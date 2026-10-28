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Простые блюда на Новый год за 2 часа: что подать на праздничный стол

Марина Иваненко
28 октября 2026, 16:14
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Не знаете, что быстро приготовить на Новый год? Мы собрали пять простых рецептов: от сытного горячего блюда до оригинальных закусок и салатов.
Быстрые закуски на Новый год
Быстрые закуски на Новый год / Коллаж: Главред, скриншоты

О чем вы узнаете:

  • Быстрые закуски на Новый год для праздничного стола
  • Что приготовить быстро на Новый год

Подготовка к праздничному застолью может быть быстрой и несложной, если заранее отварить нужные овощи и выбрать удачные рецепты. Полное меню новогоднего стола - от закусок до горячего блюда - можно приготовить примерно за полтора-два часа. Главред расскажет об этом подробнее.

Соответствующее меню из пяти блюд опубликовали на YouTube-канале "Та что оставляет ВКУС". В видео предложили практическую подборку рецептов, которые помогут накрыть праздничный стол без лишних усилий.

видео дня

Основное горячее блюдо: куриные голени в слоеном тесте

Главным блюдом праздничного меню станут куриные голени, запеченные в мешочках из слоеного теста с ароматной начинкой.

Сначала голени натирают солью, перцем, копченой паприкой и сухим чесноком. Также добавляют 3–4 зубчика свежего чеснока, сметану и горчицу в пропорции 2:1. Мясо оставляют мариноваться примерно на 30 минут, после чего выкладывают в форму и запекают при температуре 200 °C в течение 30 минут.

Для начинки грецкие орехи и чернослив измельчают в блендере. Слоеное тесто раскатывают и вырезают из него кружочки. В центр каждого выкладывают орехово-черносливовую смесь, сверху кладут запеченную голень и тщательно защипывают края теста, формируя мешочек.

Подготовленные заготовки запекают при температуре 180 °C ещё 20 минут. Примерно через 10 минут после начала второго этапа выпечки тесто смазывают яичным желтком, чтобы оно приобрело аппетитный золотистый цвет.

Праздничный салат со шпротами и обжаренными овощами

Первый салат готовят слоями. Для него понадобятся отварные картофель, морковь и яйца, лук, соленые огурцы, шпроты и майонез.

Картофель и морковь натирают на терке, яйца также измельчают, а соленые огурцы нарезают или натирают. Шпроты разминают вилкой, предварительно слив масло. Лук вместе с морковью обжаривают на сковороде в течение 3–4 минут.

Салат формируют в кулинарном кольце. Первым слоем выкладывают картофель, добавляют соль и перец. Далее распределяют шпроты с майонезом, соленые огурцы с майонезом, обжаренные морковь и лук, приправленные солью и перцем, а также майонезом. Завершают салат натертыми яйцами.

Перед подачей блюдо ставят в холодильник, чтобы слои пропитались и салат хорошо держал форму.

Видео о том, что можно быстро приготовить на Новый 2027 год, можно посмотреть здесь:

Легкий салат с курицей, моцареллой и мандариновым соком

Для второго салата используют пекинскую капусту или листья салата, отварное куриное филе, консервированную кукурузу и моцареллу. Сыр можно взять в виде маленьких шариков или нарезать обычную моцареллу кубиками.

К ингредиентам добавляют кунжут, кедровые орехи, сок из трёх долек мандарина и майонез. Всё тщательно перемешивают, чтобы заправка равномерно распределилась между продуктами.

Сухарики из белого хлеба добавляют непосредственно перед подачей. Так они остаются хрустящими и не успевают размокнуть в заправке.

Шпинатно-сырная паста для быстрой закуски

Еще одно блюдо праздничного меню - нежная паста из шпината и творога. Для её приготовления понадобятся шпинат, творог, чеснок и немного соли.

Все ингредиенты измельчают в блендере до однородной консистенции. Готовую смесь подают с крекерами, выкладывая их рядом с пастой. Так печенье не размокнет и сохранит хрусткость до момента подачи.

Тарталетки со шпротами и яйцами

Для последней закуски понадобятся четыре яйца, майонез, готовые песочные или слоеные тарталетки и шпроты. По желанию рыбу можно заменить красной рыбой.

Отварные яйца натирают на мелкой тёрке, смешивают с майонезом и выкладывают начинку в тарталетки. Сверху кладут шпроты или кусочки красной рыбы. Завершающий штрих - небольшая веточка укропа, которая придаст закуске праздничный вид.

Чтобы тарталетки оставались хрустящими, наполнять их начинкой лучше незадолго до подачи. Так пять блюд - две закуски, два салата и горячее - помогут разнообразить новогоднее меню без чрезмерно сложных кулинарных процессов.

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Об источнике: "Та что оставляет ВКУС"

"То, что оставляет ВКУС" - это украинский кулинарный YouTube-канал, посвященный домашней кухне, праздничным блюдам и простым рецептам. Издание публикует практические советы по приготовлению блюд и идеи для застолья, охватывая темы быстрых новогодних меню, салатов, закусок и горячих блюд. Ресурс служит популярным источником кулинарных идей и пошаговых инструкций для зрителей.

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