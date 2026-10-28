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Где категорически нельзя хранить яйца: большинство допускает ошибку

Инна Ковенько
28 октября 2026, 16:25
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Специальный лоток на дверце холодильника предназначен для яиц, но это не самое подходящее место для их хранения.
Где категорически нельзя хранить яйца: большинство допускает ошибку
Где нельзя хранить яйца в холодильнике / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Как правильно хранить яйца в холодильнике
  • почему нельзя класть яйца на дверцу холодильника
  • Каких ошибок следует избегать при хранении яиц

Многие привыкли раскладывать яйца в специальные углубления на дверце холодильника, даже не задумываясь, действительно ли это подходящее место. Эксперты по безопасности пищевых продуктов отмечают, что такая привычка может сократить срок хранения продукта и повысить риск его порчи.

Главред расскажет, где лучше всего хранить яйца, чтобы продлить их свежесть.

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Почему дверца холодильника - неудачный выбор

Каждый раз, когда мы открываем холодильник, именно дверца первой соприкасается с теплым воздухом кухни, пишет El Español. Температура там меняется значительно чаще, чем на внутренних полках. Из-за этих перепадов естественная защита яиц ослабевает, и микроорганизмам легче проникать внутрь. Поэтому даже если производитель предусмотрел специальный лоток на дверце, использовать его именно для яиц не стоит. Это место лучше оставить для продуктов, которым колебания температуры практически не вредят - напитков или соусов.

Где хранить яйца в холодильнике

Рекомендуем класть яйца на внутренние полки холодильника, ближе к задней стенке, где температура стабильна. Важно оставлять их в оригинальной картонной упаковке: она защищает от ударов, предотвращает проникновение посторонних запахов и позволяет легко проверить дату. Не стоит постоянно переносить яйца из холода в тепло и обратно - резкие перепады температуры приводят к образованию конденсата на скорлупе, что создает благоприятные условия для размножения бактерий.

Типичные ошибки при хранении

Специалисты советуют избегать нескольких распространенных ошибок. Во-первых, не мойте яйца перед тем, как положить их в холодильник: влага разрушает естественный защитный слой. Во-вторых, внимательно осматривайте скорлупу - яйца с трещинами лучше сразу выбросить. В-третьих, следите за датой на упаковке: в ЕС она обычно не превышает 28 дней с момента снесения. Особенно это важно для тех, кто употребляет яйца сырыми или недоваренными. И, наконец, помните о гигиене: после контакта с сырыми яйцами следует тщательно мыть руки, посуду и поверхности, чтобы избежать перекрестного загрязнения.

Яйца, сколько варить яйца, инфографика Главред
Сколько варить яйца / Инфографика: Главред

Почему в магазинах яйца хранятся без охлаждения

В супермаркетах яйца часто хранят на открытых полках без охлаждения. Это объясняется тем, что на этапе транспортировки и хранения они находятся в контролируемых условиях. Дома же ситуация иная: температура на кухне постоянно меняется, когда мы готовим или проветриваем помещение. Именно поэтому холодильник является лучшим местом для сохранения свежести и безопасности продукта.

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Об источнике: El Español

El Español - это авторитетное испанское ежедневное цифровое общественно-политическое издание, основанное в 2015 году известным журналистом Педро Х. Рамиресом, штаб-квартира которого расположена в Мадриде. Онлайн-газета является одним из ведущих и самых посещаемых новостных ресурсов Испании, освещающим национальные и мировые события, экономику, культуру, а также публикующим материалы на тему здорового образа жизни, ухода за домом и практических бытовых советов.

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