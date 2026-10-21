Зачем садоводы осенью закапывают в землю картонные лотки из-под яиц

Картонные лотки из-под яиц помогают равномерно распределить луковицы тюльпанов. Как воспользоваться простым лайфхаком при осенней посадке цветов.

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Как использовать картонные лотки на клумбе / Коллаж: Главред, скриншоты

О чём вы узнаете:

Зачем садоводы используют лотки из-под яиц

Как правильно посадить тюльпаны осенью

Для каких весенних цветов подходит этот способ

Обычные картонные лотки помогают равномерно разместить луковицы тюльпанов, упростить осеннюю посадку и сделать весенний цветник более аккуратным.

Осень - важный период для тех, кто хочет весной любоваться яркими тюльпанами, нарциссами и крокусами. Именно осенью высаживают большинство весенних луковичных цветов, чтобы к наступлению холодов они успели укорениться. В то же время результат зависит не только от качества посадочного материала, но и от правильного размещения луковиц в почве. Главред расскажет об этом подробнее.

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Как сообщает издание Blikk, во время осенней посадки можно использовать обычные картонные лотки из-под яиц. Они помогают распределить луковицы на примерно равном расстоянии друг от друга и облегчают работу в саду.

Чем полезны картонные лотки на клумбе

Помогают равномерно разместить луковицы

Благодаря готовым углублениям в картоне луковицы можно разложить на определенном расстоянии друг от друга. Это особенно удобно, если нужно высадить много тюльпанов и создать ровный ряд или компактную группу цветов.

Упрощают посадку

Лоток служит своеобразным шаблоном, который помогает распределить посадочный материал. Луковицы легче разместить на подготовленном участке, не тратя лишнего времени на измерение расстояния между каждой из них.

Картон постепенно разлагается

Обычный неокрашенный картон способен разлагаться во влажной почве. Однако скорость этого процесса зависит от условий, а сам материал не должен препятствовать проникновению воды и развитию корней. Поэтому важно использовать тонкие картонные лотки без пластикового покрытия, наклеек и посторонних примесей.

Комнатные растения от влажности / Инфографика: Главред

Как посадить тюльпаны с помощью лотка из-под яиц

Шаг 1. Подготовьте почву

Выберите солнечный или хорошо освещенный участок с рыхлой почвой, в которой не застаивается вода. Подготовьте посадочную траншею или отдельные лунки. Глубину определяйте в соответствии с размером луковиц и рекомендациями для конкретного сорта.

Видео о том, как лотки из-под яиц можно использовать на даче, можно посмотреть здесь:

Шаг 2. Положите картонный лоток

Разместите лотки на подготовленном участке. При необходимости их можно разрезать на части, чтобы было удобнее работать с отдельными группами луковиц. Убедитесь, что картон не создает сплошного водонепроницаемого слоя.

Шаг 3. Распределите луковицы

Положите по одной луковице в каждое углубление острым кончиком вверх. Не прижимайте посадочный материал с силой к картону. Расстояние между луковицами должно соответствовать их размеру и желаемой плотности цветника.

Шаг 4. Засыпьте землёй

Осторожно засыпьте луковицы рыхлой почвой и выровняйте поверхность клумбы. После посадки полейте участок, если земля сухая. В дальнейшем следите, чтобы в месте посадки не скапливалась лишняя влага.

Для каких цветов подходит этот способ

Картонные лотки можно использовать не только при посадке тюльпанов. Подобный подход подходит и для других весенних луковичных растений, в частности нарциссов и декоративного лука. Для мелких луковиц, например крокусов, размеры углублений могут оказаться неудобными, поэтому их лучше размещать с учётом особенностей посадочного материала.

В то же время картонный лоток не заменяет правильного выбора места, подготовки почвы и соблюдения рекомендуемой глубины посадки. Самое важное - обеспечить луковицам достаточно пространства, доступ воды и воздуха, а также условия для укоренения до наступления морозов.

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Об источнике: издание Blikk Blikk - крупнейший венгерский таблоид и один из самых популярных новостных сайтов страны. Издание специализируется на сенсациях, шоу-бизнесе, политических скандалах и криминальной хронике. Долгое время принадлежало швейцарской группе Ringier, но в конце 2025 года перешло под контроль Indamedia, что вызвало дискуссии о возможной потере редакционной независимости. Несмотря на развлекательный стиль, ресурс оказывает колоссальное влияние на общественное мнение Венгрии благодаря огромному охвату аудитории.

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