвестным, будет ли новый проект связан с шоу-бизнесом или предложит аудитории совершенно другой формат. Сама телеведущая предпочитает не забегать вперед и сохраняет интригу.

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О персоне: Катерина Осадчая Екатерина Осадчая - украинская журналистка, телеведущая и модель. Наиболее известна, как ведущая программы "Светская жизнь" на телеканале "1+1". В школьные годы (с 13 до 18 лет) работала в модельном бизнесе в Западной Европе, в 18 лет вернулась на территорию Украины.

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