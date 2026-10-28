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Путин озвучил европейским лидерам условия мира: в ISW назвали опасный сигнал

Мария Николишин
28 октября 2026, 10:09
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В ISW считают, что Кремль по-прежнему требует признания оккупации и фактического вето на решения Альянса.
Путин озвучил европейским лидерам условия мира: в ISW назвали опасный сигнал
Какие условия выдвигает Кремль для прекращения войны / коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, t.me/news_kremlin

Ключевые тезисы:

  • Расширение НАТО Путин вновь назвал "первопричиной" войны
  • Фраза о "реалиях на местах" означает требование признать оккупацию
  • Аппетиты Кремля могут охватить всю Украину

Российский диктатор Владимир Путин в телефонных разговорах с президентом Финляндии Александром Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере повторил максималистские требования Кремля в отношении Украины. Расширение НАТО он вновь назвал одной из "первопричин" войны, которые, по его словам, следует устранить еще до начала любых мирных переговоров. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

В ходе беседы диктатор изложил собеседникам свое видение ситуации в Украине и так называемых "коренных причин" войны.

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По оценке аналитиков, за этой формулировкой стоят давние цели Москвы: марионеточный режим в Киеве и откат НАТО к границам 1997 года. Однако уступки Кремлю в этом вопросе ударили бы не только по Украине.

"Фактически это означало бы предоставление России влияния на решения Альянса и ограничение права европейских государств самостоятельно выбирать союзы и гарантии безопасности", - говорится в отчете.

Еще один тезис, который Путин озвучил лидерам Финляндии и Норвегии, - мирное соглашение якобы должно учитывать "реалии на местах".

В ISW обращают внимание, что за этой риторической формулой Москва скрывает требование признать оккупированные украинские земли российскими в качестве условия для перемирия или урегулирования.

Источник, близкий к Кремлю, толкует слова Путина еще конкретнее: Москва не собирается уступать в вопросе захвата всего Донбасса. Впрочем, аналитики убеждены, что аппетиты Кремля этим не ограничиваются.

"Путин неоднократно очерчивал требования России, которые выходят далеко за пределы украинского крепостного пояса и Донецкой области и могут включать всю территорию Украины", - подытожили в ISW.

Украинский
Украинский "пояс крепостей" / Инфографика: Главред

Как США могут заставить РФ пойти на мир

Старший научный сотрудник Brookings Institution Томас Райт убежден, что ставка Дональда Трампа на экономические выгоды для Кремля не заставит Россию заключить мир с Украиной.

По его мнению, чтобы изменить расчеты Москвы, Вашингтону нужно усилить давление на нее и помочь Киеву укрепить оборону.

"Дональд Трамп попал в ту же ловушку с Владимиром Путиным, очевидно полагая, что правильные экономические стимулы убедят российского лидера заключить мир. (…) Наивность, стоящую за этим, возможно, можно было бы простить, если бы Путин был новым лидером без какого-либо опыта, но он - известная личность. Украина - его одержимость, его белый кит. Он хочет покорить ее и доказал, что готов заплатить огромную цену за достижение этой цели", - подчеркнул он.

Война в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, президент Финляндии Александр Стубб и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере 27 октября провели телефонный разговор с диктатором и военным преступником Владимиром Путиным. Стороны обсудили прекращение войны против Украины и дипломатические шаги для достижения мира. Контакт состоялся по согласованию с Украиной и был связан с предстоящими встречами в Абу-Даби.

Министр иностранных дел страны-агрессора России Сергей Лавров заявил, что война в Украине будет продолжаться и "имеет тенденцию к обострению". Он считает, что ситуация вокруг Украины будет только ухудшаться и усложняться.

В то же время государственный секретарь США Марко Рубио охарактеризовал российско-украинскую войну как борьбу за Донбасс, который Москва пытается захватить военным путем, а Украина отказывается отдавать. Поэтому для прекращения боевых действий сторонам придется искать компромисс при посредничестве Вашингтона.

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Об источнике: Институт изучения войны (ISW)

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

В настоящее время ISW работает как некоммерческая организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, угрозах со стороны противника и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, сообщает Википедия.

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