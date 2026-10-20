Орхидея покроется пышными цветами: как ухаживать за растением в холодный сезон

Вы узнаете:
- Как поливать орхидею осенью и зимой
- Зачем класть лед в горшок с орхидеей
- Как понять, что орхидее нужна помощь
Осенью и зимой орхидеи нуждаются в особом уходе. Из-за отопления воздух в доме становится более сухим, что может негативно повлиять на состояние цветов. Именно поэтому цветоводы советуют внимательнее следить за режимом полива и влажностью.
Среди необычных методов, которые иногда применяют любители растений, - использование кубиков льда. Об этом методе подробнее расскажет Главред со ссылкой на Super Express.
Зачем класть лед в горшок с орхидеей
Сторонники этого способа советуют положить несколько кубиков льда на субстрат в горшке. Во время таяния они постепенно отдают воду, благодаря чему растение получает влагу не сразу, а в течение определенного времени. Такой метод кажется удобным, однако он не является универсальным. Холод может повредить чувствительные корни, а потребность в воде зависит от состояния растения, температуры в комнате и состава субстрата. Поэтому безопаснее ориентироваться на вид корней и коры, а не на фиксированное количество кубиков.
Как ухаживать за растением в холодное время года
В этот период важно поддерживать баланс между влажностью и проветриванием. Если воздух слишком сухой, стоит воспользоваться увлажнителем. В то же время не следует постоянно держать корни во влажном субстрате, ведь избыток воды может привести к загниванию.
Для орхидей нужен специальный субстрат на основе сосновой коры, который обеспечивает доступ воздуха к корням. Обычная садовая земля для них не подходит. Поливать цветок следует тогда, когда субстрат почти высох, а корни приобрели серебристый оттенок. После полива лишняя вода должна свободно стекать из горшка.
Как понять, что орхидее нужна помощь
Здоровые корни твёрдые, зелёные после увлажнения или серебристые, когда высыхают. Коричневые и мягкие корни свидетельствуют о загнивании, сухие и ломкие - о пересыхании. Если листья потеряли упругость, стоит проверить состояние корней и субстрата, а уже потом менять режим ухода.
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Об источнике: Super Express
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