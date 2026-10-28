Дроны атаковали химзавод в России: вспыхнул масштабный пожар, что известно

Предприятие группы "ЕвроХим" связано с российским ВПК.

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Дроны атаковали химзавод в Новомосковске / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, t.me/exilenova_plus

Кратко:

Подвергся атаке Новомосковск в Тульской области РФ

Предположительно, горит установка по производству аммиака на заводе "Азот"

Завод поставлял азотную кислоту производителю взрывчатки в Дзержинске

Утром 28 октября дроны атаковали Новомосковск в Тульской области страны-агрессора России. После атаки на территории местного химического комбината АО "НАК "Азот"" вспыхнул масштабный пожар. Об этом пишет Exilenova+.

Россияне распространяют в соцсетях видео последствий удара. Часть жителей пишет, что после атаки в городе ощущается едкий запах.

видео дня

"Новомосковск, судя по кадрам, вероятно, горит агрегат по производству аммиака АМ-70", - говорится в сообщении.

Отмечается, что этот химзавод входит в группу "ЕвроХим" и является одним из крупнейших производителей азотных удобрений в России. Предприятие выпускает аммиак, аммиачную селитру, карбамид и метанол.

Согласно приведенным данным Службы внешней разведки Украины, завод имеет важное значение для российского военно-промышленного комплекса. В частности, "Азот" поставлял азотную кислоту на завод имени Свердлова в Дзержинске, где производят взрывчатые вещества.

Кадры с химического завода "Азот" в Новомосковске можно посмотреть по ссылке.

Какие последствия ударов по российским НПЗ

В Министерстве обороны заявили, что Силы безопасности и обороны Украины вывели из строя более половины нефтеперерабатывающих мощностей России, такие удары существенно ослабляют военно-экономический потенциал агрессора.

Отмечается, что последствия украинских операций не всегда заметны сразу. Но эффект накапливается и дает ощутимый результат.

"51% пораженных нефтеперерабатывающих мощностей - это существенный удар по экономике врага, по его способности осуществлять агрессию и обеспечивать группировки своих войск. Наши deep strikes продолжают переносить войну на территорию России", - подчеркнули в Минобороны.

Российские НПЗ / Инфографика: Главред

Удары по территории РФ - последние новости

Как сообщал Главред, вечером 27 октября в российском Липецке прогремели взрывы на фоне массированной атаки беспилотников. Пожар возник в районе Новолипецкого металлургического комбината. Также сообщалось о прилетах и пожаре в районе военного аэродрома Липецк.

Утром 26 октября беспилотники атаковали Воронеж. Под ударом оказались район торгово-делового комплекса "Галерея Чижова" и Северный мост. Возле комплекса прогремели взрывы, после чего вспыхнул пожар.

В ночь на 25 октября российский Белгород подвергся массированной атаке беспилотников. Под ударом оказалась центральная часть города. В результате атак БПЛА вспыхнул пожар в ТРЦ "МегаГРИНН" - крупном торгово-развлекательном комплексе площадью около 163 тыс. м².

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Об источнике: Exilenova+ Exilenova+ - это Telegram-канал, который публикует оперативные новости, фото и видео о войне России против Украины, атаках беспилотников, пожарах на военных объектах и других инцидентах. Канал работает в Telegram по адресу @exilenova_plus. Аудитория - более 100 тысяч подписчиков. Авторы предлагают присылать новости и материалы через бота. Канал анонимный - имена администраторов публично не раскрываются. Канал часто публикует первые видео атак беспилотников или пожаров на объектах в РФ, которые позже могут подхватывать СМИ.

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