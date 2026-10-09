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Орхидеи могут не пережить зиму: что нужно сделать уже сейчас, чтобы сохранить цветы до весны

Дарья Пшеничник
9 октября 2026, 17:22
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Сокращение светового дня, сухой воздух от батарей и холодные сквозняки способны остановить рост тропического растения уже на старте отопительного сезона.
орхидея
Как ухаживать за орхидеями в холодное время года / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Вы узнаете:

  • Почему зимой орхидеи желтеют и сбрасывают бутоны
  • Какая температура нужна фаленопсисам
  • Как часто поливать растение в холодное время года

видео дня

Орхидеи массово теряют бутоны и желтеют именно в отопительный сезон - из-за недостатка света, пересушенного батареями воздуха и холодных сквозняков из окон. Рост растения замедляется, и без корректировки режима ухода тропическая культура рискует не дожить до весны, сообщает Pleine Vie.

Первое, на что советуют обратить внимание, - расположение горшка. В холодное время года естественного освещения становится заметно меньше, поэтому цветок стоит перенести на хорошо освещенное место, например, к южному или западному окну. В то же время прямые солнечные лучи могут вызвать ожоги на листьях, а в слишком тёмной комнате проблему решают фитолампы.

Ориентиром служит сам цвет листьев: чрезмерно насыщенный темно-зеленый оттенок обычно сигнализирует о дефиците освещения, тогда как у здорового растения окраска умеренно зеленая.

Температурный режим для большинства домашних видов, в частности фаленопсисов, составляет примерно +18…+22 °C днём. Ночью допустима небольшая прохлада, а вот резкие перепады и потоки холодного воздуха вредят растению. Поэтому горшки не ставят возле часто открываемых дверей и окон и держат подальше от радиаторов - горячий воздух пересушивает и листья, и корни.

Влажность воздуха и полив: где чаще всего допускают ошибки

Отопление делает микроклимат в квартире чрезмерно сухим, и именно это сильнее всего сказывается на состоянии растения. Ситуацию исправляет увлажнитель, альтернатива - поддон с влажной галькой, при условии, что дно емкости не соприкасается с водой.

Ежедневное опрыскивание листьев не является обязательным и при плохой вентиляции даже опасно: влага на листьях создает благоприятную среду для грибковых инфекций. Гораздо важнее стабильная влажность и циркуляция воздуха в комнате.

Потребление воды зимой естественным образом снижается. Поливать следует тогда, когда субстрат почти высох, а состояние корней и условия содержания указывают на необходимость увлажнения. Интервал в 7–10 дней можно брать за ориентир, но не считать универсальным правилом.

Вода, остающаяся на дне горшка или в кашпо, - прямой путь к загниванию корней. Подкормку в период замедленного роста сокращают, а если растение не наращивает новых корней и не развивается, удобрения временно убирают вовсе.

Период покоя и пересадки

После цветения часть орхидей замедляет рост, однако это не повод прекращать уход. Контроль освещения, влажности и состояния корневой системы остается актуальным, полив при необходимости уменьшают.

Зима подходит и для осмотра корней. Пересадка имеет смысл, если субстрат разложился, уплотнился или появились признаки загнивания. Средний цикл - раз в два-три года, но ориентироваться стоит на фактическое состояние почвы и корней, а не на календарь.

Смотрите видео о том, как ухаживать за орхидеями:

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Об источнике: Pleine Vie

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