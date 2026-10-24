Капуста останется хрустящей всю зиму: когда засаливать и сколько соли добавлять

Когда заквашивать капусту осенью 2026 года, как выбирать кочаны и сколько соли добавлять в рассол? Проверенный рецепт в бочке, правила ферментации и хранения.

https://glavred.info/life/kapusta-bude-hrustkoyu-vsyu-zimu-koli-zakladati-ta-skilki-soli-dodavati-10806758.html Ссылка скопирована

Как приготовить квашеную капусту на зиму / Коллаж: Главред, скриншоты

О чём вы узнаете:

Когда квасить капусту осенью 2026 года

Сколько соли нужно для правильного рассола

Как хранить капусту и приготовить салат с перцем

Осень - это время, когда хозяйки начинают активно готовиться к холодному сезону, а квашеная капуста занимает одно из главных мест среди домашних заготовок. Её используют для приготовления голубцов и тушёных блюд, а также подают как самостоятельную закуску к мясу и гарнирам. Чтобы капуста получилась хрустящей, имела приятный вкус и хорошо хранилась, важно правильно выбрать кочаны, соблюдать пропорции соли и обеспечить надлежащие условия ферментации. Главред расскажет об этом подробнее.

По информации издания Jurnalul, традиционно капусту для зимних заготовок начинают закладывать в бочки после праздника святого Димитрия, который отмечается 26 октября. В 2026 году для этого можно выбрать период с конца октября до первой половины ноября. Ориентировочный срок ферментации составляет 4–6 недель, поэтому капуста, заложенная в конце октября, может быть готова к рождественско-новогодним праздникам. Точное время зависит от температуры, количества соли и других условий приготовления.

видео дня

Как выбрать правильную капусту

Успех заготовки в значительной степени зависит от качества овощей. Для квашения лучше всего подходят поздние и среднепоздние сорта белокочанной капусты.

Выбирайте здоровые, плотные и тяжёлые для своего размера кочаны. Листья должны быть свежими, без признаков гнили, тёмных пятен и значительных повреждений. Для приготовления голубцов особенно удобна капуста с эластичными листьями, которые можно отделить от кочана.

Перед заложением в бочку снимите наружные поврежденные листья. Не используйте кочаны с мягкими, почерневшими или подгнившими участками: испорченные овощи могут негативно повлиять на качество всей заготовки.

Традиционный рецепт квашеной капусты в бочке

Правильные пропорции рассола помогают получить характерный кисловатый вкус и сохранить плотную текстуру капусты. Для этого рецепта используется крупная нейодированная соль, а её количество рассчитывается в соответствии с объёмом воды.

Ингредиенты для бочки объемом 25–30 литров

Капуста: 10–12 кочанов среднего размера

10–12 кочанов среднего размера Вода: примерно 10 литров, при необходимости - больше, чтобы полностью покрыть кочаны

примерно 10 литров, при необходимости - больше, чтобы полностью покрыть кочаны Соль: 300 г крупной нейодированной соли из расчёта 30 г на 1 литр воды

300 г крупной нейодированной соли из расчёта 30 г на 1 литр воды Пряности и добавки: 150–250 г корня хрена, пучок сушеного укропа (30–50 г), 2–3 веточки сушеного тимьяна (10–15 г)

150–250 г корня хрена, пучок сушеного укропа (30–50 г), 2–3 веточки сушеного тимьяна (10–15 г) По желанию: 2–3 ломтика моркови, 1 ч. л. черного перца горошком и 5–10 зерен душистого перца

2–3 ломтика моркови, 1 ч. л. черного перца горошком и 5–10 зерен душистого перца Золотое правило рассола: на каждый литр воды используйте 30 г соли. Для 5 литров воды понадобится 150 г соли, для 10 литров - 300 г, а для 12 литров - 360 г. Лучше взвешивать соль на кухонных весах, ведь её объём в ложке зависит от степени помола и плотности.

Пошаговая инструкция по приготовлению

1. Подготовка емкости

Тщательно вымойте бочку из пищевого пластика или дерева. Хорошо промойте её питьевой водой и убедитесь, что внутри не осталось грязи или постороннего запаха.

2. Подготовка капусты

Удалите поврежденные наружные листья и промойте кочаны при необходимости. Чистым ножом сделайте небольшой надрез у основания кочана, чтобы рассол лучше проникал внутрь.

3. Укладка овощей

На дно бочки выложите часть сушеного укропа, тимьяна и нарезанного полосками хрена. Плотно уложите кочаны капусты, добавляя между ними оставшийся хрен, морковь и специи.

4. Приготовление рассола

Растворите соль в питьевой воде, соблюдая пропорцию 30 г на литр. Если для более быстрого растворения вы подогревали воду, перед заливкой обязательно охладите её до комнатной температуры.

5. Уплотнение капусты

Залейте кочаны рассолом так, чтобы жидкость полностью их покрывала. Сверху положите чистый гнет - например, специальный диск из пищевого материала. Он поможет удерживать капусту под рассолом. Накройте бочку крышкой.

Видео о том, как заквасить капусту на зиму, можно посмотреть здесь:

Секреты успешной ферментации и хранения

Температура

В начале ферментации капусту держат при умеренной температуре, чтобы начался процесс брожения. После активной ферментации емкость лучше перенести в прохладное место - подвал или холодную кладовую. В чрезмерной жаре капуста может быстро размякнуть и перекиснуть, а при слишком низкой температуре ферментация замедляется.

Перемешивание и циркуляция рассола

В период активного брожения важно следить за состоянием рассола. Если традиционный способ приготовления предусматривает его переливание, используйте чистый шланг и соблюдайте гигиену. Не допускайте попадания грязи в бочку.

Чистота и контроль состояния

Капуста должна оставаться полностью погруженной в рассол. Регулярно проверяйте её состояние. Если появилась плесень, необычный неприятный запах или скользкая консистенция, не пробуйте продукт на вкус и не употребляйте его. При таких признаках безопаснее утилизировать заготовку.

Рецепт быстромаринованного салата с перцем и хреном

Если нет времени ждать несколько недель, можно приготовить быстромаринованный салат из белокочанной капусты, болгарского перца и хрена. В отличие от квашения в бочке, в этом рецепте используется уксус, а овощи маринуются в холодильнике в течение суток или чуть дольше.

Ингредиенты

Белокочанная капуста - 5 кг

Болгарский перец - 3 кг

Корень хрена - 500 г

Уксус 9% - 500 мл

Сахар - 100 г

Соль - 75–100 г, по вкусу

Приготовление

1. Подготовка овощей

Нашинкуйте капусту, болгарский перец нарежьте тонкими полосками, а хрен натрите на терке.

2. Смешивание

Переложите овощи в большую чистую емкость, добавьте соль и тщательно перемешайте.

3. Приготовление маринада

Растворите сахар в уксусе и полейте полученной смесью овощи. Еще раз все хорошо перемешайте, чтобы маринад равномерно распределился.

4. Маринование и хранение

Оставьте салат в холодильнике на 24–36 часов. После маринования разложите его по чистым банкам и храните в холодильнике. Поскольку этот рецепт не предусматривает проверенной процедуры консервирования для длительного хранения при комнатной температуре, не оставляйте такие заготовки в кладовой без охлаждения.

Читайте также:

Об источнике: Jurnalul Jurnalul - румынское издание, базирующееся в Бухаресте. Издание основано 7 июня 1993 года. Компания Jurnalul, входящая в медиагруппу холдинга Intact, была создана в июне 1995 года. Jurnalul является флагманским изданием компании Antena 3, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред