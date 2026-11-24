Левобережье и центр ещё несколько дней будут получать холодный воздух из Скандинавии.

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Прогноз погоды в Украине / фото: УНИАН

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Какая будет погода 24–26 ноября

Стоит ли ожидать сильных морозов в конце ноября

Южный циклон "Wilka" уже покинул Украину, но Левобережье и часть центральных областей еще два дня будут находиться под его холодным влиянием. 24-25 ноября прогнозируется мокрый снег, легкий ночной мороз и гололед на дорогах. Об этом сообщил синоптик Виталий Постригань.

Какая будет погода 25 ноября

По его словам, в ближайшие двое суток погоду на значительной части страны будет определять тыловая часть циклона, которая затягивает воздушные массы с севера Европы.

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"Левобережье и часть центральных областей Украины будут находиться в холодной части циклона "Wilka" - к нам продолжит поступать холодный воздух из Скандинавии. В Черкасской области прогнозируем периодические осадки в виде мокрого снега", - рассказал синоптик.

Стрелки термометров будут колебаться около нулевой отметки.

"Температура ночью составит 1–3° мороза, днем 0–2° тепла. Ночью и утром на дорогах будет гололед - не спешите по скользким автодорогам", - предупреждает Постригань.

Погода в Украине 25 ноября / фото: meteoprog

Стоит ли ждать сильных морозов

В четверг, 26 ноября, наступит короткая пауза. Осадков не будет, местами будет выглядывать солнце. Ночью прогнозируют 2–4° мороза, днем - около нуля.

"Анализ ведущих прогностических моделей показывает: с 27 ноября продолжится дальнейшее постепенное погружение в зимний холод. Но оснований настраиваться на экстремальные морозы и интенсивные снегопады пока нет", - подытожил Постригань.

Циклон и антициклон / Инфографика: Главред

Погода в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, синоптик Игорь Кибальчич заявлял, что к концу недели на фоне роста атмосферного давления и притока арктической воздушной массы со Скандинавского полуострова температура в Украине ощутимо снизится, особенно в северных и западных регионах.

Ведущий специалист Укргидрометцентра Оксана Скляр говорила, что уже 24 ноября в ряде областей может образоваться снежный покров высотой до 10 см. В то же время к 1 декабря ночная температура снизится до -9 градусов, а на юго-востоке и в Карпатах местами до -15 градусов.

Директор Укргидрометцентра Вероника Филоненко прогнозирует, что в этом году зима в Украине будет на 1,5–2 градуса теплее климатической нормы, однако не исключены морозы и резкие температурные перепады.

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