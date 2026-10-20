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Орхидея покроется пышными цветами: как ухаживать за растением в холодный сезон

Инна Ковенько
20 октября 2026, 23:20
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Сухой воздух из-за отопления затрудняет уход за орхидеями зимой, поэтому важно правильно определять, когда растению нужен полив.
Орхидея покроется пышными цветами: как ухаживать за растением в холодный сезон
Уход за орхидеями в холодное время года / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Как поливать орхидею осенью и зимой
  • Зачем класть лед в горшок с орхидеей
  • Как понять, что орхидее нужна помощь

Осенью и зимой орхидеи нуждаются в особом уходе. Из-за отопления воздух в доме становится более сухим, что может негативно повлиять на состояние цветов. Именно поэтому цветоводы советуют внимательнее следить за режимом полива и влажностью.

Среди необычных методов, которые иногда применяют любители растений, - использование кубиков льда. Об этом методе подробнее расскажет Главред со ссылкой на Super Express.

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Зачем класть лед в горшок с орхидеей

Сторонники этого способа советуют положить несколько кубиков льда на субстрат в горшке. Во время таяния они постепенно отдают воду, благодаря чему растение получает влагу не сразу, а в течение определенного времени. Такой метод кажется удобным, однако он не является универсальным. Холод может повредить чувствительные корни, а потребность в воде зависит от состояния растения, температуры в комнате и состава субстрата. Поэтому безопаснее ориентироваться на вид корней и коры, а не на фиксированное количество кубиков.

Как ухаживать за растением в холодное время года

В этот период важно поддерживать баланс между влажностью и проветриванием. Если воздух слишком сухой, стоит воспользоваться увлажнителем. В то же время не следует постоянно держать корни во влажном субстрате, ведь избыток воды может привести к загниванию.

Для орхидей нужен специальный субстрат на основе сосновой коры, который обеспечивает доступ воздуха к корням. Обычная садовая земля для них не подходит. Поливать цветок следует тогда, когда субстрат почти высох, а корни приобрели серебристый оттенок. После полива лишняя вода должна свободно стекать из горшка.

Как ускорить цветение комнатных растений
Как ускорить цветение комнатных растений / Инфографика: Главред

Как понять, что орхидее нужна помощь

Здоровые корни твёрдые, зелёные после увлажнения или серебристые, когда высыхают. Коричневые и мягкие корни свидетельствуют о загнивании, сухие и ломкие - о пересыхании. Если листья потеряли упругость, стоит проверить состояние корней и субстрата, а уже потом менять режим ухода.

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Об источнике: Super Express

Super Express - польское издание, специализирующееся на разнообразной тематике. На сайте можно найти новости об изменениях в Польше, а также советы, лайфхаки и полезную информацию.

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