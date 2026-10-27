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Тушь-плевалка и морковная помада: какой косметикой пользовались женщины в СССР

Анна Косик
27 октября 2026, 21:34
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Блогер объяснил, чем пользовались советские женщины, чтобы лучше выглядеть в условиях тотального дефицита.
Тушь-плевалка и морковная помада: какой косметикой пользовались женщины в СССР
Косметика и средства гигиены были дефицитными товарами в Советском Союзе / Коллаж: Главред, фото: скриншоты с YouTube

Вы узнаете:

  • Как выглядела косметичка советской женщины
  • Чем красили ресницы и фиксировали прически в СССР
  • Какие средства гигиены были дефицитом в Советском Союзе

Косметичка советской женщины существенно отличалась от современной. Декоративная косметика долгое время оставалась дефицитом, а привычные сегодня средства гигиены были недоступны для многих людей.

Главред узнал, что украинский блогер TUMAZAR на своём YouTube-канале рассказал, как менялись представления о красоте в СССР и на какие ухищрения приходилось идти женщинам ради ухоженного вида.

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Когда в СССР появилась декоративная косметика

Декоративная косметика начала постепенно появляться в быту советских женщин после Второй мировой войны. По словам блогера, первые средства попадали в страну вместе с солдатами, возвращавшимися из Европы, а более массовое распространение косметика получила лишь в 1950-х годах.

В то же время повседневная гигиена оставалась серьёзной проблемой. Даже мыло могло быть дефицитным товаром, поэтому люди искали альтернативы. Вместо него крестьяне использовали золу или песок, а для чистки зубов могли применять мел.

Какой была тушь для ресниц у советских женщин

Одним из самых известных косметических средств того времени была тушь "Ленинград". Она существенно отличалась от современных продуктов: вместо привычного флакона с щеточкой женщины получали твердый брусок, который перед нанесением нужно было смочить водой.

"Где-то в 50-х годах в косметичке появляется хоть что-то, ну, например, тушь. Но тушь была только одна, называлась "Ленинград"", - подчеркнул блогер.

Из-за способа использования тушь получила народное название "плювалка". Вместо воды некоторые женщины смачивали косметический брусок слюной. После нанесения ресницы часто склеивались, поэтому их приходилось разделять иголкой.

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Топ-10 самых больших секретов СССР / Инфографика: Главред

Какую помаду использовали в СССР

Помада была одним из доступных средств, придававших образу яркость, хотя её состав и цветовая палитра отличались от современных. Изначально для производства использовали животные жиры, из-за чего косметика могла иметь характерный запах.

"Но после войны животные жиры были в дефиците, поэтому производители перешли на растительные. Из-за этого послевоенные помады были ярко-морковного цвета", - пояснил TUMAZAR.

Чем укладывали волосы советские женщины

Современные лаки, муссы и пенки для волос значительно упрощают создание причесок. В советское время женщинам приходилось искать нестандартные решения, чтобы зафиксировать локоны и сохранить укладку надолго.

Для приготовления самодельного лака женщины использовали рентгеновские снимки, которые растворяли в ацетоне. Полученным средством фиксировали прическу.

"Такая укладка могла продержаться неделю, а ещё вместо пенки использовали сахарный раствор, ну или пиво. Ими смачивали пряди перед тем, как накрутить на бигуди", - добавил автор видео.

Чем заменяли дезодорант в СССР

Еще одним повседневным средством, которое долгое время оставалось недоступным для советских женщин, был дезодорант. Пока в других странах такие продукты уже появились на рынке, в СССР для ухода за подмышками использовали тальк.

"Современный дезодорант появился в мире примерно в 30-м году, а советские женщины вплоть до 70-х годов пользовались тальком. Запах он не устранял, но хотя бы подмышки не намокали", - отметил блогер.

Смотрите видео о том, как выглядела женская косметичка во времена СССР:

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О персоне: TUMAZAR

TUMAZAR (настоящее имя - Назар Туманик) - украинский музыкант и популярный блогер, который стал известен благодаря нестандартным урокам английского языка в TikTok. В этой социальной сети на него подписаны более 450 тысяч пользователей.

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