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Капуста может храниться месяцами: где лучше всего хранить кочаны зимой

Марина Иваненко
27 октября 2026, 15:41
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Как хранить капусту зимой, чтобы она не вяла и не гнила? Лучшие способы для подвала, балкона, гаража и холодильника.
Как сохранить хрусткость капусты до весны:
Как сохранить капусту хрустящей до весны: / Коллаж: Главред, скриншоты

О чём вы узнаете:

  • Как сохранить капусту свежей до весны
  • Где кочаны будут храниться дольше всего
  • Как спасти капусту от порчи

Правильно выбранный кочан капусты может оставаться плотным и хрустящим в течение нескольких месяцев, если обеспечить ему надлежащие условия хранения. Хотя прохладный подвал считается одним из лучших мест для длительного хранения этого овоща, есть и другие варианты. Капусту можно хранить на закрытом балконе, в гараже, кладовой или обычном холодильнике - главное, контролировать температуру, влажность и доступ воздуха. Главред расскажет подробнее.

Как отмечается на румынском сайте Libertatea, продолжительность хранения капусты зависит от выбора сорта, состояния кочанов и соблюдения соответствующего температурного режима. Для зимнего хранения лучше всего подходят поздние сорта с плотными, тяжелыми и неповрежденными кочанами. Кочаны с трещинами, вмятинами, признаками гнили или поврежденными листьями лучше использовать в первую очередь. Перед укладкой на хранение капусту не нужно мыть: достаточно аккуратно удалить загрязненные или поврежденные наружные листья.

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Основные условия хранения капусты

Чтобы капуста не вяла, не теряла хрусткости и не портилась преждевременно, важно поддерживать соответствующий микроклимат.

Температура

Для длительного хранения белокочанной капусты лучше всего подходит температура, близкая к 0 °C, но без замораживания кочанов. В домашних условиях желательно поддерживать температуру в пределах примерно 0–4 °C. В таких условиях процессы старения овоща замедляются, а его качество сохраняется дольше.

Влажность

Капуста содержит много воды, поэтому при слишком сухом воздухе её листья постепенно теряют влагу, вянут и морщатся. Для длительного хранения рекомендуется высокая относительная влажность - около 90–95 %. При этом необходимо обеспечить циркуляцию воздуха и не допускать накопления конденсата на кочанах.

Соседство с фруктами

Капусту лучше хранить отдельно от яблок, груш и других фруктов, которые выделяют этилен. Этот растительный гормон может ускорять старение овощей, способствовать пожелтению листьев и ухудшению качества кочанов. Именно поэтому для длительного хранения важно не только правильно выбрать температуру, но и учитывать соседство продуктов.

Что любит и чего не любит капуста
Что любит и чего не любит капуста / Инфографика: Главред

Как хранить капусту в подвале

Подвальное помещение или погреб с прохладным воздухом и высокой влажностью - один из самых удобных вариантов для длительного хранения большого количества капусты. Кочаны можно разложить в один слой на полках или решетках, оставляя между ними небольшие промежутки для циркуляции воздуха.

Еще один способ - подвешивать капусту за корни, если кочаны были собраны вместе с ними. В таком случае они не будут касаться пола и друг друга, что облегчает осмотр и помогает вовремя обнаруживать испорченные овощи.

Если воздух в подвале слишком сухой, капусту можно неплотно обернуть чистой бумагой. При этом не стоит герметично заворачивать кочаны или плотно складывать их в месте без вентиляции: избыточная влага способствует развитию гнили. Запасы нужно регулярно осматривать, удаляя кочаны с признаками порчи.

Как хранить капусту на балконе

Закрытый балкон может стать альтернативой подвалу, если там удается поддерживать прохладную температуру без резких колебаний. Для хранения подойдут деревянные или пластиковые ящики с отверстиями для вентиляции.

В холодную погоду ящики можно дополнительно утеплить картоном или бумагой. Однако утепление не гарантирует защиты от сильных морозов, поэтому температуру нужно регулярно проверять. Если она опускается ниже нуля, кочаны могут подмерзнуть и после оттаивания быстрее потерять качество.

Не стоит герметично закрывать капусту пленкой или ставить ящики в месте, где постоянно образуется конденсат. Влага без надлежащего проветривания увеличивает риск порчи овощей.

Как хранить капусту в гараже или сарае

Неотапливаемый гараж, сарай или кладовая могут подойти для хранения капусты, если помещение защищено от мороза, резких перепадов температуры и избыточной влаги. Кочаны лучше складывать в ящики с отверстиями или размещать на полках, чтобы воздух свободно циркулировал между ними.

Ящики желательно поднять над полом с помощью поддонов или досок. Это поможет избежать непосредственного контакта с холодной или влажной поверхностью. Также важно, чтобы капуста не находилась рядом с топливом, красками и другими веществами с резким запахом.

Во время сильных морозов температуру в помещении нужно контролировать особенно внимательно. Если гараж промерзает, лучше перенести овощи в другое место, где можно обеспечить более стабильные условия.

Видео о том, как сохранить капусту свежей до весны, можно посмотреть здесь:

Как хранить капусту в холодильнике

Холодильник - удобный вариант для небольшого количества капусты, которую планируют использовать в течение ближайших недель. Перед хранением не нужно мыть кочан: достаточно удалить поврежденные наружные листья.

Целую кочан можно положить в отделение для овощей, завернув в бумагу или поместив в перфорированный пакет. Отверстия помогут уменьшить накопление конденсата. Полностью герметичная упаковка нежелательна, если внутри скапливается влага.

Продолжительность хранения зависит от сорта, свежести капусты и температуры в холодильнике. При надлежащих условиях целый кочан может оставаться пригодным к употреблению в течение нескольких недель. Овощ следует периодически осматривать и удалять листья, которые начали портиться.

Что делать, если капуста стала мягкой

Если кочан немного потерял упругость, но на нём нет плесени, неприятного запаха или признаков гниения, его можно использовать для приготовления блюд. Внешние увядшие листья нужно удалить, а остальную капусту осмотреть. Если внутренние части остаются здоровыми, овощ подойдет для супов, рагу, голубцов или запеканок.

Если же на капусте есть плесень, слизь, тёмные участки гнили или неприятный запах, её не стоит использовать. Такие признаки могут свидетельствовать о порче, поэтому безопаснее выбросить поражённый кочан.

Если капусты много и использовать её в свежем виде не получается, одним из вариантов переработки является квашение. Для этого следует пользоваться проверенным рецептом и соблюдать правила приготовления и хранения ферментированных продуктов.

Как заморозить капусту на зиму

Замораживание поможет сохранить капусту для приготовления горячих блюд. Сначала нужно удалить поврежденные наружные листья, промыть кочан под проточной водой, обсушить и нарезать соломкой или кусочками нужного размера.

Подготовленную капусту раскладывают порциями в пакеты для замораживания или подходящие контейнеры, удаляют лишний воздух и помещают в морозильную камеру. По желанию перед замораживанием капусту можно ненадолго бланшировать, а затем быстро охладить и обсушить. Такой способ подготовки может помочь сохранить качество овоща при замораживании.

После размораживания капуста обычно становится мягче, поэтому для свежих салатов она подходит хуже. Зато её удобно использовать для супов, тушёных блюд, начинок и запеканок.

Правильный выбор кочанов, прохладное место, высокая влажность без конденсата и регулярный осмотр запасов помогут дольше сохранить капусту свежей. Если подвала нет, можно воспользоваться балконом, гаражом или холодильником, главное - не допускать промерзания, перегрева и скопления влаги.

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Об источнике: Libertatea (libertatea.ro)

Libertatea (libertatea.ro) - одно из старейших и наиболее влиятельных СМИ Румынии, основанное 22 декабря 1989 года во время Румынской революции и ставшее первой независимой газетой страны после падения коммунистического режима. Пройдя путь от популярного массового таблоида до серьёзного общеполитического издания, сегодня портал является одним из лидеров румынского интернет-пространства по посещаемости. Сайт функционирует как мощный информационный агрегатор, оперативно освещающий главные национальные и мировые новости, резонансные журналистские расследования, политику, экономику, спорт, а также материалы о культуре, здоровье и стиле жизни.

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